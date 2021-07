Ngày 26/7/2021, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Công ty CP Tập đoàn Mai Linh ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền và chiến lược toàn diện, thông qua cầu truyền hình trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo nội dung thỏa thuận, Mai Linh lựa chọn PTI là đối tác độc quyền khai thác các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ đối với xe ô tô, tài sản kỹ thuật, cháy nổ… liên quan đến cán bộ, nhân viên và đối tác của Mai Linh.

Đồng thời, PTI sẽ đầu tư tài chính ban đầu để xây dựng hạ tầng, công nghệ thông tin và cơ chế chính sách hợp tác tốt nhất để Mai Linh trở thành đại lý phân phối độc quyền các sản phẩm của PTI trên toàn hệ thống của Mai Linh. Thời hạn hợp đồng hợp tác bảo hiểm độc quyền là 10 năm với kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang gây ra những tác động lớn đến nền kinh tế, việc hợp tác giữa PTI và Mai Linh thể hiện nỗ lực không ngừng của 2 doanh nghiệp trong việc thực hiện cùng lúc 2 nhiệm vụ vừa chống dịch vừa tăng cường phát triển, mở rộng kinh doanh. Sự hợp tác của 2 doanh nghiệp nổi bật trong thị trường bảo hiểm và vận tải như PTI và Mai Linh được kỳ vọng đem lại cho khách hàng những sản phẩm bảo hiểm có, chất lượng dịch vụ vượt trội.

Đặc biệt, trong quý III/2021, với sự bảo trợ của Y Chi Việt Nam (đơn vị tư vấn chiến lược cho Tập đoàn Mai Linh về bảo hiểm & an cư và hỗ trợ đảm bảo quyền lợi CBNV); PTI và Mai Linh sẽ ra mắt sản phẩm chiến lược độc quyền: Bảo hiểm 24h/7 ngày/30 ngày với số tiền bảo vệ lên đến 1 tỷ đồng/khách hàng/sự kiện, khi sử dụng dịch vụ Mai Linh.

Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh chia sẻ: “Mai Linh đã hợp tác với PTI hơn 10 năm qua nên chúng tôi hiểu rõ những thế mạnh của PTI. Chúng tôi lựa chọn PTI là đối tác độc quyền và hợp tác toàn diện không chỉ vì những sản phẩm bảo hiểm chất lượng dịch vụ vượt trội của PTI phù hợp với nhu cầu của Mai Linh mà còn vì PTI là đối tác tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển của Mai Linh trên khắp 63 tỉnh thành, 4 huyện đảo với tỷ trọng cung cấp dịch vụ chiếm hơn 50% trong hệ sinh thái của Mai Linh.

Chắc chắn sự hợp tác này cùng với những sản phẩm chiến lược độc quyền sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho PTI và Mai Linh, làm tăng vị thế của 2 doanh nghiệp trên thị trường”.

Ông Bùi Xuân Thu - Tổng giám đốc PTI cũng bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào mối quan hệ hợp tác bền vững, toàn diện của 2 đơn vị: “Cả PTI và Mai Linh đều là những doanh nghiệp lớn, có uy tín trên thị trường. Sự hợp tác này sẽ đem lại nhiều giá trị gia tăng cho cả 2 bên. Các sản phẩm bảo hiểm có chất lượng cao của PTI sẽ được phân phối trong hệ sinh thái đa dạng của Mai Linh. Như vậy, cán bộ nhân viên và các đối tác của Mai Linh sẽ có cơ hội sử dụng những sản phẩm chiến lược độc quyền”.

PTI hiện là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam. PTI luôn xác định khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh. Trong đó, công nghệ thông tin là yếu tố trọng yếu được PTI sử dụng để tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

PTI đã tiên phong ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như: Giám định online My PTI - Giám định viên; ứng dụng bán hàng online My Seller; phần mềm liên kết bảo lãnh viện phí… Mới đây, PTI đã nhận giải thưởng Sao Khuê - giải thưởng uy tín về công nghệ thông tin của Việt Nam cho ứng dụng My PTI - Giám định viên.

Sau 32 hình thành và phát triển, Mai Linh là doanh nghiệp vận tải hàng đầu Việt Nam đã có mặt trên 63 tỉnh thành, 4 huyện đảo và là doanh nghiệp có hệ sinh thái đa dạng, kinh doanh nhiều lĩnh vực: taxi, taxi công nghệ, tàu cao tốc, bảo dưỡng sửa chữa, thương mại, bảo hiểm, logistic, dịch vụ tài chính, bất động sản, vệ sĩ - an ninh, công nghệ thông tin.

