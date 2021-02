Khi mua TV Smart iSlim Pro Asanzo 43 inch hoặc 32 inch, khách hàng được tặng 1 thùng bia Budweiser phiên bản giới hạn cùng cơ hội tham gia “Khởi sắc lộc vàng” trúng 12 lượng vàng và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn.

Mua 1 được 2 , ấm no cả mùa Tết

Triển khai từ ngày 13/1/2021, chương trình khuyến mãi khủng của Asanzo kết hợp với hãng bia thượng hạng Budweiser và ứng dụng Mega1 đang thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia.

Cụ thể, khách hàng khi mua TV Smart iSlim Pro Asanzo 43 inch hoặc 32 inch tại tất cả các cửa hàng hoặc tại trang trực tuyến của Asanzo: (https://shop.asanzo.vn/san-pham-khuyen-mai) sẽ được nhận liền tay 1 thùng bia Budweiser x Mega1 Phiên bản giới hạn miễn phí. Cùng cơ hội trở thành “Vua lộc vàng” với giải thưởng 12 lượng vàng hấp dẫn.

Cơ hội hái lộc đầu năm cùng tivi Asanzo và “Khởi sắc lộc vàng”

Chị Huỳnh Hoa (quận Tân Phú, TP. HCM) cho biết: “Tết này, gia đình tôi đã lên kế hoạch sắm một chiếc tivi mới. Giữa muôn vàn thương hiệu trên thị trường, chúng tôi cũng do dự không biết lựa chọn dòng nào phù hợp. Thế nhưng, khi biết chương trình khuyến mãi của Asanzo và “Khởi sắc lộc vàng”, gia đình tôi đã quyết định chọn ngay chiếc TV Smart iSlim Pro Asanzo 43 inch. Giá cả phải chăng mà còn có cơ hội trúng thưởng lớn nữa. Giờ tôi cũng rất hồi hộp chờ đợi buổi quay thưởng vào tối 4/2 tới đây”.

Không riêng gì chị Hoa, người tiêu dùng cũng đang mong chờ buổi quay thưởng tìm kiếm khách hàng may mắn trúng giải thưởng khủng của chương trình “Khởi sắc lộc vàng”.

Đại diện nhãn hàng Asanzo cho biết: “Kể từ ngày chương trình khuyến mãi kết hợp cùng Mega1 và Budweiser diễn ra, doanh số bán hàng của TV Smart iSlim Pro Asanzo 43 inch và 32 inch cũng tăng cao. Một phần là do nhu cầu mua sắm tivi cuối năm của người tiêu dùng để tân trang nhà cửa. Và đặc biệt là những giải thưởng hấp dẫn của chương trình “Khởi sắc lộc vàng”. Bởi ai cũng mong muốn sẽ nhận được những lộc vàng may mắn, để khởi đầu một năm mới an khang, thịnh vượng”.

Tiếp tục tìm kiếm 3 “Vua lộc vàng” tuần 7

Chương trình “Khởi sắc lộc vàng” đang trở nên gay cấn hơn khi bước vào những vòng quay thưởng cuối cùng. Tính đến hiện tại, chương trình đã trao 36 lượng vàng cho 18 khách hàng may mắn trúng giải thưởng “Vua lộc vàng” (Giải thưởng tuần) và hàng chục nghìn thẻ cào điện thoại (Giải thưởng ngày).

Những khách hàng đã may mắn nhận giải thưởng “Vua lộc vàng”

Vào tối ngày 4/2, buổi livestream quay thưởng tuần tiếp theo sẽ được diễn ra trên fanpage Mega1. MC Thanh Thanh Huyền sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt để tìm kiếm 3 chủ nhân may mắn của giải thưởng “Vua lộc vàng”.

Ông Đinh Phương Vũ, Giám đốc vận hành Mega1 cho biết: “Chương trình khuyến mãi “Khởi sắc lộc vàng” đang lan toả khắp mọi nơi. Buổi livestream tới chắc chắn sẽ thu hút đông đảo người tiêu dùng quan tâm, bởi đây là buổi quay thưởng cuối cùng trong năm Canh Tý. Chúng tôi cũng rất hồi hộp mong chờ những chủ nhân của giải thưởng lộc vàng đầu năm mới”.

Hiện tại, chương trình khuyến mãi “Khởi sắc lộc vàng” vẫn còn đến 12 lượng vàng (Giải thưởng tuần) và hàng chục ngàn thẻ cào điện thoại (Giải thưởng ngày). Đây là tuần cuối cùng để các khách hàng của tivi Asanzo “rinh” về nhiều phần quà hấp dẫn cho mùa Tết năm nay.

Sự kiện quay thưởng của chương trình “Khởi sắc lộc vàng” sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage Mega1 vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Bên cạnh khách hàng mua lẻ, chương trình cũng áp dụng cho các đại lý trên toàn quốc. Cụ thể, nếu đại lý hoàn tất thanh toán 210 thùng Budweiser x Mega1 phiên bản giới hạn sẽ nhận được 1 “Mã số quay thưởng” với cơ hội trúng 8 lượng vàng (mỗi giải 1 lượng vàng). Đặc biệt, chỉ áp dụng cho các đại lý mua hàng trực tuyến tại: https://mall.mega1.vn. Buổi livestream quay thưởng cuối cùng cho các đại lý sẽ được tổ chức vào ngày 11/3. Chi tiết chương trình khuyến mãi: https://mega1.vn/budweiser/

Doãn Phong