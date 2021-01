Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất hoặc liên hệ hotline 24/7: 1900 9247. Với nỗ lực, quyết tâm và nền tảng công nghệ, tài chính vượt trội, BIDV mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm sản phẩm dịch vụ tốt nhất. BIDV khẳng định vị thế với các giải thưởng danh giá như: “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu” 5 năm liên tiếp (2016-2020) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn; “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” 5 năm liên tiếp (2015-2019) do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.