Lợi nhuận với mỗi DN rất quan trọng. Nhưng vì đồng tiền mà chà đạp lên quyền lợi khách hàng thì chỉ như “xây nhà trên cát”. Thấu hiểu điều đó, nhiều DN đang từng ngày dựng xây sự nghiệp bằng cách lấy niềm tin của khách là điểm tựa.

Tinh thần vì khách hàng

Cách đây vài năm, các diễn đàn xôn xao trước hình ảnh một vị tổng giám đốc người Nhật đứng dưới mưa, vừa cầm ô, vừa cúi đầu cảm ơn khách hàng đến mua xăng, hình ảnh độc đáo ấy khiến không ít người thấy lạ lùng và cảm động.

Nhưng, nếu những ai đã từng biết đến cách người Nhật Bản làm kinh doanh, thì sẽ thấy điều đó là không có gì lạ lẫm. Với người Nhật, tôn trọng khách hàng, phục vụ khách hàng bằng cả tấm lòng chân thành nhất là điều doanh nghiệp nào cũng đeo đuổi.

Còn ở Việt Nam, dù cách thể hiện có khác nhau, nhưng những doanh nghiệp lăm ăn chân chính bao giờ cũng muốn kiếm lợi chân chính từ niềm tin của khách hàng.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với ông Tô Văn Nhật, Tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO, ông say sưa nói về triết lý kinh doanh của tập đoàn này, trong đó luôn nhấn mạnh sự hài lòng khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

“Ai kinh doanh cũng vì lợi nhuận. Nhưng lợi nhuận được tạo dựng lên không phải dựa trên cơ sở của việc coi trọng con người, vì con người, vì khách hàng thì không thể nào bền vững, không thể nào đi xa”, ông Tô Văn Nhật bộc bạch.

Khi bắt đầu nghiệp kinh doanh, doanh nhân nào cũng muốn làm khách hàng hài lòng. Nhưng không phải doanh nhân nào cũng làm được điều tưởng chừng như tất nhiên đó.

Hơn 3 năm trước, người tiêu dùng ngỡ ngàng và rúng động trước thông tin lụa Khaisilk nhập hàng Trung Quốc rồi gắn mác “made in Vietnam”. Ban đầu, nhiều người vẫn mong tin đó là không chính xác, nhưng rồi ông chủ Hoàng Khải đã thừa nhận sự thật đó. Trước sự phẫn nộ của dư luận, “đứa con tinh thần” của ông chủ Hoàng Khải - thương hiệu lụa Khaisilk - dần biến mất. Những cửa hàng xưa kia là niềm tự hào về một thương hiệu Việt, nay đóng cửa hoàn toàn.

Rồi sau đó, nhiều vụ việc tương tự cũng bị phát giác. Thói làm ăn gian dối bị lột trần sau lớp vỏ bọc của những lời hoa mỹ sáo rỗng. Nhưng lời tuyên bố sẽ chỉ là lý thuyết nếu thiếu đi những hành động chứng minh.

Tôi hỏi lãnh đạo AMACCAO rằng tập đoàn này làm gì để thuyết phục được khách hàng tin vào điều đó? Thay vì một câu trả lời, ông đưa tôi đi tham quan một vòng các nhà máy cùng những vị chuyên gia hàng đầu.

Dạo một vòng quanh nhà máy ống nhựa EUROPIPE, TS. Tô Nhật - Phó Chủ tịch Tập đoàn AMACCAO đưa chúng tôi đến nơi chứa nguyên liệu là những hạt nhựa đen bóng. Ông ra dấu cho chúng tôi lại gần, bốc những hạt nhựa đưa lên ngửi. Không một mùi vị nồng hắc khó chịu nào.

Ông Tô Nhật hỏi: “Các bạn có biết vì sao không?” Tôi lắc đầu. Ông bảo: “Vì đó là hạt nhựa nguyên sinh, không chứa bất kỳ tạp chất nào”.

Giải thích lý do dùng nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ các nước UAE và một số nước Bắc Âu, ông Nhật nói: Nếu dùng nhựa tái sinh, khả năng có lẫn các tạp chất độc hại là có. Do đó, chúng tôi phải dùng nhựa nguyên sinh tuyệt đối để đảm bảo ống nhựa sản xuất ra an toàn với sức khỏe con người.

Phó Chủ tịch AMACCAO nói thêm: Đây là giá trị nhân văn mà chúng tôi luôn hướng tới. Khi làm ống nhựa từ nhựa nguyên sinh, chúng tôi luôn có niềm tin rằng làm được điều này cũng có nghĩa chúng tôi đã góp phần bảo vệ được các thế hệ mai sau của dân tộc mình. Nếu chạy theo lợi nhuận trước mắt mà sử dụng nguyên liệu tái sinh thì sau này sẽ phải trả giá về sức khỏe.

