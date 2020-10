Ngày 30/10, Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (VINADIC) và Tập đoàn GP INVEST kí hợp đồng Tổng thầu thi công gói cơ điện cho dự án The Nine - công trình hỗn hợp đặc sắc tại trung tâm TP.Hà Nội.

Sau quá trình đấu thầu và chọn thầu khắt khe của chủ đầu tư dự án The Nine (là Tập đoàn GP INVEST), VINADIC và IC Build (đơn vị liên kết của VINADIC) đã được chọn làm Tổng thầu cơ điện (M&E) cho dự án cao cấp đặc biệt này.

Dự án The Nine là một tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại, nằm tại vị trí đắc địa của Thủ đô, ngay giữa nút giao cắt đông dân nhất Hà Nội là Xuân Thủy, vành đai 3, đường Trần Quốc Hoàn. Đây sẽ là một công trình thiết kế hiện đại, đẹp hàng đầu thủ đô hiện nay. Trong đó, mảng cơ điện ME là hạng mục có tính huyết mạch của dự án, với yêu cầu hết sức khắt khe cả về chất lượng - kĩ thuật - thẩm mĩ, đòi hỏi năng lực đặc biệt ở đơn vị thi công và thiết bị chất lượng tốt nhất hiện nay.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc GP INVEST tại lễ ký kết, GP INVEST thường chọn đầu tư của những dự án đặc sắc, thi công đòi hỏi sự tỉ mỉ, khắt khe như dự án Tràng An Complex, dự án 249 Thụy Khuê, dự án Tây Nam Việt Trì… The Nine là nấc thang mới của GP INVEST trong việc chinh phục khách hàng ở top cao nhất, khó tính nhất, có điều kiện nhất về kinh tế và yêu cầu cao về thẩm mĩ, chất lượng trong một tòa nhà thông minh.

Ông Chủ tịch HĐQT Tập đoàn GP INVEST coi dự án The Nine là “đứa con tinh thần” và quyết tâm biến The Nine trở thành dự án hoàn hảo.

Đại diện Tập đoàn GP INVEST nhấn mạnh, đây chính là lý do GP INVEST rất thận trọng khi lựa chọn các đơn vị hợp tác thi công dự án The Nine; đặc biệt là ở mảng thi công cơ điện. Và một nhà thầu mạnh, uy tín như VINADIC (thuộc Tập đoàn AMCCAO), mới đáp ứng được mọi yêu cầu để GP INVEST gửi niềm tin.

Chia sẻ về nhiệm vụ thi công cơ điện dự án The Nine, ông Dasali - Đại diện đối tác nước ngoài của Tập đoàn AMACCAO cho biết: “Mảng cơ điện được ví như mạch máu và dây thần kinh của tòa nhà nên chúng tôi ý thức được phải sử dụng những sản phẩm chất lượng với độ bền vượt trội, phải được thiết kế, lắp đặt thông minh, hoàn hảo, không có lỗi”.

Ông Dasali nói, điểm mạnh đặc biệt của VINADIC (AMACCAO) so với các nhà thầu cơ điện khác, là ngoài việc thực hiện yêu cầu của chủ đầu tư, AMACCAO còn tư vấn hoàn thiện thiết kế để công trình đạt được sự hoàn hảo cả về chất lượng kỹ thuật và thẩm mỹ theo tiêu chuẩn cơ điện hàng đầu thế giới, như ở các nước Tây Âu, Bắc Mĩ.

Ông Dasali nhấn mạnh: “Với các giải pháp thông minh về thiết bị, thi công, thiết kế của AMACCAO, công trình sẽ không chỉ đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật của chủ đầu tư mà còn dễ dàng bảo trì, an toàn, thân thiện với người sử dụng”.

Tại lễ ký kết, ông Tô Văn Nhật - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO cho biết, Công ty VINADIC liên doanh với IC Build sở hữu thế mạnh nhân sự là đội ngũ chuyên gia nước ngoài từng làm việc tại các công ty cơ điện hàng đầu châu Âu, Bắc Mĩ.., từng thi công các công trình cơ điện hàng đầu châu Á như Chu Hải - Hồng Kông - Ma Cao rồi “đầu quân” cho VINADIC 5 năm nay. Đội ngũ kĩ sư, công nhân trong nước cũng dày dạn kinh nghiệm khi từng thi công cơ điện cho các công trình nổi tiếng Việt Nam như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tòa nhà Quốc hội, Nhà ga Sân bay Nội Bài…

Những lợi thế lớn cùng quyết tâm và trách nhiệm cao, AMACCAO tự tin hoàn thành vượt tiến độ và chất lượng so với yêu cầu của chủ đầu tư dự án The Nine.

AMACCAO Group là tập đoàn đa lĩnh vực: AMACCAO đầu tư, AMACCAO sản xuất, AMACCAO công nghiệp và AMACCAO xây dựng. VINADIC là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn AMACCAO với 25 năm lịch sử vừa tham gia các hoạt động chính của Tập đoàn như sản xuất công nghiệp, xây dựng, vừa là chủ đầu tư, tổng thầu lớn trên toàn quốc; chuyên hợp tác thi công với công trình cấp quốc gia đặc biệt và có yếu tố nước ngoài. AMACCAO Group thường chọn những công trình đặc sắc, có yêu cầu khác biệt, khắt khe để chinh phục. Ngay cả trong giai đoạn cuối năm 2019 - đầu năm 2020 khi đại dịch Covid-19 hoành hành, tổng giá trị nhận thầu của VINADIC vẫn đạt mức 7 nghìn tỷ bao gồm cả xây dựng nội bộ.

