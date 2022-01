Kết quả tăng trưởng và những bước đi chiến lược vững chắc đầy tiềm năng của hệ sinh thái Masan liên tục đưa MSN đến với mức giá khuyến nghị 200.000đ/cp.

Không chỉ HSBC, mà mới đây, Bank of America (BofA) đã đưa ra khuyến nghị mua MSN, giá mục tiêu là 198.600đ/ CP. Theo BofA, MSN là cổ phiếu của doanh nghiệp hàng tiêu dùng nằm trong top ASEAN.

The CrownX hút lượng vốn đầu tư khủng

The CrownX (TCX) là nền tảng tiêu dùng bán lẻ hợp nhất lợi ích của Masan tại MasanConsumerHoldings (MCH) và WinCommerce (WCM). Được thành lập vào nửa đầu năm 2020, đến nay hệ sinh thái này đã thu hút nguồn vốn hơn 1,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới.

Tính cho đến vòng gọi vốn mới nhất hồi tháng 12/ 2021, khi được nhóm quỹ đầu tư TPG, Platinum Orchid (thuộc ADIA) và SeaTown Master Fund (thuộc Temasek Holdings), The CrownX đang được định giá tầm 8,2 tỷ USD cho 100% vốn chủ sở hữu, tương đương giá mỗi cổ phần là 105 USD (xấp xỉ 2.415.000 đồng).

Ở mức định giá này, giá trị The CrownX ước chừng đã tăng 12% so với vòng huy động vốn trước đó.

Không đơn giản khi The CrownX của Masan được định giá 8,2 tỷ USD, huy động tổng cộng đến 1,5 tỷ USD. Bởi vì đằng sau át chủ bài TCX chính là chiến lược Point of Life với cả một hệ sinh thái tiêu dùng độc đáo O2O.

Ông Danny Le, CEO Masan Group cho biết: “Trong hơn 7 năm qua, Masan đã hoạch định tầm nhìn chiến lược Point of Life. Nền tảng Point of life tích hợp xuyên suốt từ offline đến online nhằm phục vụ các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu từ nhu yếu phẩm, giải trí, đến dịch vụ tài chính, dịch vụ số… cho 50 triệu người tiêu dùng Việt Nam. Đây là những dịch vụ thiết yếu chiếm 80% chi tiêu tiêu dùng của người Việt.

Bên cạnh chiến lược tập trung tăng tốc mở rộng nền tảng Point of Life tích hợp offline và online trên toàn quốc, Masan đặt mục tiêu sẽ IPO The CrownX trên sàn chứng khoán quốc tế vào năm 2023 - 2024 với 3 KPIs chủ chốt: Tăng thị phần trong chi tiêu tiêu dùng bằng cách mở rộng hệ thống; Số hóa toàn bộ nền tảng để trở thành công ty tiêu dùng công nghệ; Đạt biên lợi nhuận hai chữ số.

Theo Báo cáo công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 mới đây, doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 88.629 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với mức 77.218 tỷ đồng năm 2020 nhờ doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt The CrownX đạt doanh thu thuần 58 ngàn tỷ đồng năm 2021, tăng trưởng 6,9% YoY, đóng góp hơn 65% doanh thu thuần hợp nhất của Masan năm 2021.

Sở hữu nhiều yếu tố tăng trưởng đầy kỳ vọng

Theo ước tính của BofA, hệ sinh thái Masan sở hữu nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ: MCH là công ty hàng đầu trong lĩnh vực F&B với 98% hộ gia đình Việt Nam đều có tối thiểu một sản phẩm MCH như mì, gia vị, nước tương,… WCM đi đầu trong việc gia tăng tỷ lệ thâm nhập thương mại hiện đại (từ 13% lên 25%), tiềm năng từ mảng bán hàng trực tuyến (thị phần bán lẻ trực tuyến tăng từ 1-2% lên 7-8% vào 2025).

Đặc biệt, sự tăng trưởng của hệ sinh thái sẽ được thúc đẩy bởi hợp tác chiến lược với Lazada (thuộc sở hữu của Alibaba, sở hữu 2,75% cổ phần tại The CrownX). Hợp tác với Lazada được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến của Masan.

Hiện Masan đang đẩy mạnh mở rộng quy mô của các mini-mall đa tích hợp dựa trên nền tảng "Point of Life". Theo đó, một hệ sinh thái tích hợp bán lẻ (WinMart+ phục vụ nhu yếu phẩm), ngân hàng (Techcombank phục vụ các nhu cầu tài chính), dược phẩm (Phano), viễn thông (nhà mạng Reddi của Mobicast với đa dạng trải nghiệm dịch vụ số) sẽ tiếp cận cơ sơ tệp khách hàng gần 40 triệu khách hàng (WinCommerce, Techcombank, Phúc Long, Lazada).

Bằng mô hình mini-mall, Masan đã tìm ra công thức tăng trưởng cho mô hình bán lẻ hiện đại, trở thành một trong những đơn vị tiên phong chuyển đổi cửa hàng WinMart+ từ mô hình cung cấp nhu yếu phẩm thuần túy sang mini-mall đa tiện ích.

Thực tế với kết quả kinh doanh quý III/2021 - quý đầu tiên WinCommerce, đơn vị vận hành chuỗi WinMart và WinMart+, có lãi với lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng. Trước đó, WinCommerce đã có 4 quý liên tiếp đạt EBITDA dương.

Tiếp tục gia tăng độ phủ thần tốc, Masan tiến hành chiến lược nhượng quyền WinMart+. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong mục tiêu phát triển 20.000 cửa hàng nhượng quyền, 10.000 cửa hàng tự vận hành, phục vụ 30-50 triệu khách hàng vào năm 2025 của tập đoàn.

Cuối tháng 12/2021, Masan vừa khai trương hai cửa hàng WinMart+ nhượng quyền đầu tiên tại Hà Nội và Bắc Giang.

