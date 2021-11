Theo báo cáo tài chính quý III/2021, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đạt lợi nhuận trước thuế luỹ kế trên 322 tỷ đồng - tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ 2020 và hoàn thành 160% so với kế hoạch cả năm 2021.

Mặc dù khó khăn do đại dịch Covid-19 lần thứ 4, bảo hiểm PJICO được đánh giá vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn, đảm bảo việc làm, thu nhập cao cho người lao động và thiết lập ngưỡng mới về quy mô lợi nhuận.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí thuế, lợi nhuận sau thuế của PJICO đạt 260 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2020, làm gia tăng mạnh mẽ nguồn vốn chủ sỡ hữu và biên khả năng thanh toán. Tại 30/9/2021, vốn chủ sở hữu của PJICO tăng thêm 14% so với đầu năm đạt mức 1.686 tỷ đồng. Biên khả năng thanh toán đạt mức 195% tăng cao so với mức 150% tại thời điểm 30/6/2021. Lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng phí bảo hiểm là 44 tỷ đồng.

Tổng tài sản ở mức 6.800 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 11% so với đầu năm 2021. Trong đó, các khoản đầu tư ngắn hạn đạt 2.987 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu dự phòng nghiệp vụ trên bảng cân đối kế toán đạt 4.195 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Quỹ dự phòng dao động lớn lũy kế tiếp tục được bổ sung đạt mức 340 tỷ đồng, cao nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Theo PJICO, quỹ dự phòng dao động lớn được tổ chức xếp hạng tín nhiệm A.M.Best coi đây là nguồn vốn “để dành” của các doanh nghiệp bảo hiểm, đóng góp trực tiếp vào sức mạnh tài chính trên bảng cân đối kế toán theo tiêu chuẩn quốc tế.

PJICO và NH PG bank ký kết thỏa thuận hợp tác Bancassurance

Kết quả kinh doanh khả quan của PJICO trong bối cảnh dịch bệnh chủ yếu đến từ tăng trưởng cao của các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm bán buôn như bảo hiểm hàng hóa tăng 30%, bảo hiểm tài sản tăng 16%, bảo hiểm hỗn hợp tăng 22%, bảo hiểm kỹ thuật tăng 26%, bảo hiểm hàng không tăng 51,5%... Theo số liệu thống kê của thị trường bảo hiểm, đây đều là các nhóm nghiệp vụ giàu tiềm năng và hiệu quả.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 36%, tăng so với mức 19% tại thời điểm 30/09/2020. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) tại thời điểm này đạt 15,4% tăng so với mức 9,7% tại thời điểm 30/09/2020, thuộc diện cao nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tính đến thời điểm công bố.

Điểm đáng chú ý, PJICO là cái tên tiếp tục nằm trong top đầu bảng xếp hạng công ty bảo hiểm uy tín do Vietnam Report công bố đánh giá trong 6 năm liên tiếp. Điều này cũng được minh chứng qua kết quả hoạt động kinh doanh của PJICO trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, giá cổ phiếu PGI dao động ở mức 31.200 đồng/cổ phiếu và đang có xu hướng tăng. So với 1/1/2021, giá cổ phiếu PGI đã tăng khoảng 44 - 46%.

Thế Định