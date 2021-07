6 tháng đầu năm 2021 trôi qua trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên, nhờ chủ động tiếp xúc, mời gọi DN xúc tiến đầu tư, Cà Mau thu hút 20 dự án đầu tư mới với tổng vốn 5.319 tỷ đồng.

Nhiều chỉ tiêu phát triển so với cùng kỳ

Theo báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh Cà Mau, dịch bệnh Covid-19 đã gây thách thức không nhỏ đến tốc độ phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp mới, linh hoạt, Cà Mau vẫn ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Trong đó có thể kể đến tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) 6 tháng ước tăng 1,52%. Trong đó, khu vực ngư - nông - lâm nghiệp tăng 4,81% (cùng kỳ tăng 1,75%); khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 5,54% (cùng kỳ tăng 1,6%); khu vực dịch vụ tăng 6,50% (cùng kỳ tăng 0,77%); thuế sản phẩm tăng 5,17% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,16%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.993,5 tỷ đồng, tăng 11,3% so cùng kỳ.

UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, tình hình cung cầu các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo, hàng hóa phong phú, đa dạng về mẫu mã, đảm bảo chất lượng. Thị trường không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hay tăng gia đột biến. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 36.685 tỷ đồng, bằng 52,9% kế hoạch, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Cà Mau cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với lũy kế kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 455,6 triệu USD, bằng 41,4% kế hoạch, tăng 18,1% so cùng kỳ. Trong đó, thủy sản ước đạt 423,8 triệu USD, bằng 40,6% kế hoạch, tăng 16,7% so với cùng kỳ; phân đạm ước đạt 31,7 triệu USD, bằng 57,7% kế hoạch, tăng 40,7% so với cùng kỳ.

“Điểm sáng” trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Cà Mau là thu hút 20 dự án đầu tư mới với tổng vốn 5.319 tỷ đồng, trong đó có 8 dự án thuộc khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.735,9 tỷ đồng. Kết quả này có được nhờ loạt nỗ lực của tỉnh Cà Mau tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư bằng hình thức trực tuyến và thông qua cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng thường xuyên cập nhật các thông tin về định hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành và địa phương.

Chủ động, linh hoạt vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến bất thường, UBND tỉnh Cà Mau xác định phát triển kinh tế - xã hội đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện tỉnh đã tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 đợt 1 cho một số nhóm đối tượng ưu tiên với tổng số 11.268 liều. Tỉnh tiếp tục triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin đợt 2, bao gồm những người đã tiêm đợt 1 và những người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên còn lại theo quy định tại Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ với tổng số liều dự kiến là 18.757 liều.

Cùng với đó, Cà Mau triển khai bố trí thêm 4 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn TP. Cà Mau, mở rộng quy mô tại các cơ sở tập trung trên địa bàn các huyện, nâng tổng số giường cách ly tập trung sẵn sàng để triển khai là 1.324 giường; mở rộng quy mô để đạt 240 giường tại các khu điều trị, trong đó tuyến tỉnh 80 giường, tuyến huyện 160 giường; nâng cao năng lực xét nghiệm;…

Để đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Cà Mau đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, chủ động để thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, “chìa khóa” then chốt là thực hiện cải cách hành chính; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, tiếp cận các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực và cải thiện khả năng cạnh tranh, nhất là DN nhỏ và vừa. Tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án đầu tư đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh lưu ý các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh, thành trong cả nước; tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh gặp gỡ, tìm cơ hội hợp tác, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

D.A