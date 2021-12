Giá vàng trong nước tăng mạnh trong khi giá vàng thế giới có xu hướng giảm khiến chênh lệch ngày càng lớn. Hiện chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lên mức kỷ lục, gần 12 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới và trong nước vào ngày hôm nay (6/12) có những diễn biến trái chiều.

Trên thị trường thế giới, vào 8h35' sáng nay (6/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao gay đứng quanh ngưỡng 1.785,3 USD/ounce, tăng 11,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.786,4 USD/ounce, tăng 13,4 USD/ounce so với đêm qua.

Tuy nhiên, đến chiều nay, giá vàng quốc tế lại quay đầu giảm. Tính tới 17h hôm nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.779 USD/ounce, giảm 6,3 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Giá vàng giao tương lai tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.779,6 USD/ounce, giảm 6,8 USD/ounce so với đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá VND/USD, giá vàng thế giới hiện có giá 49,8 triệu đồng/lượng.

Trong tuần trước, giá vàng thế giới giảm nhẹ gần như cả tuần, chỉ có phiên ngày 4/12 là tăng nhẹ.

Giá vàng trên thị trường quốc tế lao dốc giữa lúc đồng USD tăng vọt và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngày càng tăng cao. Theo các chuyên gia, lo ngại về hành động chính sách tiền tệg tế tới gần từ Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng khiến giá vàng giảm.

Mấy ngày gần đây, giá vàng quốc tế tiếp tục giảm sau khi báo cáo tăng trưởng việc làm tại Mỹ thấp hơn dự kiến được đưa ra.

Trong khi giá vàng thế giới giảm mạnh thì giá vàng trong nước lại tiếp tục tăng cao, khiến chênh lệch giữa 2 thị trường đạt mức cao kỷ lục.

Giá vàng trong nước lại tiếp tục tăng cao.

Sau nhiều ngày giảm mạnh, có thời điểm xuống dưới mốc 60 triệu đồng/ lượng, vào ngày 4/12, giá vàng miếng SJC và Doji đã vượt lên trên ngưỡng 61 triệu đồng/lượng.

Đến ngày hôm nay, 6/12, giá vàng miếng SJC và Doji lại tiếp tục tăng mạnh. Tới 17h30' ngày 6/12, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji giao dịch tại Hà Nội ở mức 60,68 triệu đồng/lượng (mua vào) - 61,38 triệu đồng/lượng (bán ra). Còn giá vàng SJC tại Hà Nội được giao dịch ở mức 60,80 triệu đồng/lượng (mua vào) - 61,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng SJC đã tăng 250.000 đồng so với buổi sáng. Còn nếu so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 600.000 đồng.

Việc giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại trong khi giá vàng thế giới có xu hướng giảm khiến cho chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế ngày càng lớn. Hiện giá vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 11,72 triệu đồng/lượng, mức kỷ lục từ trước đến nay. Mức chênh lệch này khiến người mua vàng trong nước đang phải trả mức giá đắt hơn tới 22% để sở hữu cùng một lượng vàng trên thị trường thế giới.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước cũng cao hơn 3 triệu đồng, tương đương 6%, so với giá vàng nhẫn quốc tế.

Mức chênh lệch này có khả năng tiếp tục bị nới rộng trong tuần này khi giá vàng thế giới được dự báo sẽ còn giảm tiếp do Cục Dự trữ liêng bang Mỹ (FED) có thể thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn dự kiến để kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, gần đây, giá vàng miếng trong nước không còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá vàng thế giới. Giá vàng miếng trong nước có nhiều phiên biến động lệch pha với giá vàng quốc tế. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu về thị trường vàng trong nước.

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân khiến giá vàng trong nước đắt hơn nhiều so với giá thế giới là do nguồn cung hạn chế, người dân có nhu cầu mua để tích trữ thay vì giao dịch. Nhiều người muốn giữ vàng, không bán ra do lo ngại lạm phát tăng cao.



Việc chênh lệch quá lớn giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới khiến người mua chịu thiệt thòi. Nhiều người không dám bỏ tiền đầu tư vàng thời điểm này khiến sức mua vàng hiện rất thấp. Chênh lệnh giá vàng trong nước và quốc tế cao cũng kích thích tình trạng nhập lậu vàng nhiều hơn.

Anh Tuấn