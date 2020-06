Ngày 24/6/2020 Công ty cổ phần AVIA (thuộc Tập đoàn AMACCAO) chính thức xuất khẩu lô hàng đầu tiên nước tinh khiết AVINAA-3A sang các quốc đảo thuộc Tây Thái Bình Dương.

Đây là một bước để tiến tới xuất khẩu sang Singapore, mở ra con đường chinh phục thị trường Đông Nam Á nói riêng và thị trường thế giới nói chung.

Thành quả 10 năm của nước tinh khiết “hạng A”

Việc xuất khẩu lô hàng nước tinh khiết AVINAA-3A là thành quả của hơn 10 năm “âm thầm” tạo ra một sản phẩm đồ uống do người Việt Nam làm chủ của Công ty Cổ phần AVIA.

Nước đóng chai tinh khiết AVINAA-3A có hương vị ngọt thơm như nước mưa tự nhiên.

Bà Ngô Thị Thanh Bình- Phó Tổng giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần AVIA cho biết: “Chúng tôi đã ký hợp đồng với đối tác xuất khẩu độc quyền phân phối sản phẩm nước tinh khiết AVINAA-3A ra nước ngoài. Sản phẩm dự kiến sẽ được xuất khẩu sang một số nước châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, một số nước thuộc Tây Thái Bình Dương, và các nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức. Lô hàng đầu tiên này sẽ được xuất khẩu sang các quốc đảo thuộc Tây Thái Bình Dương và lô hàng tiếp theo sẽ có điểm đến là Singapore.

“Tuy giá trị lô hàng chưa lớn nhưng đây là bước khởi đầu quan trọng để sắp tới chúng tôi sẽ có những lô hàng tiếp theo được xuất khẩu ra nước ngoài”, bà Ngô Thị Thanh Bình chia sẻ.

Đề cập quá trình để sản phẩm nước tinh khiết AVINAA-3A được khách hàng quốc tế chấp nhận, bà Ngô Thị Thanh Bình cho biết: “Yêu cầu đầu tiên của đối tác đặt ra cho chúng tôi là sản phẩm phải đạt 100% là hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây là sản phẩm thuần Việt 100%, từ nguồn nước, cho đến thành phẩm cuối cùng là chai nước mà các bạn đang cầm trên tay”.

Bà Ngô Thị Thanh Bình nói thêm: “Khi nhận được đề nghị về việc xuất khẩu sản phẩm sang nước ngoài, chúng tôi đã gửi mẫu sản phẩm cho đối tác để khách hàng đánh giá. Vượt qua những “bài kiểm tra” về chất lượng, cuối cùng đối tác đã đồng ý lựa chọn sản phẩm của Công ty cổ phần AVIA. Khách hàng cảm thấy ấn tượng với kiểu dáng chai độc đáo, vỏ chai làm từ 100% nhựa nguyên sinh PET, đảm bảo vệ sinh an toàn. Sau lô hàng đầu tiên này, sản phẩm cũng sẽ xuất khẩu sang thị trường Singapore. Chúng ta đều biết Singapore là thị trường có sự quản lý nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, do đó việc khách hàng chấp nhận nhập khẩu sản phẩm của AVIA đã khẳng định chất lượng của nước tinh khiết AVINAA-3A”.

Thấu hiểu khẩu vị người Việt

Việc sản phẩm nước tinh khiết AVIA bước đầu đặt chân sang thị trường nước ngoài là thành quả sau hơn 10 năm miệt mài làm ra sản phẩm nước tinh khiết “hạng A” của người Việt.

Từ những năm 2000, những người sáng lập Công ty Cổ Phần AVIA luôn trăn trở phát triển các sản phẩm đồ uống vừa để thể hiện niềm tự hào dân tộc, vừa để giới thiệu đến thế giới về đất nước, con người Việt Nam.

