Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) vừa được xếp hạng thứ 5 trong “Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín 2021” - sự kiện do Vietnam Report phối hợp với báo VietNamNet công bố ngày 21/10.

“Lá chắn” vững vàng

Là công ty bảo hiểm với sứ mệnh lá chắn bảo vệ và giảm thiểu những tổn thất về người cũng như tài sản cho khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 kéo dài, MIC luôn xác định vai trò bảo vệ và đồng hành cùng khách hàng an toàn bước qua đại dịch.

Trong những năm gần đây, MIC đã đầu tư nghiên cứu nhiều sản phẩm, mang đến các giải pháp bảo hiểm tối ưu như: Bảo hiểm Olympic (bảo hiểm chuyên biệt dành cho các hoạt động thể thao), Bảo hiểm trách nhiệm thử nghiệm lâm sàng vắc xin nanocovax, Bảo hiểm rơi vỡ thiết bị di động, Bảo hiểm ung thư MIC Miracle, bảo hiểm “Khỏe mạnh trong mùa dịch” (hợp tác với Masan)…

Bên cạnh đó, MIC cũng chú trọng đầu tư nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho khách hàng thông qua ứng dụng mua bảo hiểm online mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng này được tích hợp công nghệ bồi thường online không cần giám định viên, không cần chờ đợi, giúp rút ngắn thời gian yêu cầu bồi thường, khách hàng có thể chủ động khai báo tổn thất, phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay.

Doanh thu, lợi nhuận quý III/2021 duy trì tăng trưởng

Kết thúc quý III/2021, MIC ghi nhận doanh thu 2.872 tỷ đồng, tăng trưởng 21,7%, lợi nhuận 186 tỷ đồng, tăng trưởng 51,9% so với cùng kỳ.

Nhờ nỗ lực này, công ty đã có được “quả ngọt” khi đã vươn lên vị trí thứ 5 trong “Top 10 Công ty bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín năm 2021” do Vietnam Report (VNR) công bố, tăng hai bậc so với năm trước… và Top 2 công ty bảo hiểm phi nhân thọ được khách hàng hài lòng về trải nghiệm số nhất do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Việt Nam trao tặng.

Bảng xếp hạng Top 10 doanh nghiệp uy tín là kết quả nghiên cứu độc lập, khách quan của Vietnam Report dựa trên 3 tiêu chí: Năng lực và hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng Phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí); Khảo sát nhóm chuyên gia tài chính về mức độ nhận biết và hài lòng về sản phẩm và dịch vụ, kết quả kinh doanh, các hoạt động và uy tín của lãnh đạo công ty.

(Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2021)

Đại diện MIC cho biết, công ty luôn định hướng mục tiêu phát triển bền vững, song hành cùng những hoạt động an sinh xã hội, có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng, xuất phát từ truyền thống nhân ái, hướng đến những giá trị sống tốt đẹp.

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay đóng góp cho Quỹ vắc xin Covid-19, MIC đã đóng góp 2 tỷ đồng vào Quỹ. Bên cạnh đó, công ty cũng tích cực thực hiện chiến dịch “MIC đoàn kết sẻ chia - chung tay chống dịch”, tham gia nhiều hoạt động sẻ chia khó khăn với bà con tại các địa bàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh, tri ân các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch…..

