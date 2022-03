Theo Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) đạt được khi “lượng phát thải CO2 do con người gây ra được cân bằng trên toàn cầu bằng cách loại bỏ CO2 trong một khoảng thời gian nhất định”. Tiến tới phát thải ròng bằng “0” là chúng ta vẫn có thể phát thải khí nhà kính song phải bù đắp bằng các hoạt động loại bỏ khí nhà kính như trồng rừng hoặc công nghệ thu hồi carbon. Việc giảm phát thải CO2 và nỗ lực hướng đến Net Zero giúp Trái Đất hạn chế và khắc phục những hậu quả nghiêm trọng nhất từ hiện tượng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.