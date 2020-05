Thẻ bay không giới hạn Bamboo Pass Unlimited cho phép khách hàng "bay vô biên" hạng vé Bamboo Plus trên tất cả đường bay nội địa của Bamboo Airways đang khai thác đến hết 28/10/2020.

Điểm đến an toàn

Việc đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 đã mang lại cho Việt Nam cơ hội tái định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch khu vực, nhất là trong giai đoạn một số quốc gia vẫn tiếp tục ghi nhận lượng ca mắc mới cao như Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Anh…

"Còn trẻ nên mình ưa trải nghiệm các nền văn hóa mới. Trước đây mỗi năm mình đều cố gắng tiết kiệm để đi du lịch được từ một đến hai nước, hết Đông Nam Á thì xa hơn là châu Á, châu Âu. Nhưng dịch bệnh phức tạp như này nên năm nay mình đã chọn du lịch trong nước. Đợt 30/1 - 1/5 vừa rồi mình đã đi một tour đến Buôn Ma Thuột - Cần Thơ, thời tiết ấm áp và an toàn. Đi rồi mới thấy Việt Nam vẫn còn nhiều cảnh đẹp để khám phá lắm, chẳng cần đi đâu xa", chị Thanh Đào (27 tuổi, Hà Nội) cho biết.

Trên thực tế, tâm lý và xu hướng tiêu dùng của hành khách đang có sự thay đổi đáng kể sau dịch bệnh. Các yếu tố như điểm đến quốc tế "sang chảnh", phong cảnh và văn hóa mới lạ… không còn được đặt lên hàng đầu, mà thay vào đó là yếu tố an toàn sức khỏe và an toàn bay.

Du lịch trong nước được nhiều người lựa chọn thời gian này

"Nhìn cảnh khách du lịch nước ngoài vạ vật tại các sân bay tại Thái Lan hay Singapore, tôi thấy du lịch nội địa trong thời gian này là lý tưởng nhất. Vừa hạn chế tối đa lây nhiễm, vừa đảm bảo đi đến nơi về đến chốn, nhất là gia đình tôi lại có hai cháu nhỏ. Tôi cũng đang 'săn' gói ưu đãi bay nội địa hời để chuẩn bị cho các cháu nghỉ hè bù", anh Thanh Tùng (47 tuổi, TP. HCM) lại cho biết.

Nhu cầu bung tỏa sau giai đoạn dồn nén

Các chuyên gia phân tích hàng không dự báo, nhu cầu đi lại bằng máy bay bị dồn nén trong thời gian qua sẽ được giải phóng và tăng mạnh mẽ sắp tới.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, theo báo cáo của Cục Hàng không, số lượng hành khách di chuyển qua đường hàng không nội địa tăng đáng kể so với trước điểm trước, hệ số sử dụng ghế trung bình trên các đường bay luôn ở mức trên 90%.

Thêm vào đó, mùa hè đến cũng là thời gian lý tưởng cho các chuyến đi du lịch, nhưng cũng kéo theo biến động giá vé mùa cao điểm tăng và biến động không ngừng.

“Tình hình dịch bệnh đã được cơ bản kiểm soát, cùng lúc nhiều người vẫn đang được nghỉ làm luân phiên, nên hiện các tour du lịch vùng miền liền kề đang được cực kỳ quan tâm, như Đà Nẵng- Hội An - Huế, Quy Nhơn - Phú Yên - Phú Quốc, Nha Trang- Đà Lạt, Buôn Ma Thuột - Cần Thơ... Thêm vào đó là hiện các hãng hàng không đang tung ra nhiều gói ưu đãi bay không giới hạn 'độc lạ' nên khách rất hào hứng”, đại diện một công ty lữ hành cho hay.

Mới đây nhất là Bamboo Airways với dòng sản phẩm sản phẩm thẻ đa năng Bamboo Pass, trong đó có thẻ bay không giới hạn Bamboo Pass Unlimited cho phép khách hàng bay thỏa thích với mức giá ưu đãi.

Phá vỡ mọi giới hạn

Chỉ với hơn 23 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT), chủ sở hữu thẻ Bamboo Pass Unlimited sẽ được "bay vô biên" hạng vé Bamboo Plus trên tất cả đường bay nội địa của Bamboo Airways đang khai thác đến hết 28/10/2020.

