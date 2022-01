Công nghệ đang định nghĩa lại cách thức kinh doanh trong ngành dịch vụ ăn uống và bán lẻ. Và máy in hóa đơn (POS) không còn đơn thuần để in hóa đơn mà trở thành yếu tố quan trọng giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Hãy tưởng tượng, một vị khách tạt qua quán cafe quen thuộc để mua combo cho bữa sáng, quán khá đông khách, nhân viên tươi cười và nhanh chóng ghi nhận các yêu cầu của khách hàng trên chiếc máy tính bảng, xuất hóa đơn, đồng thời quầy pha chế và bếp đều nhận được yêu cầu đó từ một chiếc máy in khác và chuẩn bị món thoăn thoắt. Chỉ trong vài phút, combo ưa thích cho bữa sáng của vị khách đã sẵn sàng để mang đi.

Dễ dàng nhận ra chính sự thuận tiện, chính xác và rút ngắn chờ đợi mang đến sự hài lòng cho bất cứ khách hàng nào. Trải nghiệm hài lòng này luôn là điều mà mọi doanh nghiệp hướng đến để giữ chân khách hàng đặc biệt là trong ngành bán lẻ, dịch vụ ăn uống... Để giải bài toán này, những giải pháp công nghệ thông minh như máy in hóa đơn thông minh Epson TM-m30II kết nối máy tính bảng và in linh hoạt sẽ giúp đơn giản hóa quy trình, vận hành liền mạch, thông tin chính xác nhanh chóng, giúp giảm thời gian nán lại cửa hàng, thanh toán dễ dàng, linh hoạt đồng thời sử dụng nhân lực hiệu quả cũng như hạn chế sai sót.

Bán hàng linh hoạt hơn với máy tính bảng kết nối máy in hóa đơn POS

Cải thiện quy trình dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Sau Covid-19, dù xu hướng mua sắm trực tuyến đã trở nên phổ biến, nhưng việc tiêu dùng tại chỗ (on-premise) vẫn được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam với độ phủ rộng của các cửa hàng tiện lợi, các chuỗi cafe, nhà hàng ở nhiều phân khúc… và vô vàn những điểm bán lẻ khác. Trước áp lực cạnh tranh, các nhà quản lý bán lẻ, vận hành chuỗi luôn tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm, đảm bảo hài lòng cho khách hàng. Vậy nên, việc đầu tư các máy in hóa đơn POS thông minh và đổi mới quy trình tự động hóa là điều cần thiết.

Theo McKinsey dự đoán trong báo cáo Hình thức thanh toán tương lại tại châu Á, số lượng người sử dụng hình thức thanh toán di động sẽ tăng gấp đôi và vượt quá 2 tỷ người vào năm 2025. Để phù hợp xu thế này, các doanh nghiệp sẽ phải liên tục cải thiện các quy trình hoạt động, áp dụng các giải pháp bán hàng giúp đơn giản hóa quy trình, hỗ trợ các hình thức thanh toán đa dạng, hạn chế tiếp xúc… Quá trình chuyển đổi này không chỉ hướng đến việc khách hàng trải nghiệm dịch vụ thật trọn vẹn mà còn giúp các nhân viên hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Máy in hóa đơn Epson TM-m30II - bạn đồng hành của các cửa hàng bán lẻ và doanh nghiệp F&B

Máy in hóa đơn POS thông minh, dễ dàng kết nối với máy tính bảng

Máy in hoá đơn nhiệt Epson TM-m30II có tốc độ in cao lên đến 250 mm/giây và cơ chế hoạt động máy in, đầu in, dao cắt được cải tiến, giúp doanh nghiệp xử lý nhanh gọn các tác vụ ngay trong giờ cao điểm.

Ngoài ra, Epson TM-m30II có khả năng kết nối với các thiết bị máy tính bảng qua cổng USB, USB lightning, Ethernet, Bluetooth và NFC, việc kết nối đa dạng này mang đến sự thuận tiện tối đa trong lắp đặt và sử dụng. Đối với các nhà hàng, đơn đặt hàng sẽ được gửi thẳng đến nhà bếp để được chuẩn bị hoặc chuyển đến hệ thống giao hàng chuyển phát nhanh.

Máy in hóa đơn Epson TM-m30II còn được hỗ trợ khả năng xoay 180 độ thông minh, rất tiện dụng cho nhân viên nhà bếp tiếp nhận phiếu yêu cầu nhanh chóng. Nhiều đơn hàng, nhiều yêu cầu được xử lý nhanh gọn, chính xác.

Máy in hoá đơn Epson TM-m30II giúp đầu bếp nhận order nhanh chóng và chính xác

Không chỉ giúp trải nghiệm bán hàng linh hoạt hơn, máy in hoá đơn Epson TM-m30II còn có thiết kế nhỏ gọn, hiện đại phù hợp với các cửa hàng hạn chế về không gian. Dòng máy in này còn đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các doanh nghiệp khi sở hữu đầu in có độ bền tới 150km (khoảng 65 triệu dòng), người dùng không cần lo lắng về tuổi thọ đầu in trong suốt quá trình sử dụng. Đồng thời, chức năng giảm chiều cao ký tự còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí in ấn, có thể tiết kiệm giấy lên đến 49% theo thông tin từ Epson.

Khi trải nghiệm mua sắm và tiêu dùng được hỗ trợ và thúc đẩy bởi công nghệ, các doanh nghiệp cần áp dụng những giải pháp mới nhất để đáp ứng liền mạch mong đợi ngày càng khắt khe của khách hàng. Điều này sẽ không chỉ giúp các doanh nghiệp vận hành nhanh chóng, nâng cao lợi thế cạnh tranh mà còn tăng tính kết nối cho các hoạt động kinh doanh.

Lệ Thanh