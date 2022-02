Nếu phần xây dựng thô bê tông, cốt thép được coi là phần “xương sống” của công trình thì M&E - phần cơ khí và điện giống như “trái tim” để vận hành toàn bộ hoạt động của công trình.

M&E là tên viết tắt của cụm từ Mechanical and Electrical, có nghĩa là cơ khí và điện. Phần cơ khí chính là hệ thống thông gió, điều hoà không khí, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước. Phần điện là hệ thống điện nặng và điện nhẹ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, ở một dự án xây dựng hệ thống M&E thường chiếm khoảng 40%, đôi khi đến hơn 50% so với hạng mục xây dựng trong mỗi công trình. Bên cạnh chất lượng xây dựng và các hạng mục khác trong một công trình thì chất lượng hệ thống M&E cũng cực kỳ quan trọng, thể hiện được giá trị, mức độ tiện nghi, tính an toàn của dự án và uy tín của chủ đầu tư. Vì vậy chọn nhà thầu thi công M&E kỹ càng, đủ năng lực, chuyên nghiệp sẽ giúp chất lượng dự án được đảm bảo.

Tiềm năng của mảng M&E tại Việt Nam

Trước đây, ở Việt Nam, các chủ đầu tư chưa quan tâm nhiều đến hệ thống M&E vì đây là lĩnh vực còn mới mẻ. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, khi các dự án xây dựng càng nhiều và càng cao cấp thì hạng mục cơ điện (M&E) càng trở nên quan trọng và chủ đầu tư cũng dành sự quan tâm kỹ càng hơn cho vấn đề này.

Với việc dân số bùng nổ và dự đoán đến năm 2050, dân số thành thị Việt Nam sẽ đạt khoảng 56 triệu người, mức độ đô thị hoá đạt 54%. Cộng thêm việc Việt Nam ngày càng phát triển, nhu cầu xây dựng lớn thì tiềm năng của ngành xây dựng và M&E càng lớn. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đã đón đầu xu hướng, từng bước chuyển mình để nắm lấy cơ hội này.

Nắm bắt xu thế đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn AMACCAO - Tập đoàn đa ngành tại Việt Nam đã tách riêng mảng M&E thành đơn vị mới - Công ty cổ phần cơ điện Vinadic (Vinadic M&E), công ty chuyên về cung cấp dịch vụ Cơ điện (M&E), thể hiện tầm nhìn xa và định hướng đúng đắn của tập đoàn.

Vinadic M&E đã trải qua hơn 18 năm hoạt động, tham gia thi công nhiều công trình lớn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao, khẳng định vị thế là một trong những đơn vị lớn mạnh trong thi công cơ điện trên cả nước.

Những công trình tiêu biểu Vinadic M&E đã và đang thực hiện như: Tổng thầu M&E dự án Khách sạn Dân tộc; dự án The Nine; dự án The Zei; dự án Green Park; dự án điện gió của Công ty cổ phần điện gió Khe Sanh; dự án Nhà máy Rượu và nước uống tinh khiết AVIA…

Để được tham gia thực hiện gói thầu M&E cho các dự án lớn kể trên, Vinadic M&E phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí liên quan đến năng lực về tài chính và năng lực triển khai dự án. Với đội ngũ quản lý nhiệt huyết giàu kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư chất lượng, lực lượng công nhân tay nghề cao, ứng dụng công nghệ mới BIM trong triển khai dự án, Vinadic M&E luôn làm hài lòng các chủ đầu tư với yêu cầu chất lượng và tiến độ khắt khe nhất.

Đó cũng là lý do trong bối cảnh đại dịch Covid-19 căng thẳng giai đoạn vừa qua, Vinadic M&E là một trong số ít các doanh nghiệp M&E vẫn liên tục nhận được những dự án lớn.

“Vượt bão” để khẳng định vị thế

Từ cuối năm 2019, khi dịch Covid-19 xảy ra, thị trường bất động sản, xây dựng trong nước chịu nhiều ảnh hưởng. Ngành cơ điện cũng bị tác động. Song không vì thế mà doanh nghiệp M&E nào cũng gặp khó khăn.

