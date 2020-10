Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020, hoạt động kinh doanh của các mảng cốt lõi đều ghi nhận sự bứt phá.

Tăng trưởng cao, bảng tổng kết tài sản vững mạnh

Theo báo cáo, trong quý III, VIB đạt 1.668 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 30% so với quý II/2020 và tăng 52% so với quý III/2019. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu đạt 7.854 tỷ đồng, tăng 34%, lợi nhuận trước thuế đạt 4.025 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 1.637 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng doanh thu, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu duy trì ở mức 40%. Chi phí dự phòng tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. ROE bình quân đạt 28,9%, thuộc nhóm cao nhất ngành.

Đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 213 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 151 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm, cao gần gấp 3 lần so với trung bình ngành.

Tỷ lệ nợ xấu thấp dưới 2%, giảm so với quý II. Với việc quản trị rủi ro chặt chẽ, linh hoạt, ngân hàng đã duy trì các chỉ số rủi ro và các hệ số an toàn ở mức thận trọng, tỷ lệ an toàn vốn Basel II trên 9,5%, so với mức tối thiểu 8% do NHNN quy định, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 77% so với mức trần 85% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 32% so với trần 40%.

Ngân hàng bán lẻ có tốc độ tăng trưởng hàng đầu Việt Nam

Chiến lược dịch chuyển sang bán lẻ của VIB trong 4 năm qua đã đưa VIB trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ dẫn đầu thị trường ở nhiều mảng.

Cụ thể, tín dụng bán lẻ đạt 126.000 tỷ vào ngày 30/9/2020. Tỷ trọng tín dụng bán lẻ tiếp tục tăng lên mức 85% trong tổng tín dụng toàn hàng, với trên 95% dư nợ có tài sản đảm bảo. Hai sản phẩm chủ lực của tín dụng bán lẻ là cho vay mua nhà và cho vay mua ô tô chiếm 80% danh mục, trong đó VIB chiếm thị phần hàng đầu về cho vay ô tô tại Việt Nam. Nợ xấu dư nợ bán lẻ của VIB thấp, chỉ ở mức 1% trong 4 năm qua.

Về thẻ tín dụng, VIB kiên định với chiến lược dẫn đầu xu thế thẻ tín dụng với các ứng dụng công nghệ hiện đại ở Việt Nam, các tính năng thẻ ưu việt, là top 3 ngân hàng có chi tiêu trực tuyến qua thẻ cao nhất, đồng thời là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng phát hành thẻ tín dụng trong nhóm cao nhất tại thị trường Việt Nam.

VIB là ngân hàng có doanh số Bancassurance bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thị trường.

Nhân sự bán lẻ của ngân hàng tăng trưởng mạnh, cả về quy mô lẫn hiệu quả và thu nhập đầu người. Trong 9 tháng vừa qua khối ngân hàng bán lẻ đã mở rộng quy mô bán hàng với gần 1.500 nhân sự tuyển mới để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ VIB. Doanh thu bán lẻ 9 tháng đầu năm đạt hơn 5,700 tỷ, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2019.

Đón đầu làn sóng chuyển đổi số

Với tầm nhìn trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam, VIB có sự đầu tư nghiêm túc, bài bản để đón đầu làn sóng chuyển đổi số. Trong nhiều năm, VIB luôn duy trì vị thế là một trong những ngân hàng dẫn đầu xu hướng phát triển các dịch vụ ngân hàng số và đặc biệt chú trọng vào nền tảng điện thoại di động.

VIB 4 năm liền giành giải thưởng về trải nghiệm khách hàng do tạp chí The Asset trao tặng và 3 năm liền nhận giải Ngân hàng số của năm cũng từ hệ thống giải thưởng của tạp chí này.

VIB tiếp tục ra mắt phiên bản mới của ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB và chính thức áp dụng eKYC vào quy trình cấp tài khoản e-banking đối với khách hàng VIB, cho phép hoàn tất đăng ký và giao dịch ngay trên điện thoại chỉ sau 1 phút.

Gần đây nhất, VIB ứng dụng thành công công nghệ Big Data và AI để tối ưu hóa quy trình duyệt cấp thẻ tín dụng, bước đầu đã áp dụng với dòng thẻ Online Plus, dòng thẻ chuyên dụng cho mua sắm trực tuyến với tính năng hoàn tiền đến 6% cho các giao dịch mua sắm trực tuyến, bảo hiểm gian lận giao dịch thẻ trị giá đến 105 triệu đồng/năm. Theo đó, người dùng có thể đăng ký mở thẻ Online Plus chỉ với máy tính hoặc điện thoại của mình mà không cần chứng minh thu nhập, không cần tới chi nhánh ngân hàng; và nhận ngay thông báo duyệt hạn mức thẻ và sử dụng ngay thẻ trong vòng 15-30 phút nếu thỏa các tiêu chí của ngân hàng.

Đây là những hoạt động mở đầu trong chiến lược của VIB nhằm đón đầu làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành ngân hàng và xu hướng xã hội hóa chi tiêu không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Niêm yết HoSE và chi trả cổ tức

Ngày 5/10 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông VIB thông qua nghị quyết Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom để niêm yết cổ phiếu của VIB trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, làm cơ sở cho việc gần 1 tỷ cổ phiếu VIB sẽ niêm yết trên HoSE trong tháng tới.

Trước đó, ngân hàng đã công bố thông tin về việc được NHNN chấp thuận việc chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên trên 11.094 tỷ đồng.

