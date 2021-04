Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 4/2021 Bamboo Airways tiếp tục là hãng bay đúng giờ nhất, đồng thời có tỷ lệ chậm và huỷ chuyến thấp trong toàn ngành hàng không Việt Nam.

Cụ thể, từ 19/3/2021 - 18/4/2021, Bamboo Airways khai thác 96% chuyến bay đúng giờ, tiếp tục dẫn đầu nhóm 3 hãng hàng không lớn nhất, cũng như toàn ngành hàng không Việt Nam về tỷ lệ bay đúng giờ (OTP).

Bamboo Airways cũng là hãng bay đúng giờ nhất ba năm liên tiếp tính đến 3 tháng đầu năm 2021.

Tỷ lệ bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam tháng 4/2021

Xét riêng về tỷ lệ chậm chuyến, Bamboo Airways có tỷ lệ thấp nhất, là 4%. Tỷ lệ huỷ chuyến của Bamboo Airways là 0,2%.

Nếu tính cả chậm và huỷ chuyến, Bamboo Airways thấp nhất toàn ngành với 4,2%.

Tỷ lệ chậm, huỷ chuyến của các hãng hàng không Việt Nam tháng 4/2021

Theo số liệu thống kê, có 6 nhóm nguyên nhân chính gây nên việc chuyến bay bị chậm chuyến của các hãng bao gồm: trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng; do quản lý, điều hành bay; do thời tiết; do hãng hàng không; tàu bay về muộn và các lý do khác. Trong đó, lý do tàu bay về muộn chiếm tỷ trọng lớn nhất, 60,6%.

Từ tháng 4, Bamboo Airways khôi phục và mở mới chuỗi 6 đường bay liên tiếp bao gồm Cần Thơ - Đà Nẵng/Quy Nhơn, Thanh Hóa - Quy Nhơn từ 28/4; Cần Thơ - Hải Phòng, Quy Nhơn - Đà Lạt, Đà Nẵng - Thanh Hóa từ 15/5. Các đường bay kết nối các tỉnh, thành mới như Điện Biên… sẽ được triển khai ngay từ đầu quý III/2021, để tạo điều kiện cho hành khách di chuyển với các đường bay thẳng thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, Bamboo Airways tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau chuyến bay, bao gồm: Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay; cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang tại các quầy làm thủ tục, cửa khởi hành, trên máy bay cho hành khách; phun khử khuẩn tàu bay sau chuyến bay; bảo dưỡng thường xuyên màng lọc không khí vô trùng HEPA trên tàu bay… theo các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Để tiết kiệm thời gian và tránh tình trạng ùn tắc tại sân bay, Bamboo Airways cũng khuyến nghị hành khách hoàn thành khai báo y tế điện tử trước khi vào điểm soi chiếu để lên máy bay; chủ động sử dụng các hình thức tự làm thủ tục đa dạng như check in trực tuyến qua website, kiosk check in điện tử tại các sân bay. Hành khách không có hành lý ký gửi có thể tới thẳng cửa an ninh.

Thúy Ngà