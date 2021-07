Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,99% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 4,03% của 6 tháng đầu năm 2020. Mức tăng này cho thấy nền kinh tế của Hậu Giang đang dần được phục hồi.

Chiều ngày 29/6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thông kê kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021. Số liệu Cục Thống kê tỉnh công bố tại họp báo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2021 dù chịu tác động bởi các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhưng nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế vẫn tăng so với cùng kỳ.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 (theo giá so sánh 2010) ước tính được 11.253,59 tỷ đồng, đạt 44,9% kế hoạch năm, tăng 5,99% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 4,03% của 6 tháng đầu năm 2020.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,33%, đạt 42,76% kế hoạch năm, đóng góp 0,60 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,46%, đạt 43,91% kế hoạch năm, đóng góp 2,42 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP...

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - ông Thiều Vĩnh An tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 6 tháng đầu năm 2021

Cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 có sự dịch chuyển nhẹ giữa các khu vực so với cùng kỳ, chuyển theo hướng công nghiệp hóa, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm, xuống giống vụ Đông xuân đạt trên 77.000ha, bằng 100,55% kế hoạch tỉnh, giảm 1,03% so cùng kỳ. Tổng diện tích cây ăn trái đạt 42.420ha, tăng 2,05% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng từ 3,45 - 12,27%. Diện tích rừng trồng mới đạt 110ha. Diện tích nuôi thủy sản ước được 4.922ha, đạt 60,77% kế hoạch năm và tăng 1,88% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực công nghiệp và thương mại - dịch vụ của Hậu Giang cũng gặt hái những kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,61% so với cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,99% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành trên 22.298 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 17,55%.

Ngoài ra, tổng doanh thu vận tải, kho bãi thực hiện đạt 581,52 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 5,81%. Có 338 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2% về số doanh nghiệp và giảm 34% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện trên 9.240 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 91,56% và đạt 56,58% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện đạt 484,61 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 8,63% và so với kế hoạch năm đạt 44,82%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 6.676 tỷ đồng, tăng 12,95% so với cùng kỳ...

Những kết quả tích cực và đáng khích lệ trên là nhờ tinh thần đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy tối đa trí tuệ tập thể, linh hoạt trong quyết định các vấn đề quan trọng, nhất là các nhiệm vụ phát sinh; từ đó tạo điều kiện để Hậu Giang tiếp tục hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, tiếp đà bứt phá, phát triển.

Để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2021, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hậu Giang cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép với phương châm “kinh tế vì y tế và y tế vì kinh tế” theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động.

Ngô Linh