Tại Hội thi thợ giỏi ngành xây dựng, lần đầu tổ chức theo hình thức thi thật, làm thật, nghiệm thu thật tại công trường đang thi công, VINADIC M&E là một trong những đơn vị có nhiều công nhân đoạt giải nhất, với 3 Bàn tay vàng, 9 Thợ giỏi.

Hội thi thợ giỏi ngành xây dựng do Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam chủ trì tổ chức từ ngày 8 đến 9/12 tại TP. Hà Nội, nhằm tôn vinh và khẳng định giá trị của người thợ đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Theo Ban tổ chức, khác với các hội thi tay nghề truyền thống trước đây, điểm mới năm nay là các môn thi được thực hiện các tình huống giả định trong xưởng thực hành của các trường đào tạo nghề và tại các công trường xây dựng thực tế tại TP. Hà Nội như: Matrix One, HD Moon, The Nine... Ngoài kỹ năng, kiến thức xây dựng, hội thi cũng đòi hỏi người lao động phải có những hiểu biết về an toàn lao động.

Đội xây của VINADIC M&E đang thực hiện bài thi

Hội thi thợ giỏi ngành xây dựng Việt Nam 2020 thu hút gần 300 thí sinh đến từ 24 nhà thầu mạnh hàng đầu Việt Nam như: VINADIC M&E (thuộc Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam - VINADIC), Coteccons, Delta, Newteccons, Segma, Hawee…

Thí sinh đều là những thợ giỏi, có tay nghề cao của các nhà thầu, tranh tài ở 8 lĩnh vực chuyên môn gồm: Xây, Trát, Ốp lát, Nhôm kính, Lắp dựng cốt thép, Điện, Nước, Hàn.

Cơ cấu giải thưởng gồm danh hiệu Bàn tay vàng, Bàn tay bạc, Bàn tay đồng, chứng chỉ Thợ giỏi cho người tham gia có kết quả vượt qua ngưỡng điểm yêu cầu tối thiểu mà Hội đồng giám khảo đặt ra. Qua đó, khuyến khích các doanh nghiệp xem xét tăng lương, nâng bậc sớm cho thợ giỏi đoạt giải tại cuộc thi.

Các thợ giỏi của VINADIC M&E nhận danh hiệu Bàn tay vàng

Tại Hội thi thợ giỏi ngành xây dựng Việt Nam 2020, VINADIC M&E thi đấu tại 4 hạng mục: Xây - Trát - Điện - Nước (2 đội thi điện, 2 đội thi nước, 1 đội thi xây và 1 đội thi trát).

Sau những màn so tài kịch tính cùng các đội thi mạnh nhất miền Bắc, VINADIC M&E xuất sắc trở thành một trong những đơn vị giành được nhiều danh hiệu nhất, với 3 danh hiệu Bàn tay vàng và 9 danh hiệu Thợ giỏi.

Đây là kết quả cực kỳ ấn tượng của VINADIC M&E tại hội thi, khi nhiều đơn vị có tiếng trong lĩnh vực thi công điện nước ra về tay không. Như Segma, chỉ được 2 Thợ giỏi và Hawee không được danh hiệu nào.

Ban tổ chức trao Bằng khen cho các thí sinh đạt danh hiệu Thợ giỏi

Theo đánh giá của ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Tiêu chí mà Ban giám khảo dùng để xét, chấm cho các danh hiệu Thợ giỏi, Bàn tay vàng tại hội thi này tương đương tiêu chuẩn, chất lượng, năng suất của thợ khu vực Đông Nam Á, châu Á. Vì vậy, kết quả Hội thi cho thấy uy tín thương hiệu của các nhà thầu, khi sở hữu nhiều tay thợ giỏi, thợ lành nghề, có kỹ năng bài bản, chuyên nghiệp… ngang tầm khu vực, trong bối cảnh cạnh tranh khu vực và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bê-tông vỏ hầm đúc sẵn AMACCAO thi công công trình đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

VINADIC M&E hiện sở hữu đội ngũ đông đảo kỹ sư, kiến trúc sư và công nhân thi công điện - nước tâm huyết, tay nghề cao, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình lớn, cùng với hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại.

Những năm gần đây, VINADIC M&E liên tục được lựa chọn tham gia thi công nhiều dự án lớn mang tầm quốc gia như dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Thi công Gói thầu Hầm và nhà ga ngầm thuộc dự án Tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội...

Q.Hiếu