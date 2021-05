Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 đang tạo “bệ phóng” để An Thới (phía Nam đảo Ngọc) phát triển thành đô thị cảng biển, thương mại thịnh vượng của Việt Nam, vươn tầm quốc tế.

Tương lai '"vàng" của đô thị cảng biển hiện đại ở Nam đảo

Theo điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, diện tích điều chỉnh cục bộ khoảng 674,53 ha, chiếm 1,14% trong tổng diện tích. Quy mô dân số dự kiến tại các địa điểm điều chỉnh cục bộ khoảng 51.500 người, tăng 42.500 người so với quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Trong điều chỉnh quy hoạch lần này, 5/8 vị trí điều chỉnh thuộc phường An Thới phía Nam đảo. Quy hoạch cho phép các khu vực Bãi Khem (Bãi Kem), Bãi Đất Đỏ, khu vực phía Tây Nam thuộc Khu đô thị An Thới, đảo Hòn Thơm được gia tăng quỹ đất và quy mô dân số, bổ sung công trình điểm nhấn với chiều cao tối đa lên tới 27 tầng (với đảo Hòn Thơm), và 20 tầng (với khu vực phía Tây Nam thuộc KĐT An Thới).

Đặc biệt, khu vực cảng Bãi Đất Đỏ được điều chỉnh chức năng cảng dầu khí thành cảng du lịch kết hợp hàng hoá và có thêm 17,6ha đất dịch vụ hậu cần. Với điều chỉnh này, An Thới giàu cơ hội phát triển thành đô thị cảng năng động, hiện đại, là đầu mối kỹ thuật - trung tâm tiếp vận, thương mại, du lịch và dịch vụ du lịch trong tương lai.

Nam đảo hội tụ nhiều cơ hội để trở thành đô thị cảng biển tầm cỡ quốc tế

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị nhận định: “Nam Phú Quốc hội đủ các tiền đề để phát triển đô thị cảng, trong đó, tạo các khu vực thương mại quốc tế và các khu phi thuế quan. Đây là động lực quan trọng để phát triển TP. Phú Quốc tương lai. Đồng thời có thể kết hợp cảng biển với các khu vực khác để tạo tiền đề phát triển công nghệ cao 4.0. Đó là một điểm mà Singapore đã phát triển rất tốt”.

Mặt khác, đô thị cảng An Thới sẽ có cơ hội “vàng” để khai thác du lịch tàu biển. Ông Lương Duy Ngân - Chủ tịch HĐQT Newstar Group đánh giá: “Phú Quốc sẽ là trung tâm du lịch của khu vực phía Nam, là cửa ngõ bằng đường biển đi ra Đông Nam Á. Du lịch đường biển đang là “mốt” của các thị trường như: Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Nga, Đức, Ý… Những dòng khách này có xu hướng dịch chuyển đến Phú Quốc”.

Vì vậy, theo các chuyên gia, khu vực Bãi Đất Đỏ sẽ trở thành bến cảng sôi động, tấp nập, đón những siêu du thuyền, tàu biển 5 sao, đưa các tỷ phú và du khách quốc tế đến Phú Quốc trong tương lai gần.

Tâm điểm thương mại, giải trí của TP. Phú Quốc

Để tiến tới đô thị cảng biển hiện đại tầm quốc tế trong tương lai, An Thới đã có sự chuẩn bị về hạ tầng du lịch, dịch vụ suốt nửa thập kỷ qua, trong đó nổi bật là sự đồng hành của Sun Group - nhà phát triển du lịch và BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Hệ sinh thái “3 chân kiềng”: du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - BĐS cao cấp quy mô quốc tế do Sun Group đầu tư, với hàng chục công trình đẳng cấp… đã hiện hình ở Nam đảo.

Hệ sinh thái đẳng cấp do Sun Group đầu tư tại Nam đảo

Bên cạnh những resort “sang chảnh”, Sun Group cũng đầu tư hệ thống hạ tầng dịch vụ, các công trình điểm nhấn ấn tượng, nhằm góp phần đưa nơi này trở thành “hạt nhân” thương mại, giải trí của thành phố biển đảo; trong đó, có thể kể đến: khu phố Boutique Shophouse Melodia tại Bãi Kem, khu đô thị Sun Grand City New An Thoi với hệ thống nhà phố trên các trục đại lộ lớn ở Phú Quốc, “thị trấn Địa Trung Hải” bên bờ Tây Nam đảo (thuộc khu vực Bãi Đất Đỏ).

“Thị trấn Địa Trung Hải” gồm dự án shophouse Sun Premier Village Primavera, khu phức hợp Sun Grand City Hillside Residence, tổ hợp Central Village với tháp đồng hồ cao 75m và cụm công trình nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí cao cấp do đơn vị quốc tế quản lý vận hành… Đại diện Sun Group cho biết: “Toàn bộ khu vực này sẽ trở thành “thị trấn Địa Trung Hải” rực rỡ sắc màu và sôi động suốt 24/7. Tới đây, công trình Cầu Hôn với kiến trúc độc đáo, sân khấu trình diễn show công nghệ đỉnh cao Vortex sẽ được bổ sung, đưa thị trấn Địa Trung Hải trở thành tâm điểm phồn hoa của TP. Phú Quốc. Những tòa tháp cao tầng cũng sẽ xuất hiện tại dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence, biểu tượng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của thành phố đảo”.

Bên cạnh đó, đảo Hòn Thơm sẽ được bổ sung công trình điểm nhấn cao tối đa 27 tầng, thủy cung trên mặt nước độc đáo và nhiều công trình đẳng cấp khác, bên cạnh các khu vui chơi giải trí đình đám đang vận hành… Theo tiết lộ của Sun Group, đảo Hòn Thơm sẽ được phát triển theo mô hình “đảo tỷ phú” giàu có như một Monaco phiên bản Việt giữa lòng Phú Quốc.

Hòn Thơm sẽ trở thành “đảo tỷ phú” phiên bản Việt

Từ “cú hích” điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cùng sự đồng hành của Sun Group, các công trình đẳng cấp mới ở Nam đảo được kỳ vọng sẽ đưa An Thới vươn mình thành đô thị cảng biển thịnh vượng, tâm điểm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và thương mại dịch vụ của thành phố. Hệ thống hạ tầng du lịch quy mô quốc tế hiện hữu, các dự án lớn đang tiếp tục được triển khai, chuỗi sự kiện, lễ hội lớn Sun Group đồng hành tổ chức… không chỉ bổ sung chuỗi dịch vụ du lịch đa dạng, gia tăng trải nghiệm, mà còn biến Nam đảo thành điểm đến đa sắc màu, vạn trải nghiệm, triệu cảm hứng không thể bỏ lỡ.

Các chuyên gia nhận định, nhìn dài hạn, đô thị cảng biển Nam Phú Quốc có khả năng vươn xa trên bản đồ quốc tế, góp phần đưa Phú Quốc đứng trong danh sách những đô thị cảng biển nổi tiếng thế giới, bên cạnh Marseille (Pháp), Hamburg (Đức), Rotterdam (Hà Lan), Stockholm (Thụy Điển), hay Thượng Hải (Trung Quốc)…

Doãn Phong