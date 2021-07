Thị trường ngành chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam đầy tiềm năng đang thu hút sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp Đài Loan.

Chuỗi cung ứng lạnh - ‘chìa khóa’ hạn chế thất thoát nông sản xuất khẩu

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 4/2021, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đạt 404,9 triệu USD, tăng 18.8% so với tháng 4/2020. Theo đó, 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng rau quả đạt 1,37 tỷ USD, tăng 11.4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, theo số liệu từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam ước đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020.

Các chuyên gia đánh giá, mặc dù là nước sản xuất và xuất khẩu lớn, nhưng nông sản của Việt Nam lại bị thất thoát khá nhiều trong quá trình thu hoạch, lưu trữ và vận chuyển, ảnh hưởng đến sản lượng và giá trị của sản phẩm. Trong đó, một trong những nguyên nhân chính là các nhà sản xuất chưa áp dụng đúng, đầy đủ quy trình bảo quản (đặc biệt là hệ thống bảo quản lạnh) từ khâu sản xuất đến khâu chế biến, phân phối

Ông Julien Brun - Giám đốc điều hành Công ty tư vấn CEL Consulting Việt Nam cho biết: “Việt Nam đang để thất thoát một lượng lớn thực phẩm do chưa áp dụng công nghệ làm lạnh - mát để vận chuyển và bảo quản. Nguyên nhân của sự lãng phí lớn này xuất phát từ thị trường logistics cung ứng lạnh - mát tại Việt Nam chưa hoàn thiện. Hiện ở Việt Nam chủ yếu là các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ, phục vụ rời rạc cho một số điểm hay khu vực, chưa thể đáp ứng cho toàn chuỗi thực phẩm”.

Chuỗi lạnh giúp bảo quản nông sản tốt hơn từ thu hoạch cho đến phân phối

Theo vị chuyên gia, mặt khác, nhu cầu về cung ứng lạnh của ngành bán lẻ, thương mại điện tử, mỹ phẩm, dược phẩm… ngày một tăng cao, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tình trạng “cung không đủ cầu” chính là động lực để thúc đẩy ngành chuỗi lạnh tại Việt Nam phát triển. Đây không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Đài Loan đẩy mạnh hợp tác chuỗi cung ứng lạnh ở Việt Nam

Nhận thấy được tiềm năng cũng như cơ hội phát triển, những năm gần đây, các doanh nghiệp Đài Loan đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội giao thương với các doanh nghiệp cùng ngành chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam.

Nhằm tạo cơ hội hợp tác trong ngành giữa Việt Nam và Đài Loan, Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) đã phối hợp với Hiệp hội Chuỗi Cung ứng lạnh Đài Loan, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Hội Đài thương tại Việt Nam tổ chức hội thảo và giao thương trực tuyến “Giải pháp đổi mới trong chuỗi cung ứng lạnh”.

Sự kiện sẽ diễn ra vào 9h ngày 21/07/2021, gồm các nội dung về giới thiệu lợi thế chuỗi cung ứng lạnh từ Đài Loan, các kế hoạch phát triển trong tương lai của các doanh nghiệp Đài Loan tại thị trường Việt Nam, dự định về thúc đẩy thương mại song phương…

Đại diện TAITRA cho biết, những sản phẩm và dịch vụ sẽ lần lượt được 11 đại diện đến từ Đài Loan giới thiệu bao gồm: vận chuyển chuỗi lạnh; thiết bị logistics tự động hóa; chiếu sáng dây chuyền lạnh bằng đèn LED; thiết bị về khí gas và đá khô; máy tính kho lạnh, kệ chứa hàng và máy quét mã vạch; e-logistics và dịch vụ tích hợp; ba lô lạnh và hộp lạnh; giải pháp quản lý logistics và đội xe; hiển thị các giải pháp thông minh.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam còn họp 1 đối 1 với các đại diện này, để trao đổi sâu hơn về tiềm năng hợp tác và phát triển.

Hội thảo "Chuỗi cung ứng lạnh công nghệ mới Đài Loan" 2020 đã diễn ra thành công

Để đăng ký tham dự hoặc biết thêm thông tin chi tiết về sự kiện, truy cập: https://taiwan-pavilion.com/2021nscc-vn

Ngọc Minh