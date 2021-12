Năm 2021:

Tính chung cả năm 2021, GRDP TP.HCM giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm sâu nhất trong lịch sử. Trên địa bàn có 122.127 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 5,99% so với cùng kỳ năm trước. Quý III/2021 tăng trưởng GRDP chỉ bằng 75,03% so với cùng kỳ do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, thành phố thực hiện giãn cách kéo dài. Quý IV/2021, một số ngành nghề được phép mở cửa hoạt động với điều kiện bảo đảm an toàn công tác phòng chống dịch, tăng trưởng GRDP quý IV bằng 88,36% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2021, GRDP TP năm 2021 ước đạt 1.298.791 tỷ đồng (theo giá hiện hành), tính theo giá so sánh 2010 đạt 924.367 tỷ đồng, giảm 6,78% so với cùng kỳ. Đây là mức giảm sâu nhất trong lịch sử.

Trong đó: khu vực nông lâm thuỷ sản giảm 13,68%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 12,96%; khu vực thương mại dịch vụ giảm 5,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,43%.

Năm 2021, tổng sản phẩm (GRDP) TP.HCM giảm sâu nhất lịch sử

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) năm 2021 ước tính giảm 14,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 14,7%; sản xuất và phân phối điện giảm 4,9%; cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 3,8%.

Đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành sản xuất hàng điện tử giảm 17,8%; ngành lương thực thực phẩm và đồ uống giảm 14,2%, ngành cơ khí giảm 9,2%; ngành hóa dược giảm 4,3%. Đối với các ngành truyền thống, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 giảm 23,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2021, toàn TP đã có 30.829 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 517.694 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giảm 23,5%, vốn đăng ký giảm 53,5%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 của TP ước tính đạt 822.592 tỷ đồng, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 2.935 tỷ đồng, giảm hơn 60%. Vận tải hành khách năm 2021 ước tính đạt 260.660 nghìn lượt khách, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa đến TP trong năm 2021 ước tính đạt 9,3 triệu lượt người, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế là 0 lượt.

Trong khi đó, CPI bình quân năm 2021 tăng 2,36% so với bình quân cùng kỳ năm 2020; CPI tháng 12/2021 tăng 1,24% so với tháng 12/2020.

Năm 2021, TP.HCM giải quyết việc làm cho 305.569 lượt người, đạt 101,9% kế hoạch năm, giảm 0,5% so với năm 2020; số chỗ việc làm mới được tạo ra đạt 140.682 chỗ, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 2,8% so với năm 2020. Trong năm 2021, trên địa bàn TP có 122.127 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; 116.385 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trần Chung