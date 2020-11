Thanh chống đa năng Unistrut đã được ứng dụng lắp đặt và thi công khung đỡ cho điện năng lượng mặt trời tại các nước phát triển như Mỹ, Canada và Nhật Bản với nhiều tên gọi: UniStrut , Strut profile, C-Channel hay Universal Channel.

5 ưu điểm của thanh Unistrut trong lắp đặt điện năng lượng mặt trời

Nhờ đặc tính tiện dụng và linh hoạt, rút ngắn được thời gian thi công và lợi ích kinh tế, thanh đa năng Unistrut đã được các nhà thầu thi công xây dựng sử dụng rộng rãi trong các công trình nhà máy điện năng lượng mặt trời hay điện mặt trời áp mái (Solar farm/ Solar rooftop) để làm khung giá đỡ tấm pin.

Đại diện Cát Vạn Lợi cho biết, có 2 loại thanh chống Unistrut là 41x41 mm và 41x21 mm, với 2 chiều dài tiêu chuẩn: 3m và 6m hoặc cắt theo chiều dài đặt sẵn. Thanh đa năng Unistrutđược làm từ vật liệu thép mạ (pre-galvanized steel) dùng cho trong nhà và thép mạ kẽm nhúng nóng (hot-dip galvanized steel) dùng cho ngoài trời với độ dày thép 1,5 - 2,6 mm.

Đại diện Cát Vạn Lợi phân tích, ở Việt Nam, vào khoảng tháng 8 đến tháng 12 hàng năm, nước ta luôn phải hứng chịu nhiều cơn bão nhiệt đới, nhất là thời tiết cực đoan do quá trình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nhanh. Do vậy, sử dụng khung đỡ thanh đa năng Unistrut bằng thép mang lại độ bền vật liệu và kết cấu cao hơn hẳn so với vật liệu bằng nhôm truyền thống. Tuy nhiên, giá thành sản xuất thanh Unistrut bằng thép nhúng kẽm nóng (theo tiêu chuẩn ASTM A 123; có chất lượng cao và tuổi thọ kéo dài đến 25 năm) luôn cao hơn so với vật liệu bằng nhôm khoảng 30% . Vì thế việc sử dụng thanh đa năng bằng nhôm vẫn còn phổ biến tại các nước như: Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc.

Thanh Unistrut Cát Vạn Lợi - lựa chọn của nhiều nhà máy điện mặt trời

Đại diện Cát Vạn Lợi cho biết, tại nhà máy của Công ty CP sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi, 3 dây chuyền sản xuất thanh Unistrut được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, từ nguyên liệu chính phẩm thép cuộn đạt tiêu chuẩn JIS G 3321/JIS G 3302 của Tập đoàn thép Hoa Sen đến các tiêu chuẩn thử tải của MFMA.

Đại diện Cát Vạn Lợi chia sẻ, từ tháng 6/2020 đến nay, tất cả dây chuyền sản xuất thanh Unistrut được chạy liên tục, để kịp đáp ứng cam kết tiến độ của các công trình điện năng lượng mặt trời đang ngày đêm thi công. Có thể kể đến một số nhà máy điện mặt trời tiêu biểu như: Nhà máy năng lượng mặt trời Nam Ninh Thuận, Hồng Liêm - Bình Thuận, Trung Nam- Ninh Thuận, Dầu Tiếng - Tây Ninh, Bình Nguyên - Quảng Ngãi, Cát Hiệp - Bình Định, Krong Pa - Gia Lai và điện mặt trời áp mái cho nhà máy Tôn Hoa Sen (Phú Mỹ - Nhơn Hòa - Nhơn Hội).

Đại diện Cát Vạn Lợi chia sẻ, trong bối cảnh dịch Covid-19 Cát Vạn Lợi đã nhanh chóng thay đổi chiến lược kinh doanh để phù hợp với hoàn cảnh “bình thường mới” và đạt được tốc độ tăng trưởng khả quan.

Tháng 10/2020, Cát Vạn Lợi đã nhận được 2 giải thưởng: “Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM” năm 2020 do UBND TP.HCM trao và giải thưởng “Công ty có sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu TP.HCM” năm 2020. Đây là động lực để Cát Vạn Lợi không ngừng tiếp tục nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, hướng tới thay thế hàng nhập khẩu, góp phần xây dựng kinh tế Việt Nam tự cường, làm chủ công nghệ sản xuất trong tương lai.

Công ty CP sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi

Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, KCN Cơ khí ô tô TP.HCM, Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM

Văn phòng: số 61, đường số 7, khu dân cư Cityland, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM

Website: https://www.catvanloi.com

Điện thoại: (028) 2253 3939

CSKH: 1900-5555-49

Email: baogia@catvanloi.com

(Nguồn: Cát Vạn Lợi)