Sau nhiều năm quyết định “bôn ba” khắp 16 quốc gia trên thế giới, đi đến tận cùng những vùng miền xa xôi nổi tiếng về các sản phẩm rượu nước, năm 2003, nhà máy AVIA chính thức được xây dựng trên đất Đông Anh, đặt nền móng đầu tiên cho ước mơ mang văn hóa, tinh thần dân tộc đến với thế giới.

Năm 2009, nhà máy AVIA chính thức đi vào hoạt động và cho ra mắt những sản phẩm đầu tiên, trong đó có sản phẩm nước đóng chai tinh khiết AVINAA - 3A.

Để cạnh tranh được với các sản phẩm của nhiều tập đoàn quốc tế khác, AVIA luôn hiện đại hoá về máy móc, trang thiết bị và hiện đại trong cung cách làm việc và ứng dụng tự động hóa vào sản xuất kinh doanh. Việc đưa dây chuyền sản xuất mới, mở rộng công suất nhà máy vào năm 2018 cũng không nằm ngoài mục tiêu đó.

Nước AVIA được khai thác và sản xuất từ những nguồn nguyên liệu sạch, tinh khiết và tự nhiên nhất, đó là nguồn nước ngầm được lấy từ độ sâu trên 200 m.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng, nước Avia được xử lý qua hệ thống công nghệ hiện đại của ISAREL (sản xuất tại Hoa Kỳ), với phương pháp thẩm thấu ngược và Ozone, thanh trùng xử lý qua tia cực tím, được giám sát và kiểm định rất chặt chẽ và sát sao theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

100% Hệ thống lọc của AVIA được nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ và tự động hóa hoàn toàn. Máy móc - thiết bị công nghệ của AVIA có chất lượng và tiêu chuẩn đứng ngang hàng với các hãng nước lớn trên thế giới.

Điểm khác biệt của nước tinh khiết AVINAA-3A là sử dụng công nghệ tối tân cho phép giữ lại vị tự nhiên có sẵn trong nước ngầm nguyên thủy, tạo nên vị ngọt như nước mưa tự nhiên, người uống một lần nhưng nhớ mãi. Điều này được nhiều khách hàng khẳng định chỉ có ở nước AVINAA - 3A.

Để tạo ra được sản phẩm nước tinh khiết có vị ngọt như nước mưa, ông Tô Nhật- Tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO chia sẻ, AMACCAO đã mời chuyên gia Bắc Mỹ - Israel về nghiên cứu về thói quen, sở thích vị nước uống của người Việt. Sau 45 ngày tiến hành khảo sát trên địa bàn Bắc Bộ, các chuyên gia đã nhận ra thói quen của người Việt là thích vị nước mưa tự nhiên, nhiều gia đình vẫn có những bể thu nước mưa để uống quanh năm. Sau khi khảo sát, các chuyên gia đã quyết định sản xuất và điều chỉnh dây chuyền lọc tự nhiên sao cho nước của AVINAA-3A uống có hương vị như nước mưa tự nhiên. Sau đó tiến hành test thử đối với khách hàng và cán bộ nhân viên của tập đoàn bằng cách “thử mù”. Có nghĩa, chuyên gia sẽ cho nước mưa và nước tinh khiết AVINAA-3A vào 2 cốc giống nhau để những người tham gia test phân biệt từng loại.

Kết quả là không ai có thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước tinh khiết AVINAA-3A ! Điều ấy khẳng định nước tinh khiết AVINAA-3A có hương vị tự nhiên, ngọt mát như nước mưa, không giống bất cứ thứ nước tinh khiết nào có trên thị trường, mà vẫn giữ nguyên được khoáng chất và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe con người.

Nhờ vậy, nước AVINAA-3A dù chưa từng xuất hiện trên truyền thông, quảng cáo, vẫn luôn tăng trưởng tiêu thụ 30%/năm. Đó là mức tăng trưởng thực sự ấn tượng đối với một sản phẩm nước tinh khiết đang phải cạnh tranh với hàng loạt “ông lớn” thế giới trên trường nội địa.

Hải Nam