Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được vinh danh 2 giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu về hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao" và "Ngân hàng vì cộng đồng” năm 2020.

Ngày 26/11/2020 diễn ra Lễ trao giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2020 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) tổ chức song hành cùng với chuỗi sự kiện Diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam năm 2020.

Đây là giải thưởng thường niên uy tín trong cộng đồng ngân hàng được tổ chức từ năm 2012 đến nay. Giải thưởng nhằm tôn vinh những ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc tiêu biểu trên những mặt nghiệp vụ hoặc sản phẩm, dịch vụ mới, quan trọng, nổi bật, được sự quan tâm của cộng đồng, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng và xã hội.

Giải thưởng vừa là sự động viên, khích lệ, tôn vinh những ngân hàng, tổ chức hội viên có thành tích tốt, đồng thời cũng khuyến khích các ngân hàng, tổ chức khác có thêm động lực phấn đấu, phát triển và hoàn thiện các hoạt động trọng tâm của mình.

Là ngân hàng với sứ mệnh đồng hàng cùng “Tam nông”, Agribank luôn tiên phong, chủ lực và thực hiện có hiệu quả các chính sách đầu tư nông nghiệp, nông thôn và dành nhiều ưu đãi cho khách hàng vay vốn phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Agribank tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô tối thiểu 50.000 tỷ đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch.

Tính đến 31/10/2020, doanh số cho vay từ khi bắt đầu triển khai chương trình của Agribank đã đạt gần 30.000 tỷ đồng, dư nợ đạt trên 5.000 tỷ đồng với gần 4.000 khách hàng.

Nỗ lực không ngừng cho sự phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nhiều năm liền Agribank được vinh danh giải thưởng Ngân hàng hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó, Agribank liên tục cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, tiết giảm chi phí để mở rộng đầu tư tín dụng, nguồn vốn Agribank là điểm tựa vững chắc cho các hộ nông dân và doanh nghiệp muốn phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung và nông nghiệp công nghệ cao nói riêng.

Bên cạnh nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, Agribank luôn nhận thức và quan tâm sâu sắc đến các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Từ năm 2009 đến nay tổng số tiền Agribank dành cho công tác an sinh xã hội vì cộng đồng đã lên tới trên 3.120 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền Agribank dành cho hoạt động an sinh xã hội năm 2017 là 300 tỷ đồng, 2018 là 350 tỷ đồng, năm 2019 là 353 tỷ đồng. Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, vì cộng đồng luôn được các cán bộ Agribank gìn giữ, phát huy như một nét đẹp văn hóa trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Trong những ngày qua, nhằm kịp thời chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, Agribank đã hỗ trợ 3 tỷ đồng từ nguồn an sinh xã hội đối với các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Agribank kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, Agribank kịp thời triển khai chương trình tín dụng 100 nghìn tỷ đồng hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19 cùng với các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí dịch vụ…