“Không chỉ thế, sau vài ba năm ống nhựa cũng sẽ bị châm kim. Chẳng nhà sản xuất có lương tâm và trách nhiệm nào lại muốn thấy cảnh khách hàng dùng sản phẩm của mình một thời gian rồi lại phải vật vã đục tường để thay ống nước khác”, lãnh đạo AMACCAO trải lòng.

Thấu hiểu khách hàng, tự tin cam kết về chất lượng

Cam kết chất lượng, an toàn cho sức khỏe của sản phẩm là lý do EUROPIPE dù “sinh sau đẻ muộn” vẫn được lựa chọn cung cấp sản phẩm cho nhiều công ty nước sạch ở Việt Nam như nước sạch Thừa Thiên Huế, nước sạch Bắc Ninh, công ty nước sạch Tây Hà Nội, công ty nước sạch Ninh Bình, công ty nước sạch Thái Nguyên…

Làm ống nhựa từ những khâu nhỏ nhất đến khi ra thành phẩm, AMACCAO tự tin kiểm soát được chất lượng và bảo hành đến 30 năm. Cách làm ấy rất khác với nhiều doanh nghiệp có tư duy “ăn xổi”, chỉ muốn nhập nguyên liệu, phụ tùng rồi về gia công đơn giản để nhanh chóng kiếm lợi trước mắt, quên đi hướng phát triển căn cơ, lâu dài.

Triết lý ấy cũng được thể hiện khi AMACCAO làm sản phẩm nước uống tinh khiết AVINAA – 3A. Ngoài việc trang bị máy móc hiện đại và tuyển chọn các chuyên gia hàng đầu thế giới, AMACCAO đã phải tiến hành khảo sát kỹ lưỡng sở thích, thói quen của người Việt.

Cũng trải qua một “tuổi thơ dữ dội” với những dòng nước mưa tinh khiết trong ký ức một thời để nhớ, lãnh đạo AMACCAO thấu hiểu cái vị ngọt mát của nước mưa ấy là thứ khiến bao người không thể quên được. Cho nên, AMACCAO đã mời chuyên gia Israel về nghiên cứu hương vị nước uống AVINAA-3A như hương vị nước mưa tự nhiên, sau đó tiến hành test thử đối với khách hàng và cán bộ nhân viên của tập đoàn bằng cách “thử mù”. Có nghĩa, chuyên gia sẽ cho nước mưa và nước khoáng AVINAA-3A vào các cốc nước giống nhau để những người tham gia test phân biệt từng loại.

Kết quả là không ai có thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước khoáng AVINAA-3A. Điều ấy khẳng định nước tinh khiết AVINAA-3A có hương vị tự nhiên, ngọt mát như nước mưa, không giống bất cứ thứ nước tinh khiết nào trên thị trường, mà vẫn giữ nguyên được khoáng chất, an toàn cho sức khỏe con người.

Làm đúng, làm thật thì sẽ bền vững

Trong cuộc cạnh tranh trên thương trường, ai cũng hiểu chất lượng thuyết phục được khách hàng thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển.

Khách hàng sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn để mua được hàng thật đúng với niềm tin họ trao cho thương hiệu, chứ không bao giờ bỏ tiền ra cho những kẻ làm giàu bằng cách lừa dối họ. Khi đó, những thương hiệu “ăn xổi” sẽ dần không còn chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Không mạnh mẽ bước ra khỏi phận “gia công” như cách các lãnh đạo AMACCAO dấn thân thì làm sao Việt Nam có doanh nghiệp đủ sức để đứng vững trên sân nhà, chứ chưa nói đến vươn ra bên ngoài.

Giờ là thời của hàng Việt chinh phục người Việt, chứ không còn là người Việt ưu tiên dùng hàng Việt nữa. Chẳng ai tin yêu một thương hiệu chỉ chờ lúc khách hàng chủ quan là lập tức lừa dối. Trước khi nghĩ đến chuyện “làm hay”, “làm giỏi”, thì doanh nghiệp Việt ít nhất phải “làm đúng”, “làm thật” đã. Chẳng có một một doanh nghiệp nào lại dựng xây nền móng từ những “viên gạch giả” cả. Điều ấy chẳng khác nào “xây nhà trên cát”.

Cho nên, không phải ngẫu nhiên, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 ngày 2/5/2019, lãnh đạo Chính phủ đã nhắn nhủ doanh nhân cần kinh doanh liêm chính, tìm kiếm lợi nhuận chân chính. Đề cập đến tinh thần doanh nghiệp với 3 nội dung quan trọng, lãnh đạo Chính phủ cũng không quên nhắc các doanh nhân, doanh nghiệp bên cạnh chí tiến thủ, thì phải kinh doanh liêm chính, tìm kiếm lợi nhuận chân chính, phải có tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh. Bởi lẽ đó là những tố chất cần thiết, phổ biến của nhà doanh nghiệp của tất cả các nước.

Mai Thu