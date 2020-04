Những nỗ lực và sáng tạo của BIDV đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được nhiều đơn vị/tổ chức quốc tế ghi nhận, bình chọn là Ngân hàng phục vụ Khách hàng doanh nghiệp Nhỏ và vừa tốt nhất Việt Nam. Riêng trong năm 2019, BIDV đã đón nhận nhiều giải thưởng lớn, uy tín như giải thưởng “Giao dịch Tài trợ thương mại cho DNNVV tốt nhất” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trao tặng; giải thưởng “Ngân hàng SME tiêu biểu tại Việt Nam 2019” và giải thưởng “Giải pháp Sản phẩm dịch vụ KHDN sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2019” do Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng năm thứ 2 liên tiếp; giải “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” do tạp chí ASEA trao tặng; giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2019 trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam trao tặng; bên cạnh đó Dịch vụ Thu hộ học phí của BIDV cũng nhận được giải Top 10 Tin & Dùng Việt Nam…