Làm phép so sánh, bình thường với 23 triệu đồng, du khách chỉ mua được 2 vé bay khứ hồi Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh vào mùa cao điểm, hoặc 2 vé bay khứ hồi khi đi du lịch các tỉnh liền kề như Đà Nẵng - Huế - Hội An hay Nha Trang - Phú Quốc chặng ngắn mùa thấp điểm. Còn với sự xuất hiện của Bamboo Pass Unlimited, mọi giới hạn cản trở đam mê di chuyển đều bị phá vỡ, cho phép hành khách tự do sáng tạo những tour du lịch vòng quanh đất nước không hề "đụng hàng", mà không lo về chi phí phát sinh hay giá cả biến động.

Thẻ Bamboo Pass Unlimited bay vô hạn 23,1 triệu đồng (đã bao gồm VAT)

Đặc biệt hơn, thẻ đi kèm bộ quà tặng hấp dẫn như voucher nghỉ dưỡng 5 sao 3N2D tại các quần thể nghỉ dưỡng của FLC trên toàn quốc, thẻ hội viên hạng Ngọc lục bảo của Bamboo Club, nhiều voucher phòng chờ Thương gia Bamboo Lounge… với tổng trị giá lên đến 10,3 triệu đồng.

Đặc biệt khi mua 2 thẻ Bamboo Pass Unlimited, khách hàng còn được nhận 1 thẻ FLC Sky Link trị giá 6,9 triệu đồng, tận hưởng toàn bộ các dịch vụ đẳng cấp của Tập đoàn FLC với mức giá ưu đãi: Hãng hàng không 5 sao Bamboo Airways, hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng thiên đường, hệ thống sân golf hàng đầu Việt Nam cùng các quà tặng kèm theo với giá trị lên tới hơn 200% giá trị thẻ.

Song song với đó, khách hàng cũng được miễn phí 20kg hành lý ký gửi và 7kg hành lý xách tay; chỉ cần đặt vé trước ít nhất 48 giờ so với giờ khởi hành; được no show (hủy chuyến) tối đa 5 lần; nâng hạng ghế, thay đổi giờ bay, ngày bay linh hoạt, chi phí tiết kiệm…

Tấm thẻ cho phép các chủ sở hữu có cơ hội được tận hưởng tiện nghi trên máy bay thân rộng thế hệ mới nhất Boeing 787-9 Dreamliner, cùng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, đầy đủ, bao gồm suất ăn và đồ uống trên mọi hành trình.

Có thể nói, các sản phẩm thẻ bay như Bamboo Pass Unlimited mới xuất hiện trên thị trường đã đáp ứng trúng nhu cầu đặc thù của du khách giai đoạn này, tạo điều kiện cho những chuyến đi linh hoạt, tiện lợi và kinh tế nhất.

Hiện nay, Bamboo Airways đưa ra các sản phẩm thẻ bay Bamboo Pass, giúp hành khách lên kế hoạch cho những chuyến đi linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm hơn, phục vụ tất cả các mục đích kinh doanh, du lịch, khám chữa bệnh hay thăm thân. Bộ thẻ Bamboo Pass gồm 4 dòng thẻ ưu việt: Bamboo Pass Dynamic (Bay linh hoạt), Bamboo Pass Unlimited (Bay không giới hạn), Bamboo Pass Business (Bay đẳng cấp), Bamboo Pass Holiday (Bay tận hưởng). Thẻ Unlimited phục vụ các khách hàng có nhu cầu di chuyển nhiều lần bằng máy bay, cho phép chủ thẻ mua vé không giới hạn số lần trong thời gian hạn mức. Các thẻ Business dành riêng cho khách hàng bay hạng thương gia để tối ưu chi phí mua vé máy bay. Thẻ không định danh Holiday cho khách hàng mua vé máy bay theo gói sử dụng trong suốt 2 năm, với mức ưu đãi tới 30% so với giá vé thông thường. Thẻ không định danh Dynamic cho phép khách hàng dễ dàng mua vé và các sản phẩm bổ trợ khác của Bamboo Airways.

