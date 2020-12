Chào “bão sale 12.12” và để tăng thêm tiện ích cho khách hàng mua sắm online dịp cuối năm, trong tháng 12, đơn vị chuyển phát nhanh Best Express áp dụng ưu đãi miễn phí vận chuyển cho toàn bộ đơn hàng từ 50.000 đồng trên Shopee.

Đơn vị chuyển phát nhanh Best Express vừa kết thúc tháng 11 thành công với hơn 400.000 đơn hàng được xử lý trong ngày 11/11. Sau hơn 1 năm có mặt tại Việt Nam, Best Express đã được người tiêu dùng chào đón và nhận được nhiều đánh giá tích cực về trải nghiệm.

Để chào đón ngày mua sắm 12/12 và tri ân đến những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ chuyển phát nhanh Best Express, trong tháng 12 này, Best Express tiếp tục triển khai chương trình miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên Shopee sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh Best Express.

Theo đó, từ ngày 1/12 - 31/12/2020, Best Express áp dụng siêu ưu đãi miễn phí vận chuyển (dưới hình thức mã giảm giá với trị giá lên đến 30.000 đồng) cho toàn bộ các đơn hàng trị giá từ 50.000 đồng trên Shopee khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh Best Express, không giới hạn phương thức thanh toán. Trong suốt chương trình, sẽ có hàng chục ngàn mã giảm giá vận chuyển được dành tặng đến khách hàng với thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2020 và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.

Chia sẻ về chương trình , ông Nelson Wu - Tổng Giám đốc Best Logistic Technology (Việt Nam) cho biết: “Thông qua chương trình này, Best Express muốn gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng vì sự tin tưởng và ủng hộ dịch vụ của chúng tôi. Trong năm 2021, Best Express sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới và quy mô dịch vụ để mang đến cho khách hàng Việt Nam dịch vụ chuyển phát thông minh và hiệu quả hơn nữa.”

Best Express gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, với lợi thế ứng dụng công nghệ điện toán tiên tiến vào quản lý và phân loại hàng hóa. Chỉ sau hơn một năm hoạt động, đơn vị chuyển phát nhanh này đã tăng trưởng mạnh mẽ với mạng lưới bưu cục trải rộng khắp 63 tỉnh thành toàn quốc cùng độ phủ sóng lên đến gần 99%.

Với mục tiêu tự động hóa hoàn toàn hệ thống phân loại để rút ngắn thời gian xử lý và giao nhận hàng hóa và mang lại cho người dùng trải nghiệm dịch vụ tốt hơn nữa, thời gian tới, Best Express sẽ đưa vào vận hành các trung tâm tự động phân loại tốc độ cao với quy mô lớn cùng nền tảng công nghệ hiện đại.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi tháng 12, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp bộ phận CSKH theo số điện thoại 1900 1031. Website: https://www.best-inc.vn/

Tố Uyên