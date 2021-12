Tháng 11 và 12 này, tại các siêu thị lớn ở Hà Nội đang diễn ra chương trình Sampling ăn thử miễn phí dâu tây và lê Hàn Quốc do Biovegi Việt Nam tổ chức.

Cơ hội trải nghiệm hoa quả nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp

Nếu là người yêu thích trái cây, các bà nội trợ đều đã nghe giới thiệu về những loại hoa quả nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp và đắt đỏ như dâu tây và lê. Những loại quả này có nhiều lợi ích cho sức khỏe và đặc biệt hương vị đặc trưng, để lại ấn tượng khó quên ngay miếng đầu tiên.

Tuy vậy, để tìm được địa chỉ bán dâu tây và lê Hàn Quốc chuẩn, an toàn và chất lượng cũng là điều khiến nhiều bà mẹ đau đầu. Vì ngày càng có nhiều nơi đăng bán các sản phẩm trái cây nhập khẩu Hàn Quốc nhưng thực chất nhái lại mẫu mã, hình thức, còn chất lượng khi mua về ăn thử kém xa.

Với mong muốn đưa dâu tây và lê chuẩn Hàn Quốc đến người tiêu dùng Việt Nam, Biovegi kết hợp cùng aT Center và Kfood Hàn Quốc tổ chức chương trình Sampling ăn thử hoàn toàn miễn phí dâu tây và lê Hàn Quốc tại hệ thống các siêu thị lớn của AEON Mall: AEON Mall Long Biên, AEON Mall Hà Đông, và các cửa hàng thực phẩm nhập khẩu lớn như Family Food, AnNam Gourmet Hà Nội.

Sampling dâu tây và lê Hàn Quốc của Biovegi Việt Nam

Lê Hàn Quốc - dinh dưỡng dồi dào, tốt cho cả mẹ bầu

Trái cây Hàn Quốc nổi tiếng là có nhiều giá trị dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe. Đặc biệt với lê Hàn Quốc, hàm lượng lớn chất xơ có trong loại quả này giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa, trao đổi chất và kiểm soát lượng đường trong máu, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Chất xơ hòa tan và kali cao trong lê Hàn Quốc cũng có công dụng giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể và giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch do huyết áp cao.

Không những thế, đây cũng là loại trái cây được nhiều mẹ bầu yêu thích vì an toàn và tốt cho sức khỏe. Nhờ chứa nhiều khoáng chất, vitamin P, C nên loại quả này vừa cung cấp đủ năng lượng thiết yếu cho cơ thể mẹ, vừa thanh lọc cơ thể, hỗ trợ chống nhiễm trùng và tốt cho hệ tim mạch trong thời gian mang thai.

Những trái lê Hàn Quốc được Biovegi tuyển chọn kỹ lưỡng khi nhập khẩu về Việt Nam và được chứng nhận chất lượng rõ ràng bởi GlobalGap nên các mẹ có thể tin tưởng đến thử, cảm nhận và mua về cho gia đình mình.

Lê Hàn Quốc cực kỳ tốt cho các mẹ trong thời kỳ mang thai

Dâu tây Hàn Quốc - trái cây tốt cho da

Ngoài ra, nếu là người quan tâm đến sức khỏe làn da, thì dâu tây Hàn là loại trái cây nhất định nên thử. Được biết đến là loại trái cây cực kỳ giàu vitamin C, cùng một khối lượng quả, dâu tây Hàn chứa lượng vitamin C gấp 1,5 lần so với quýt, 2 lần so với chanh và gấp 10 lần so với táo. Vì thế mà khi ăn dâu tây Hàn Quốc thường xuyên sẽ giúp các chị em phụ nữ duy trì làn da luôn tươi sáng, mịn màng.

Đồng thời, loại quả này chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như lutein và zeathanacins, liên kết với vitamin C nên được biết đến với công dụng giúp làm chậm quá trình lão hóa, đẩy lùi các tác nhân gây hại, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Ăn dâu tây Hàn Quốc thường xuyên giúp làn da tươi sáng, mịn màng

Với những công dụng tuyệt vời đó, dây tây và lê Hàn Quốc được xếp vào top những trái cây tốt cho sức khỏe, luôn được nhiều người săn đón. Với người tiêu dùng Việt, giờ đây sẽ càng dễ dàng hơn khi có thể thưởng thức những loại hoa quả này ngay tại các siêu thị lớn, hệ thống phân phối chính thức của Biovegi Việt Nam như AEON Mall, Lotte Mart, Vinmart, Family Food, AnNam Gourmet,...

Đến chương trình Sampling, khách hàng được ăn thử miễn phí, và tư vấn chi tiết về đặc điểm của dâu tây và lê Hàn Quốc

Tại sự kiện, người tiêu dùng được thỏa thích ăn thử miễn phí 2 loại trái cây của Hàn Quốc là dâu tây và lê. Những thắc mắc của bạn về đặc điểm chất lượng, quy cách chăm sóc, bảo quản, hay cách chọn, phân biệt và chế biến dâu tây, lê Hàn Quốc cũng sẽ được các PG tại sự kiện giải đáp ngay lập tức.

Đặc biệt hơn, khi mua hàng trực tiếp tại siêu thị, người tiêu dùng sẽ được hưởng những khuyến mãi hấp dẫn. Chương trình diễn ra từ ngày 19/11/2021 đến ngày 10/12/2021. Cập nhật thêm thông tin chương trình và tham gia vào các livestream được tổ chức trên fanpage của Biovegi Việt Nam: https://www.facebook.com/biovegifresh

Lệ Thanh