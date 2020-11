Dù không được cho phép tích nước nhưng thuỷ điện Thượng Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế 2 lần "chống lệnh".

Liên quan đến trường hợp thuỷ điện Thượng Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình thuỷ điện Thượng Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn kiểm tra do ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Trưởng đoàn.

Nhiệm vụ của Đoàn công tác là kiểm tra hiện trường tại công trình thủy điện Thượng Nhật sau các đợt bão, lũ vừa qua; Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hồ đập, công tác phòng chống thiên và việc tuân thủ các chỉ đạo của các cơ quan quản lý về công tác vận hành hồ, đập trong đợt bão, lũ vừa qua.

Đoàn kiểm tra xử lý hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các giải pháp xử lý các vi phạm trong công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai đối với các vi phạm theo thẩm quyền.

Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ ngày 17/11/2020 và báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương kết quả kiểm tra sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (BCĐ) đã có công văn gửi Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam và các tỉnh miền Trung về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện.

Ban chỉ đạo cho biết, phần lớn các thủy điện đã hoạt động hiệu quả, tham gia cắt lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du. Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng một số thủy điện, đặc biệt là các thủy điện nhỏ do tư nhân quản lý, chưa thực hiện đúng các quy định về tích nước và vận hành, điển hình như trường hợp thủy điện Đắk Kar (Đắk Nông) và gần đây nhất là thủy điện Thượng Nhật (huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) gây mất an toàn cho hạ du.

Đối với trường hợp vi phạm tại thủy điện Thượng Nhật, đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ việc chấp hành của chủ hồ, đồng thời xử lý nghiêm khắc theo quy định, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

Ngày 16/11, báo chí lại đưa tin "Lợi dụng lúc đoàn giám sát rút về, thủy điện Thượng Nhật lại tích nước trái phép". Theo đó, sau khi trở lại làm nhiệm vụ giám sát vào sáng 16/11, lực lượng công an đã phát hiện thủy điện Thượng Nhật lại tích nước trái phép, nên đã yêu cầu đơn vị này phải chấp hành mở 5 cửa van xả lũ.