Ông Phạm Trung Kiên, Tổng giám đốc Vinadic M&E cho biết, nếu nói dịch Covid-19 không ảnh hưởng gì đến ngành cơ điện thì không đúng. Tuy nhiên, công ty ông đạt mục tiêu tăng trưởng đặt ra hàng năm và thực tế, mục tiêu năm nay sẽ đạt được vì đại dịch đã dần được kiểm soát.

Vinadic M&E là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn AMACCAO nên có những lợi thế khi nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn. Hiện AMACCAO có nhiều sản phẩm chất lượng nằm trong top đầu sản phẩm cung cấp cho lĩnh vực cơ điện, như ống nhựa và phụ kiện ngành cấp thoát nước EUROPIPE, thiết bị điện VONTA… đã được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Sự đảm bảo của những sản phẩm thuộc hệ sinh thái của AMACCAO khiến cho mảng M&E của công ty thành viên Vinadic M&E có chất lượng tốt, luôn chủ động về tiến độ.

Thêm vào đó, theo ông Kiên, nguồn nhân lực của Vinadic M&E đang rất tốt. “Chúng tôi có đội ngũ quản lý, kỹ sư nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết. Đội ngũ phòng kỹ thuật mạnh, cũng như bộ phận làm BIM giỏi, đó là lợi thế”, ông bày tỏ.

BIM là mô hình ứng dụng gần như trở thành xu hướng bắt buộc để các đơn vị làm xây dựng nói chung, cơ điện nói riêng áp dụng triển khai dự án. Ứng dụng BIM sẽ là công cụ giúp cho các công ty cơ điện quản lý tốt hơn về phần chất lượng, tiến độ và chi phí cho dự án. Vinadic M&E cũng là một trong số những doanh nghiệp cơ điện đầu tiên trên thị trường đưa ứng dụng BIM vào triển khai.

Ông Kiên tự hào giới thiệu đội ngũ kỹ sư, quản lý dự án giàu kinh nghiệm và trình độ của công ty, đồng thời bày tỏ không phải ngẫu nhiên mà Vinadic M&E lại thành đối tác của những dự án lớn, trọng điểm trong những năm vừa qua. “Kỹ sư của chúng tôi được tuyển dụng kỹ càng, được đào tạo từ các trường nổi tiếng là “cái nôi” của ngành cơ điện như Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng….”, ông Kiên nói.

Bên cạnh đó, công ty cũng có những nhân sự đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Cananda. Chú trọng chất lượng nhân sự là một trong những định hướng xuyên suốt mà Vinadic M&E đặt ra.

“Vì thực ra làm xây dựng là con người và hệ thống. Con người mà tốt thì mới làm tốt được và ngược lại”, ông Kiên nói.

Chất lượng và nhân sự - 2 yếu tố cốt lõi

Chia sẻ về tầm nhìn và định hướng của Vinadic M&E, ông Kiên bày tỏ, công ty đặt mục tiêu nằm trong top 3 doanh nghiệp cơ điện hàng đầu Việt Nam. Là mục tiêu dài hạn, song theo ông hoàn toàn có thể đạt được với những yếu tố thuận lợi trong đó có việc Vinadic M&E nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn AMACCAO.

Vinadic M&E xác định chọn phân khúc cao cấp, trung cấp để phát triển. Mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp là làm tốt từng công trình, tốt về chất lượng, tiến độ, chi phí, tính hiệu quả. Từ đó, uy tín doanh nghiệp ngày càng được nâng cao và việc tiệm cận top 3 ngành cơ điện càng gần hơn.

