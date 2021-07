Nút giao Trần Phú - Bạch Đằng là khu vực trung tâm thuộc phường Minh An, TP Hội An trước khi có dịch Covid-19 lượng du khách tham quan, mua sắm, ăn uống ken đặc. Tuy nhiên, theo người kinh doanh tại đây, họ phải đóng cửa gần một năm do không có khách.