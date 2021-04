Với nhiều ưu điểm vượt trội, nhiều chủng loại, ống thép luồn dây điện Vietconduit trở thành lựa chọn hiệu quả cho nhiều công trình hiện đại.

Chống va đập, chống chập điện

Ống thép luồn dây điện hiện đang là sản phẩm vật tư cơ điện được sử dụng tại nhiều công trình ở Việt Nam, mang lai hiệu quả cao trong việc luồn dây điện cho hệ thống điện.

Ống thép luồn dây điện Vietconduit có tác dụng giống như lớp “áo giáp vững chắc” bảo vệ dây điện bên trong tránh khỏi những tác động bên ngoài cũng như sự cắn phá của động vật, có thể chịu lực nén cao, không bị nén vỡ, chịu được lực va đập mạnh do khoan cắt, chống ăn mòn, cách điện tốt lên đến 5 lần so với sử dụng ống nhựa.

Hệ số an toàn, bảo vệ chống cháy nổ cao

Hiện nay, đa số các vụ cháy, nguyên nhân chính gây tử vong là do ngạt khói độc được tạo ra từ các vật liệu xây lắp là vật liệu cháy. Việc sử dụng ống thép luồn dây điện để lắp đặt và bảo vệ hệ thống điện của công trình trở nên cần thiết.

Ống luồn dây điện là vật liệu không cháy do được làm từ thép cacbon, chịu được nhiệt độ ở 1.900 độ C trong 4 giờ liên tục, để hệ thống PCCC của toà nhà và nhà máy có đủ thời gian “vàng” kích hoạt hệ thống đầu phun chữa cháy tự động, giúp giảm thiểu thiệt hại vật chất. Đồng thời, ống thép không cháy lan truyền, không tạo khói độc gây chết người trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra. Vì vậy, ống thép luồn dây điện là vật liệu tăng thêm tính an toàn cho hệ thống điện ở tòa nhà và nhà máy, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD.

Thời gian sử dụng lâu, hiệu quả kinh tế

Với ưu điểm được sản xuất bằng nguyên liệu thép chất lượng cao nên ống không bị lão hóa nhanh và dễ vỡ. Tuổi thọ lên đến 50 năm nên đem lại hiệu quả kinh tế cao so với các loại ống luồn dây điện bằng vật liệu khác khi phải thay thế toàn bộ hệ thống sau 5 - 10 năm sử dụng.

Chống nhiễu điện từ

Sử dụng ống thép luồn dây điện giúp giảm đến 95% nhiễu điện từ EMI (Electromagnetic Interference) và tăng tính bảo mật cao trong các dự án casino, data-center, bệnh viện… Đây cũng chính là ưu điểm vượt trội nhất của ống thép luồn dây điện. Bởi vì nếu sử dụng ống luồn dây điện PVC thì khả năng giảm nhiễu điện từ là 0%.

Dễ thay đổi hệ thống dây dẫn và tái chế sử dụng

Ngoài độ bền cao, sử dụng ống thép luồn dây điện giúp bạn dễ dàng thay đổi cũng như lắp đặt, sửa chữa hệ thống dây dẫn trong tương lai. Bên cạnh đó, thép còn có thể tái chế sử dụng, giúp giảm chi phí vòng đời và góp phần bảo vệ môi trường.

Cung cấp trọn gói vật tư cơ điện M&E theo tiêu chuẩn quốc tế

Ống thép luồn dây điện thường sử dụng nhiều trong tầng hầm, nhà để xe…. là những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao và khả năng xảy ra các sự cố như chập điện, rò rỉ xăng… nên cần các vật tư cơ điện bền và có tính chống chịu nhiệt tốt hơn. Bởi vậy, việc tìm kiếm ống thép đạt chất lượng tốt luôn là một trong những tiêu chí quan trọng của nhà thầu và kỹ sư cơ điện. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện của công trình, việc sản xuất ống thép luồn dây điện tại nhà máy Vietconduit luôn cam kết đảm bảo tuân thủ đúng theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như: tiêu chuẩn ANSI, UL (Mỹ); JIS (Nhật Bản); BS (Anh).

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giám Đốc công ty Ống thép luồn dây điện Việt Nam - chia sẻ, việc lựa chọn ống thép luồn dây điện phù hợp với công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là các sản phẩm được sản xuất và cung cấp từ những đơn vị có uy tín trên thị trường. Hiện nay có nhiều nhà cung cấp các sản phẩm trôi nổi với nguồn gốc xuất xứ từ nhiều nước khác nhau nên việc tìm được nhà sản xuất, cung cấp thiết bị vật tư cơ điện chất lượng tốt không phải dễ dàng. Vì thế, Vietconduit cũng không ngừng học hỏi, nâng cao quy trình sản xuất vật tư cơ điện và áp dụng đưa vào vận hành tại nhà máy.

Hiện tại, Vietconduit là một trong những đơn vị đầu tư sản xuất & cung cấp trọn gói các vật tư thiết bị điện M&E nhằm đảm bảo tính đồng bộ cho cả hệ thống điện nhẹ và chất lượng ổn định theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phụ kiện và ống thép luồn dây điện được sản xuất đồng bộ là một trong những thế mạnh của Vietconduit

Trong thời gian tới, với định hướng phát triển bền vững, chiến lược kinh doanh dài hạn, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Vietconduit sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ hướng tới mục tiêu dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị điện công nghiệp M&E.

Công ty CP Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit VNC) Địa chỉ: Số 5, đường số 8, KDC Cityland, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM. Website: https://vietconduit.com Điện thoại: (028) 2224 3339 Di động: 0937 867 126 - 0915 574 448 Email: kinhdoanh@ongthepluondaydien.com

Lệ Thanh