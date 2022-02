Ống thép luồn dây điện và phụ kiện của công ty Cát Vạn Lợi vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu vàng TP.HCM năm 2021.

Giải thưởng Thương hiệu vàng TP.HCM do UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện nhằm tôn vinh các doanh nghiệp trên địa bàn có nỗ lực và thành công trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu gắn liền với phát triển năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi nhận giải thưởng Thương hiệu vàng TP.HCM năm 2021

Ngày 6/1/2022, Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu vàng TP.HCM năm 2021, trong lĩnh vực công nghiệp thuộc nhóm ngành sản phẩm điện - điện tử.

Ông Lê Mai Hữu Lâm - Tổng Giám đốc công ty chia sẻ: “Năm 2021 vừa qua là một năm vô cùng khó khăn của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất nói riêng, khi phải hứng chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 như: quá trình xuất nhập khẩu bị gián đoạn gây đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu sản xuất, thiếu hụt nguồn cung lao động... Nhưng vượt lên trên tất cả, Cát Vạn Lợi vẫn là doanh nghiệp sản xuất và duy trì tốt chuỗi cung ứng vật tư cơ điện cho các hợp đồng đã ký từ trước mà vẫn đảm bảo tốt quy trình sản xuất an toàn cho người lao động, xuất sắc nhận giải thưởng Thương hiệu vàng TP.HCM năm 2021”.

Trong năm tiếp theo, Cát Vạn Lợi sẽ tiếp tục đẩy mạnh dây chuyền sản xuất các sản phẩm vật tư cơ điện chủ lực như: Ống thép luồn dây điện và phụ kiện, ống ruột gà lõi thép và phụ kiện, hệ thống chống sét và phụ kiện, hệ thống máng cáp dạng lưới và phụ kiện, hệ treo giá đỡ cơ điện, … giúp hỗ trợ thi công cơ điện tại công trình, mang lại hiệu quả kinh tế và được nhà thầu cơ điện tin dùng.

Sản phẩm ống thép luồn dây điện CVL được sản xuất từ thép nguyên chất 99,9% kết hợp với quy trình sản xuất hiện đại tại nhà máy Cát Vạn Lợi đảm bảo chất lượng, đạt các chứng nhận hợp chuẩn quốc tế như: UL 797, ANSI C 80.6, ANSI C 80.1, BS4568, IEC 61386, IEC 62561, IEC 61537, JIS C 8305, JIS B 1051, … Theo nhà sản xuất, ống luồn dây điện CVL có ưu điểm chống cháy lan truyền và không tạo ra khói độc khi có hỏa hoạn xảy ra, nhờ đó, phòng tránh được những thiệt hại về người và tài sản.

Ống thép luồn dây điện EMT - CVL đạt chứng nhận hợp chuẩn UL 797

Với giá thành hợp lý cùng các chính sách hỗ trợ vận chuyển tốt cho khách hàng, Cát Vạn Lợi là lựa chọn hàng đầu của kỹ sư cơ điện trong việc tìm mua trọn bộ các sản phẩm vật tư cơ điện - ống thép luồn dây điện và phụ kiện đạt chuẩn, giúp hỗ trợ thi công nhanh chóng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tất các sản phẩm đều được sản xuất tại cùng một nhà máy giúp đảm bảo tính đồng bộ, giúp công trình dễ dàng nghiệm thu sau khi thi công.

Các sản phẩm vật tư cơ điện - ống thép luồn dây điện và phụ kiện của Cát Vạn Lợi đã được lắp đặt tại nhiều công trình trọng điểm như: Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Nhà máy nhiệt điện Vân Phong (Khánh Hòa), Nhà máy Tetra Pak (Bình Dương), Nhà máy lọc dầu Long Sơn (Vũng Tàu), Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 (Thanh Hóa), Nhà máy nhiệt điện Thái Bình (Thái Bình), ...

Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM Văn phòng: Số 61, đường số 7, khu dân cư Cityland, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM Điện thoại: (028) 2253 3939 Chăm sóc khách hàng: 1900-5555-49 Website: https://www.catvanloi.com/ Email: baogia@catvanloi.com

Lệ Thanh