Liên quan thông tin phản ánh nhiều cây xăng tại miền Tây Nam Bộ đóng cửa, dừng bán hàng, Giám đốc Công ty Petromekong Đào Đình Thiêm khẳng định không có chuyện cây xăng PVOIL đóng cửa, không bán hàng.

Ông Thiêm cho biết, vừa qua báo chí có thông tin cửa hàng xăng dầu (CHXD) số 58 (QL 91, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đóng cửa dừng bán hàng do thiếu nguồn cung xăng dầu.

“Trên thực tế, cửa hàng này kinh doanh đầy đủ các mặt hàng xăng RON 95, xăng E5 RON 92 và dầu DO. Thời điểm ngày 6/2, CHXD số 58 hết mặt hàng xăng RON 95 nên ngưng bán mặt hàng này. Cửa hàng vẫn mở cửa bán hàng, phục vụ các mặt hàng xăng E5 RON 92 và dầu DO bình thường, đầy đủ. Nguyên nhân hết xăng RON 95 trong ngày 6/2 là do một số CHXD trên địa bàn ngưng hoạt động dẫn đến lượng khách hàng đổ dồn về CHXD số 58 tăng đột biến” - ông Thiêm nói.

Ngay khi lượng xăng RON 95 sắp hết, CHXD số 58 đã thông báo về đơn vị chủ quản là Petromekong để điều hàng từ Tổng kho Cần Thơ. Tuy nhiên, các tuyến đường khu vực miền Tây thời điểm đó thường xuyên ùn tắc giao thông nên xe giao hàng không cung cấp xăng RON 95 kịp.

Ngày 8/2, CHXD số 58 đã nhập 4.000 lít xăng RON 95 và tiếp tục bán mặt hàng này. Ngày 9/2, cửa hàng tiếp tục nhập 3.000 lít xăng RON 95.

Trước thông tin phản ánh của báo chí, các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang đã đến kiểm tra, làm việc với CHXD số 58 và xác định là CHXD số 58 không có hiện tượng găm hàng hoặc đóng cửa.

Tại An Giang, PVOIL hiện có 15 CHXD đều mở cửa bán hàng bình thường.

Theo ông Thiêm, bên cạnh các CHXD thuộc sở hữu của PVOIL, PVOIL còn cung cấp xăng dầu cho 56 khách hàng là thương nhân phân phối và nhượng quyền bán lẻ trên địa bàn tỉnh An Giang; trong đó, có một số cây xăng của khách hàng, đại lý treo biển hiệu PVOIL.

Bình quân 3 tháng cuối năm 2021, mỗi tháng PVOIL cung cấp xấp xỉ 2,8 triệu lít xăng dầu các loại. Riêng tháng 1/2022, PVOIL cung cấp hơn 3,1 triệu lít xăng dầu các loại (bằng 111% bình quân 3 tháng cuối năm 2021). Đây là lượng hàng PVOIL cung cấp theo nhu cầu của khách hàng để bán trong tháng 1/2022 và những ngày đầu tháng 2/2022. Theo lịch cấp hàng đã thống nhất giữa Petromekong và khách hàng thì ngày cấp hàng của tháng 2 bắt đầu từ ngày 7/2.

Để đảm bảo nguồn hàng cho các khách hàng, Petromekong đã chủ động làm việc và thông báo cho khách hàng đến nhận hàng tại các kho lân cận thuộc hệ thống PVOIL và bố trí phương tiện vận chuyển tới khách hàng. Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm, mật độ giao thông tăng cao nên việc cung cấp hàng chậm trễ hơn so với dự kiến nhưng vẫn đảm bảo cung cấp nguồn hàng theo số lượng cam kết với khách hàng.

