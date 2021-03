Nhà đào tạo Bậc thầy NLP hàng đầu thế giới, Sebastien Leblond, đã tới Việt Nam và tiến hành chương trình đào tạo chuyên sâu NLP - Lập trình Ngôn ngữ tư duy.

“Bậc thầy của bậc thầy NLP” tới Việt Nam

Sebastien Leblond sẽ kết hợp với Success Business School trong bản hợp đồng độc quyền có thời hạn 5 năm - Thông tin được lãnh đạo Success Business School vừa tiết lộ cho hay.

Bậc thầy NLP Sebastien Leblond tới Việt Nam khiến nhiều người hào hứng và trông đợi. Bởi Sebastien Leblond là 1 trong 14 Huấn luyện viên Bậc thầy (Master Trainer) duy nhất được chứng nhận đầy đủ về NLP, Thôi miên, Liệu pháp Dòng thời gian và Huấn luyện bởi Ủy ban NLP Hoa Kỳ (ABNLP), cơ quan NLP lớn nhất thế giới. Ông cũng được chứng nhận bởi Cơ quan Huấn luyện lớn nhất thế giới, Liên đoàn Huấn luyện viên Quốc tế (ICF). Sebastien cũng là tác giả của Cuốn sách “Hệ thống tự do tài chính tổng hợp”.

Hiện nay, Sebastien Leblond là Chủ tịch, Master Coach & Huấn luyện viên bậc thầy tại NLP Top Coach, một công ty huấn luyện và đào tạo cung cấp Chứng chỉ NLP, Huấn luyện & Lãnh đạo số 1 Thế giới.

Thế nhưng, ít ai biết được rằng, để có được thành công như ngày hôm nay, Sebastien cũng đã trải qua một tuổi thơ gian khó, di chuyển đến nhiều quốc gia với ước vọng đổi đời. Ước vọng chỉ đạt được khi ông đến với NLP.

Nhưng con đường để ông bước vào NLP cũng không hề bằng phẳng, khi xuất phát điểm chỉ là một “người Canada nghèo khó”. Khi đặt chân đến Thái Lan sau những tháng ngày bôn ba đến nhiều quốc gia, Sebastien nhận ra NLP là lẽ sống, là con đường để thay đổi cuộc đời. Dù muốn học NLP nhưng ông không thể tìm ra một lớp học NLP nào ở Thái Lan, còn các lớp học khác ở Anh, Australia, Singapore, Mỹ thực sự đắt đỏ. Cho nên khi đó Sebastien đã nghĩ không thể đi, không thể học NLP.

Một ngày, Sebastien đọc mẩu quảng cáo trên một bài báo. Ông thấy một mẩu quảng cáo về chương trình đào tạo NLP ở Thái Lan. Mức phí là 2.000-3.000 USD. Đó là số tiền rất lớn với ông. Sebastien quyết định “đi học chui”. Thế nhưng, đến buổi thứ 3, người quản lý lớp học người Malaysia gọi Sebastien ra và đề nghị Sebastien đóng tiền, nếu không sẽ phải rời khỏi lớp học. Vay mượn khắp nơi, Sebastien cũng hoàn thành khóa học.

“Tôi học được quá nhiều thứ từ buổi đó. Sau khi hoàn thành chương trình học, doanh số từ hoạt động tư vấn tài chính của tôi tăng gấp đôi. Tôi bắt đầu viết sách, cuốn Tự do tài chính, chủ yếu là để tạo cái phễu nhằm mọi người đến dịch vụ của tôi nhiều hơn” Sebastien nói.

Rồi Sebastien có cơ hội nằm trong Team hỗ trợ cho các buổi đào tạo của Anthony Robbins, Nhà huấn luyện ảnh hưởng số 1 thế giới về NLP trong phát triển bản thân ở Anh, Úc và nhiều nước trên thế giới trong 2 năm.

Quá trình nghiên cứu NLP đã giúp Sebastien tìm ra con đường giảng dạy NLP của riêng mình với những phương pháp không lẫn với bất kỳ nhà đào tạo NLP nào khác trên thế giới. Trở thành “bậc thầy của bậc thầy NLP” như một phần thưởng xứng đáng cho những tìm tòi, nỗ lực không mệt mỏi của chuyên gia NLP này. Ông cũng chính là thầy của hầu hết những nhà huấn luyện NLP hiện đang giảng dạy ở Việt Nam. Đó cũng là lý do thông tin Sebastien Leblond đến Việt Nam trực tiếp tham gia các khóa đào tạo khiến nhiều người hào hứng.

