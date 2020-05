Thủ tướng Chính phủ vừa giao ACV là nhà đầu tư dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất với tổng vốn đầu tư 10.990 tỷ đồng. Sau 3 năm, nhà ga T3 dự kiến hoàn tất và đưa vào sử dụng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 657/QĐ -TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Dự án có công suất 20 triệu hành khách/năm. Tổng mức đầu tư dự án là 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn hợp pháp của Tổng công ty Cảng Hàng không - ACV (không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước).

Nhà ga này được xây dựng nhằm áp ứng yêu cầu khai thác, phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, giảm tải cho nhà ga T1 đang quá tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Nhà ga T1 Tân Sơn Nhất hiện đã quá tải

Thời gian thực hiện dự án 50 năm.

Tiến độ xây dựng được xác định là 37 tháng kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo kế hoạch của ACV, sau 12 tháng thực hiện chuẩn bị đầu tư, tổng công ty sẽ triển khai bước đầu tư xây dựng và hoàn tất sau 24 tháng. 1 tháng còn lại để xin cấp phép hoạt động.

Thủ tướng giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm việc đề xuất giao ACV làm chủ đầu tư thực hiện dự án bằng vốn doanh nghiệp; phối hợp và hướng dẫn ACV trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án, đảm bảo đầu tư dự án phù hợp với đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý và các văn bản pháp luật liên quan, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

ACV phải tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay; bảo đảm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả khai thác nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Ngọc Hà