“Với lĩnh vực xây dựng thì có khi chỉ mất 3-5 năm để đưa doanh thu từ vài trăm tỷ đồng lên cả nghìn tỷ đồng. Do đó, chúng tôi xác định làm thật tốt, thật khắt khe từng dự án thì sẽ khẳng định được tên tuổi, vị thế, uy tín thì chắc chắn thành công. Bởi lẽ khách hàng bây giờ cũng cần các đơn vị M&E uy tín, họ khắt khe hơn trong lựa chọn vì đã hiểu được tầm quan trọng của hệ thống cơ điện trong một dự án nên muốn làm việc với các đơn vị có thực lực”, ông nói.

Chia sẻ về Vinadic M&E, ông Ngô Văn Dũng - Trưởng phòng quản lý cơ điện công ty Cổ Phần Đầu tư bất động sản Toàn Cầu, chủ đầu tư dự án The Nine Tower cho biết: “Mảng thi công cơ điện M&E được chúng tôi xác định là hạng mục có tính huyết mạch của dự án The Nine Tower, với yêu cầu khắt khe cả về chất lượng - kĩ thuật - thẩm mĩ, đòi hỏi nhà thầu thi công phải có năng lực đặc biệt, có kinh nghiệm triển khai các dự án lớn. Vì vậy, chúng tôi đã rất kỹ tính trong việc lựa chọn nhà thầu thực hiện mảng này. Và Vinadic M&E đã vượt qua hành trình lựa chọn khắt khe đó để khẳng định năng lực của mình, trở thành nhà thầu thi công cơ điện cho dự án The Nine Tower. Đội ngũ của Vinadic M&E là những con người chuyên nghiệp, chuyên môn cao, có tâm với nghề, chỉn chu từng chi tiết, luôn không ngừng nỗ lực để đạt được độ hoàn hảo cho công trình.”

Mục tiêu thứ hai của Vinadic M&E là hướng tới các công trình xanh. Với xu thế công trình thân thiện môi trường, ngày càng nhiều chủ đầu tư công trình, dự án muốn đáp ứng các tiêu chí công trình xanh và bản thân các doanh nghiệp M&E cũng cần phải đáp ứng những nhu cầu đó.

Định hướng khác của Vinadic M&E là phát triển bền vững. Để làm được, ông Kiên cho hay việc đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng rất quan trọng. “Công ty liên tục có những khoá đào tạo về quản lý, quản trị cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung và đội ngũ kỹ sư”, ông bày tỏ. Một điểm thuận lợi là trong hệ sinh thái của Tập đoàn AMACCAO có đơn vị thành viên là trường Success Business Việt Nam, chuyên đào tạo về quản lý, kinh doanh. Nhân sự sẽ được đào tạo định kỳ để nâng cao chất lượng, phục vụ cho định hướng và tầm nhìn phát triển bền vững.

Chia sẻ về yếu tố cốt lõi tạo lên lợi thế cạnh tranh trong ngành cơ điện, CEO Vinadic M&E nhấn mạnh, chất lượng và nhân sự chính là 2 yếu tốt cốt lõi.

Việc Vinadic M&E trở thành đối tác lớn của hàng loạt dự án tên tuổi đã chứng minh năng lực, uy tín, chất lượng của công ty. Đây cũng là tiền đề để công ty trở thành đối tác cung cấp dịch vụ M&E cho hàng loạt dự án chất lượng trải dài khắp đất nước.

“Chúng tôi đang làm để nhắc đến Vinadic M&E là nhắc đến nhà thầu thi công hệ thống M&E trong các dự án cao cấp hàng đầu Việt Nam”, ông Kiên đúc kết.

Vinadic M&E - đơn vị thành viên Tập đoàn AMACCAO là tổng thầu cơ điện hàng đầu tại Việt Nam thi công các công trình M&E trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dân dụng, thương mại và công nghiệp. Với kinh nghiệm tham gia đấu thầu và thắng thầu nhiều công trình lớn, thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật, được chủ đầu tư đánh giá cao, VINADIC M&E đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị lớn mạnh trong lĩnh vực thi công cơ điện trên phạm vi cả nước. Thông tin liên hệ: Hotline: 097 150 2288 Website: https://vinadicme.com/ Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà HH Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Ngọc Minh