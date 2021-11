Trong quý IV/2021, Canon Marketing Việt Nam - đại diện của Tập đoàn Canon tại thị trường Việt sẽ giới thiệu các dòng thiết bị công nghiệp chuyên dụng phục vụ cho sản xuất, nhằm mở rộng kinh doanh các dòng sản phẩm chuyên biệt này tại Việt Nam.

Thiết bị phát hiện rò rỉ dùng khí Helium

Sản phẩm đầu tiên Canon Marketing Việt Nam giới thiệu là dòng máy phát hiện rò rỉ độ nhạy cao dùng khí Helium làm khí mồi. Trong đó, Helium là khí trơ có bán kính phân tử gần như nhỏ nhất, không tác động đến môi trường, sức khỏe con người, có thể lọt qua những vị trí rò rỉ nhỏ.

Theo Canon Marketing Việt Nam, dựa trên những đặc tính này, kết hợp với công nghệ phân tách và đo lường khí Helium, Canon đã đưa ra dòng máy Helen với cơ chế vận hành đơn giản chỉ bằng một nút bấm để căn chỉnh tự động, phát hiện và đo lường rò rỉ nhỏ đạt mức 10-13Pa・m3/s.

Với độ nhạy cao và các phương pháp kiểm tra đa dạng, dòng sản phẩm Helen có thể áp dụng linh hoạt trọng các lĩnh vực đòi hỏi sự khắt khe về kiểm soát rò rỉ như các thiết bị chân không, ngành công nghiệp ô tô, thiết bị y tế, hóa học, thực phẩm, linh kiện bán dẫn. Thiết kế khoa học của phần máy cũng như tay cầm điều khiển, người sử dụng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác vận hành và bảo dưỡng, giúp tối ưu hóa năng lực sản xuất.

Dòng máy Helen phát hiện rò rỉ nhờ khí Helium

Thiết bị camera tự động hóa công nghiệp Global Shutter Camera

Là thiết bị camera chuyên dụng cho lĩnh vực tự động hóa công nghiệp được thiết kế dựa trên công nghệ cốt lõi là cảm biến hình ảnh, CMOS Global Shutter do Canon và đối tác Shanghai HQ-VISION Technologies Co., Ltd hợp tác sản xuất hai mẫu sản phẩm là: 5MP Global Shutter Camera và 5MP Global Shutter Smart Camera vào quý IV/2021.

Đại diện Canon Marketing Việt Nam cho biết, thiết bị cảm biến áp dụng công nghệ màn trập Global Shutter, hiển thị đồng thời tất cả các điểm ảnh cảm biến, cho phép chụp chính các đối tượng đang di chuyển ở tốc độ cao mà không gây méo hình ảnh.

“Sản phẩm sử dụng công nghệ mạch xử lý chuyên biệt của Canon mang lại tốc độ khung hình cao với mức tiêu thụ năng lượng thấp. Thiết kế Pixel mới đem đến dải sản phẩm đầy đủ gồm đơn sắc, màu sắc và bộ lọc màu RGB-NIR chuyên dụng ghi nhận đồng thời hai hình ảnh màu sắc và hồng ngoại”, đại diện Canon Marketing Việt Nam nói.

Đặc biệt, 5MP Global Shutter Smart Camera được trang bị công nghệ AI với khả năng tự học những tính năng xử lý hình ảnh thông minh tại camera. Ứng dụng của thiết bị này nhằm phục vụ việc kiểm tra thành phẩm trong quá trình sản xuất công nghiệp.

5MP Global Shutter Camera

Thiết bị đo lường bằng phương pháp không tiếp xúc

Cũng theo đại diện Canon Marketing Việt Nam, là thiết bị đo lường chính xác cao của sản phẩm trên dây chuyền sản xuất, thiết bị đo không tiếp xúc PD-704 sử dụng hệ thống đối sánh profile chuyên biệt của Canon để thực hiện các phép đo tốc độ cao đối với các đối tượng chuyển động với gia tốc lên đến 100G và có phạm vi phát hiện độ sâu ± 15mm.

Tại các cơ sở sản xuất áp dụng hệ thống ép để định hình vật liệu qua khuôn kim loại, các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình ép, chẳng hạn như tính toán sai về khoảng cách hoặc tốc độ khi các bộ phận như cuộn kim loại được di chuyển qua dây đai bên trong thiết bị ép có thể dẫn đến các bộ phận bị lỗi hoặc làm hỏng khuôn kim loại trong quá trình ép.

Đại diện Canon Marketing Việt Nam chia sẻ: “Hiểu rõ vấn đề này, PD-704 mới sử dụng nguồn sáng LED để thực hiện tính toán không tiếp xúc về sự dịch chuyển của các đối tượng được nhắm mục tiêu. Thiết bị có thể theo dõi các đối tượng chuyển động với gia tốc lên đến 100G và tính toán với độ chính xác cao khoảng cách đã di chuyển và tốc độ di chuyển của đối tượng. Điều này giúp hỗ trợ việc cung cấp các bộ phận đáng tin cậy và hiệu quả với chất lượng đồng nhất, do đó góp phần tạo ra sản lượng cao hơn trên dây chuyền sản xuất”.

Mẫu sản phẩm đo lường Canon PD-704

Việc mở rộng kinh doanh các dòng sản phẩm chuyên biệt này được kỳ vọng mang lại những giải pháp tiên tiến để nâng cao năng lực quản lý chất lượng và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm cho các ngành sản xuất tại Việt Nam.

Doãn Phong