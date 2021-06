Theo chia sẻ của một lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, "siêu" doanh nghiệp vốn 500.000 tỷ đồng tại TPHCM chưa được tính vào vốn đăng ký tháng 5.

Vì sao vốn "siêu" doanh nghiệp 500.000 tỷ đồng chưa được tính vào tháng 5?

Lý do được các lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra là đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn đột biến, Bộ sẽ đưa vào diện theo dõi và hỗ trợ đặc biệt và sẽ có báo cáo riêng.

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT khẳng định, đối với những trường hợp đặc biệt, số vốn lớn, Bộ sẽ có báo cáo đánh giá riêng để thuận tiện cho công tác quản lý. Doanh nghiệp có vốn đăng ký lớn sẽ có thời hạn 90 ngày để thực hiện các nghĩa vụ như nộp đủ số vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hết thời hạn, nếu doanh nghiệp nộp đủ số vốn điều lệ, vốn thành lập nghiệp, 19 ngày sau cơ quan của Bộ sẽ có báo cáo chính thức.

Cá nhân Nguyễn Vũ Quốc Anh vừa dậy sóng dư luận khi đăng ký lập công ty siêu khủng với số vốn hơn 500.000 tỷ đồng (Ảnh chụp màn hình).

Liên quan đến trường hợp doanh nghiệp có vốn "siêu khủng" 500.000 tỷ đồng (21,7 tỷ USD) được đăng ký thành lập tại TPHCM do một cá nhân tên Nguyễn Vũ Quốc Anh, lãnh đạo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT) cho hay đối với trường hợp những doanh nghiệp vốn "khủng", khi đăng ký kinh doanh, Sở sẽ báo cáo về Bộ, Bộ tổng hợp và sẽ có báo cáo riêng. Tạm thời, vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp trong tháng 5 chưa tính số vốn của doanh nghiệp "siêu khủng" này.

Cũng theo vị này, lý do không đưa vốn đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp "siêu khủng" là để đảm bảo quản lý và tính chính xác thông tin. Chỉ khi nào doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục về vốn đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, khi ấy Bộ mới tổng hợp vốn đăng ký.

Theo đại diện Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT), việc đưa những trường hợp đặc biệt với vốn lớn, đột biến vào báo cáo riêng nhằm tránh sự trồi sụt của vốn đăng ký kinh doanh, làm ảnh hưởng đến tính hệ thống của các báo cáo. Bên cạnh đó, việc này sẽ giúp quản lý Nhà nước được dễ dàng, tránh tình trạng đăng ký vốn ảo gây nhiễu loạn thông tin.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng, vốn đăng ký tăng

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong tháng 5, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 11.603 doanh nghiệp (tăng 8,2% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020) với tổng số vốn đăng ký là 150.606 tỷ đồng (tăng 33,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020). Vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp đạt 13 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng là hơn 1,75 triệu tỷ đồng (tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là hơn 778.000 tỷ đồng (tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Có hơn 19.000 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 5 tháng năm 2021 (tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2020). Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 975.000 tỷ đồng (tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2020). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng qua đạt 14 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 5 vừa qua, cá nhân Nguyễn Vũ Quốc Anh (ngụ tại TPHCM đã đăng ký liền lúc 4 doanh nghiệp, trong đó đặc biệt có doanh nghiệp có số vốn đăng ký "siêu khủng" hơn 500.000 tỷ đồng (21,7 tỷ USD), riêng Nguyễn Vũ Quốc Anh đăng ký vốn góp hơn 499.890 tỷ đồng, gấp 3 lần tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng.

Các doanh nghiệp khác của Quốc Anh đăng ký có doanh nghiệp quy mô 1 triệu USD đến gần 1 tỷ USD.

Mới đây, chia sẻ trên mạng xã hội, Nguyễn Vũ Quốc Anh cho biết "không có tiền, chỉ có chấm xám", đồng thời đưa ra khá nhiều lập luận thiếu thuyết phục về việc đăng ký thành lập một loạt doanh nghiệp triệu USD và hàng chục tỷ USD.

Trước đó, báo chí cũng bóc mẽ cá nhân Nguyễn Vũ Quốc Anh ở nhà cấp 4, kinh doanh online và cho rằng người này tạo dư luận để nổi tiếng, duy trì kênh bán hàng online.

Theo thông tin của Bộ KH&ĐT, các cơ quan chức năng đang phối hợp với cá nhân Nguyễn Vũ Quốc Anh, trước mắt hỗ trợ các thủ tục, trình tự pháp luật để đăng ký thành lập doanh nghiệp, sau đó hướng dẫn cá nhân này thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về các thông tin của mình đưa ra.

