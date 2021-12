Để tạo ra các cơn “sóng” giả, giới đầu cơ đã liên kết cùng nhóm cò liên tục tạo ra sự sôi động, mua bán nhanh chóng tại phiên đấu giá đất.

Trong thời gian qua, các phiên đấu giá đất tại nhiều tỉnh thành liên tục thu hút được sự chú ý của giới đầu tư không chỉ muốn tìm kiếm cơ hội mà còn bị “choáng ngợp” với mức giá liên tục đạt đỉnh. Thậm chí còn cao gấp nhiều lần so với giá đất trong khu vực đó.

Theo anh Nguyễn Văn Hải - nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội cho biết, anh đã tham gia rất nhiều phiên đấu giá đất ở nhiều khu vực khác nhau. Tuy nhiên thời gian gần đây anh không đăng ký tham gia mua mà chỉ đi thăm dò, vì anh cho rằng đã có sự tham gia của giới đầu cơ nhằm thổi giá thị trường nên xuất hiện nhiều lô đất trả giá cao gấp nhiều lần thị trường rồi bỏ cọc.

Anh Hải cho biết, đầu tiên, khi nắm được thông tin ở khu vực nào chuẩn bị mở phiên đấu giá đất nhóm này sẽ họp bàn phân tích về yếu tố có thể đẩy giá, tất cả các bước sẽ được thực hiện rất nhanh chóng.

Sau khi chọn được vị trí, sẽ tìm đến các văn phòng môi giới bất động sản tại khu vực đó bắt tay nhau để cùng làm thị trường. Đã có đủ nhân sự, tiếp đến là bước thâu tóm quỹ đất.

Nhóm đầu cơ sẽ gom quỹ đất tại khu vực gần khu đất đấu giá. (ảnh minh hoạ)

“Nhóm đầu cơ sẽ góp tiền sau đó cùng cò đất mua những mảnh đất có vị trí gần khu vực đấu giá. Ngay từ bước gom đất này thị trường khu vực đó đã bắt đầu trở nên nóng. Vì có thể ở khu vực trước đó thanh khoản chưa cao. Nhóm này tiếp tục đăng bài trên các nhóm mua bán bất động sản cùng hình ảnh đông đúc tập trung mua bán”, anh Hải nói.

Khi đã gom đủ quỹ đất và liên tục đăng tin trên các trang rao bán bất động sản và hội nhóm trên mạng xã hội. Nhóm đầu cơ nộp số lượng lớn hồ sơ để tham dự phiên đấu giá đất.

Đã hoàn tất các công việc trên, nhóm đầu cơ chỉ cần chờ tới ngày đấu giá đất. Trong phiên đấu giá, nhóm này sẽ trả cao hơn so với thị trường nhằm mua được càng nhiều càng tốt để bán chênh. Cá biệt, sẽ có một số lô đất ở vị trí đẹp hơn như lô góc, đường lớn sẽ được trả cao vọt, thậm chí gấp 3 - 4 lần so với giá khởi điểm. Đây cũng là mục đích của nhóm tạo cho người có mặt tại phiên đấu giá thấy đất khu vực này được định giá cao

“Hết phiên đấu giá, kết hợp cùng với nhóm cò đất trước đó thi nhau tranh mua nhằm tạo hiệu ứng thanh khoản cao, đất có giá. Lúc này những người đấu giá không trúng sẽ mua lại những mảnh đất trúng của nhóm này chênh với giá 200 - 300 triệu đồng. T

uy nhiên, những mảnh đất xung quanh khu vực đấu giá mà nhóm đầu cơ đã mua trước đó sẽ bắt đầu được bán nhưng mức giá sẽ rẻ hơn so với đất tại khu đấu giá. Đây chính là chiêu bài tóm gọn người mua của giới đầu cơ, dù người mua có mua ở khu vực đấu giá hoặc ngoài khu vực cũng đều là đất của họ và họ thu được lợi rất nhiều”, anh Hải nói.

Anh Hải tiết lộ, thậm chí nhiều lô đất gần khu vực đấu giá nhóm đầu cơ mua từ trước còn mới chỉ đặt tiền cọc, chưa sang đang tên thì đã bán lại cho người khác.

Nhà đầu tư này cho biết, những lô đất được trả cao vọt thậm chí cao gấp 2 - 3 lần thị trường nếu không sang tay được ngay cho người khác thì nhóm sẽ sẵn sàng bỏ cọc. Mỗi lô đất chỉ cọc từ 100 - 200 triệu đồng không đáng gì so với lợi nhuận họ thu được từ “chiêu bài” trên.

“Không phủ nhận việc đất đấu giá luôn thu hút được nhà đầu tư bởi có quy hoạch đầu bộ, hạ tầng đã hoàn tất, tính pháp lý rõ ràng. Bên cạnh đó việc đơn vị tổ chức sẽ lo hết tất cả thủ tục sang tên, khi thủ tục vẫn còn phức tạp thì đây cũng là điểm mạnh lớn.

Tuy nhiên, hiện nay giá khởi điểm ở các phiên đấu giá gần như đã tương đương so với thị trường, nên dù có những ưu điểm trên thì cũng chỉ có thể chênh so với thị trường khoảng 20%. Còn việc gấp 2 - 3 lần so với thị trường tôi cho rằng là giá ảo, không một ai đi mua đầu tư thật mà chênh so với thị trường quá lớn thì sau này sẽ rất khó bán lại. Thậm chí, có thể phải chờ vài năm nhà đầu tư mới có thể bán có lãi”, anh Hải nhận định.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm đấu giá, nhà đầu tư này cho biết, trước khi phiên đấu giá nhà đầu tư cần đến tham khảo thị trường giá xung quanh và có thể trả chênh so với thị trường khoảng 10%. Đối với những lô góc hoặc nằm ở đường lớn có thể cân nhắc trả cao hơn.

“Cần nắm vững giá của thị trường trong khu vực rồi mới trả giá tại phiên đấu giá. Nhà đầu tư tuyệt đối không được mắt nhắm mắt mở mua với giá bất chấp chỉ cần có thể mua được. Nhiều trường hợp tôi biết là nhà đầu tư thật do không hiểu thị trường ở khu vực nên mua với giá cao cuối cùng đành giữ một thời gian rất dài mới đúng giá trị thật”, nhà đầu tư này nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, anh Hải cũng cho biết, không ít nhà đầu tư tham gia đấu giá đất mua được với giá tốt và sang tay lãi cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên chủ quan bởi đấu giá đất cũng tương tự cuộc “đấu trí”, cần giữ vững tâm lý không chạy theo đám đông.

(Theo Nhịp sống kinh tế)