Cam kết mang đến Việt Nam những sản phẩm tốt nhất của thế giới

Sau khi sang Việt Nam và hoàn thành quá trình cách ly y tế theo quy định, từ ngày 13 đến 18/3 Sebastien Leblond sẽ bắt đầu dạy trực tiếp offline khoá học Nhà thực hành NLP (NLP Practitioner).

Điều đặc biệt là Sebastien không chỉ dạy và cấp chứng chỉ cho các khóa học về NLP của ABNLP - Hiệp hội NLP Hoa Kỳ (lớn nhất thế giới về NLP) mà thầy còn cấp chứng chỉ và đào tạo các chương trình khác dành cho các nhà huấn luyện (COACH) như Coach the Coach do ICF - Liên đoàn Huấn luyện thế giới chứng nhận hay PBCA - Do Liên minh Huấn luyện Doanh nghiệp chứng nhận.

Chia sẻ về quá trình đi đến sự hợp tác được trông đợi này, lãnh đạo Success Business School cho biết: Với uy tín và danh tiếng trên thị trường quốc tế, việc chọn đối tác tại Việt Nam để kết hợp được thầy Sebastien đặc biệt chú ý. Bởi vì đây là thị trường vô cùng mới với dân số 100 triệu người. Success Business School là đơn vị sinh sau đẻ muộn trong lĩnh vực đào tạo NLP và đây là lĩnh vực cũng vô cùng cạnh tranh. Tuy nhiên Success Business School đã xác định đầu tư và phát triển bài bản, bền vững, cùng tinh thần khao khát phụng sự cộng đồng, đem lại giá trị đích thực cho đất Việt thông qua các sản phẩm giáo dục của mình. Những lý do đó đã khiến thầy Sebastien Leblond chọn Success Business School là đơn vị độc quyền để hợp tác.

Là đơn vị đang đưa bậc thầy NLP - Sebastien Leblond – trở lại Việt Nam với lịch trình đào tạo NLP nguyên gốc, chị Anna Hồng Thắm, Chủ tịch Success Business School cho rằng: “Tình yêu của thầy Sebastien Leblond với NLP, với học viên là vô cùng thuần khiết, thầy đang làm sứ mệnh của người đi chuyển đổi con người, làm cho mọi người được khai sáng. Trong công cụ NLP, làm sao để trí não được sáng rõ, không để đám mây mù che phủ mặt trời, để lan tỏa năng lực tích cực, lan tỏa các chân giá trị để giúp đỡ cộng đồng. Trong mỗi con người đều có các giá trị đẹp, tích cực đó, nhưng bị che phủ bởi những đám mây. Thầy có lý thuyết 5 đám mây và thầy sẽ gạt bỏ các đám mây đó. Điều này tạo ra cho tôi cảm hứng tuyệt vời, vô cùng lớn để phát triển NLP này ở Việt Nam.”

“Tất cả mọi người đều cần NLP, từ doanh nhân, nhà truyền giáo, người mẹ, cán bộ công nhân viên… để cuộc sống hạnh phúc hơn, trở nên thành đạt, trong đó có cả những người đang cảm thấy cuộc đời chịu nhiều đau khổ bất hạnh mà không hiểu vì sao cứ đến với họ… Có người hiện nay không có đồng nào trong túi vẫn là khách hàng của NLP. Có nhiều người không có gì trong tay, một thân một mình sang Thái Lan học thầy, mang 1 vali quần áo ngủ ở vỉa hè để học thầy. Sau khi đi học về cuộc đời thay đổi và trở thành nhà huấn luyện nổi tiếng. Có người từ bùn đen, gia đình đổ vỡ, phá sản, nhờ thầy chuyển đổi và trở nên hạnh phúc giàu có. Có doanh nhân tăng trưởng doanh số 300% sau khóa học NLP của thầy Sebastien Leblond”, chị Anna Hồng Thắm hào hứng chia sẻ.

Liên hệ đăng ký thông tin các khóa học NLP của Sebastien Leblond: Công ty CP đào tạo Success Business Việt Nam. Tầng 3, tòa nhà HH Vườn Đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội. Hotline: 0984211719 - 0964627386 Email: sb@successbusiness.com.vn

Hải Nam