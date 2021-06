Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hậu Giang tập trung cao nhất thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

Tăng trưởng kinh tế, vững vàng “vượt bão” Covid-19

Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, các cấp chính quyền Hậu Giang vẫn quyết tâm thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo lộ trình. Những tháng đầu năm, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định với nhiều kết quả khả quan.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đến nay nông dân Hậu Giang đã thu hoạch dứt điểm 77.022ha lúa Đông Xuân, đạt 100,6% so với kế hoạch, năng suất trung bình đạt 7,82 tấn/ha, tăng 1,8% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 602.156 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã xuống giống 63.355ha lúa hè thu; 5.040ha mía, 16.135ha diện tích rau màu; tổng diện tích cây ăn trái đạt 41.687ha.

Tình hình chăn nuôi tại tỉnh phát triển ổn định. Hiện đàn heo của tỉnh có 104.034 con, đàn trâu 1.499 con, đàn bò 3.605 con, đàn gia cầm 4,41 triệu con. 5 tháng đầu năm, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh được 3.527,08ha, tăng 2,24% so với cùng kỳ, tổng sản lượng thủy sản được 24.431,99 tấn, tăng 3,32% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, lĩnh vực công nghiệp và thương mại - dịch vụ của Hậu Giang cũng gặt hái những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.496,37 tỷ đồng, tăng 12,16% so với cùng kỳ và đạt 36,24% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 18.883,42 tỷ đồng, đạt 44,43% kế hoạch, tăng 18,9% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thực hiện được 403,87 triệu USD, đạt 37,45% kế hoạch, tăng 13,49% so với cùng kỳ.

Theo đại diện Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, các doanh nghiệp có kinh nghiệm trong việc ứng phó với dịch Covid-19 đã chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước thay thế nguyên liệu nhập khẩu...nên hoạt động sản xuất ổn định hơn. Bên cạnh đó, do khan hiếm một số hàng hóa trên thị trường nên một số sản phẩm tăng giá từ 10-15% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong đầu năm 2021, Hậu Giang có 294 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4% so với cùng kỳ, với tổng vốn 918 tỷ đồng. Riêng về thu hút đầu tư, toàn tỉnh có 32 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn là 3.073 tỷ đồng, tạo việc làm cho 2.979 lao động; cấp mới 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 5,93 triệu USD.

Đây là những kết quả đáng khích lệ, tạo đà để Hậu Giang tiếp tục hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội, tiếp tục bứt phá, phát triển.

Giữ thế chủ động trong công tác phòng chống dịch

Bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế, các ngành chức năng và địa phương Hậu Giang đặc biệt thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay Hậu Giang chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, trong thời gian qua tỉnh Hậu Giang đã có sự triển khai đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhờ đó nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch của đã được nâng cao. Các Sở ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác, không lơ là, chủ quan, quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc” và phương châm “4 tại chỗ”; triển khai thực hiện tốt thông điệp 5K.

Được biết, để chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19, hiện Sở y tế Hậu Giang đã chuẩn bị 307.000 khẩu trang y tế, 26.000 bộ đồ chống dịch, 500 test xét nghiệm Covid-19. Hậu Giang đã có phòng Xét nghiệm SARS-CoV-2 đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được Viện Pasteur TP.HCM thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. Tỉnh cũng đang có kế hoạch triển khai đơn vị xét nghiệm thứ 2 tại bệnh viện Ngã Bảy.

Trong tháng 6, ngành y tế Hậu Giang đã thực hiện 2 đợt tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 cho trên 22.000 người, đảm bảo an toàn, không có trường hợp sốc phản vệ sau tiêm.

Hậu Giang thực hiện tiêm phòng vắc xin Covid-19

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, địa phương này cũng đã chủ động xây dựng các kịch bản, sẵn sàng ứng phó cho các tình huống dịch bệnh có thể diễn ra. Mới đây ngày 16/5, tỉnh đã tổ chức buổi diễn tập tổ chức phong tỏa, cách ly khu vực 3, phường 1, TP.Vị Thanh. Ngày 19/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi diễn tập phòng, chống Covid-19 tại công ty TNHH Lạc Tỷ II.

Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các sở ngành, đơn vị liên quan cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, các nhà máy, công ty, doanh nghiệp. Đặc biệt các cơ quan cần quản lý chặt người lao động đến làm việc, thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cập nhật khai báo y tế thường xuyên.

Các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh cũng được yêu cầu triển khai ngay việc đăng ký, in và dán mã QR tại cửa ra vào của các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất... để thực hiện khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ đối với lực lượng quản lý, chuyên gia và công nhân, người lao động tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ngọc Minh