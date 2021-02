Hải Dương được quy hoạch 21 khu công nghiệp với diện tích hơn 3.684 ha, đang hoạt động 11 khu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định chủ trương đầu tư khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình (huyện Nam Sách, 180 ha). Tỉnh có hạ tầng giao thông thuận lợi, sẽ kêu gọi đầu tư hạ tầng 3 - 5 khu công nghiệp mới đến 2025.

11 KCN đang hoạt động, 10 KCN chưa thành lập

Tính đến 6h ngày 20/2, Hải Dương ghi nhận 590 trường hợp mắc Covid-19 tại tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố. Con số này chiếm khoảng 40% tổng số ca lây nhiễm trong nước. Một trong những nguyên nhân khó khống chế dịch được nhiều chuyên gia dịch tễ chỉ ra là tỉnh này có số lượng khu công nghiệp (KCN) lớn, tập trung nhiều công nhân.

Theo quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hải Dương đến 2020, địa phương này có 21 KCN với tổng diện tích hơn 3.684 ha, tập trung tại TP Hải Dương, thị xã Chí Linh và các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, Gia Lộc, Nam Sách, Thanh Hà...

Cập nhật từ Ban quản lý các KCN của tỉnh, Hải Dương hiện có 11 KCN đang hoạt động tới diện tích hơn 1.732 ha. Diện tích lớn nhất trong số này thuộc về KCN Đại An mở rộng (416 ha), chưa kể KCN Đại An hiện hữu (136 ha).

Sách trắng về BĐS KCN mà Savills phát hành cuối tháng 11/2020 cho biết Hải Dương có diện tích đất công nghiệp đứng thứ 5 tại miền Bắc, chiếm 10% toàn vùng. Tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng 82%, cao hơn Hải Phòng. Trong khi đó, giá cho thuê ở mức thấp, khoảng 76 USD/m2/chu kỳ thuê, bằng 60% của Hà Nội.

STT Các KCN đang hoạt động Năm thành lập Chủ đầu tư Địa điểm Diện tích (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) 1 KCN Nam Sách 2003 CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang TP Hải Dương 63 100 2 KCN Đại An 2003 CTCP Đại An TP Hải Dương 136 87,8 3 KCN Phúc Điền 2003 CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang Huyện Cẩm Giàng 83 100 4 KCN Tân Trường 2005 CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang Huyện Cẩm Giàng 198 94 5 KCN Đại An mở rộng 2007 Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng KCN Đại An TP Hải Dương, huyện Cẩm Giàng 416 66 6 KCN Kỹ thuật cao An Phát 2007 Công ty TNHH Kỹ thuật cao An Phát TP Hải Dương 46 36,8 7 KCN Lai Vu 2007 Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu Huyện Kim Thành 213 89 8 KCN Lai Cách 2008 Công ty TNHH Đại Dương Huyện Cẩm Giàng 135,4 28,4 9 KCN Cẩm Điền - Lương Điền 2008 CTCP Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam Singapore Huyện Cẩm Giàng 184 77 10 KCN Cộng Hòa 2008 CTCP Phát triển Đô thị và KCN Cao su Việt Nam Thị xã Chí Linh 201,2 51 11 KCN Phú Thái 2011 New World Fashion Gruop PLC (Vương quốc Anh) Huyện Kim Thành 56,7 98,8

Tỉnh cũng có 10 KCN (bao gồm phần mở rộng) nhưng chưa được thành lập. Trong đó, KCN Quốc Tuấn – An Bình (huyện Nam Sách, 180 ha) vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định chủ trương đầu tư dự án do CTCP KCN kỹ thuật cao An Phát 1 làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại các xã Quốc Tuấn, An Bình và An Lâm.

Ngoài ra, KCN Bình Giang và KCN Thanh Hà cũng vừa được điều chỉnh về địa điểm thực hiện dự án so với quy hoạch trước đây. KCN Bình Giang (huyện Bình Giang, 150 ha) từng được dự kiến thực hiện tại các xã Tân Việt, Vĩnh Hồng và Hùng Thắng thì nay được thay bằng các xã Thái Học, Nhân Quyền, Bình Minh, Thái Hòa và Bình Xuyên. KCN Thanh Hà (huyện Thanh Hà, 150 ha) tại các xã Tân An, Tiền Tiến, Thanh Hải chuyển địa điểm thành xã Thanh Hồng, Thanh Cường.

STT Các KCN chưa được thành lập Địa điểm Diện tích (ha) Trạng thái 1 KCN Tân Trường mở rộng Huyện Cẩm Giàng 112,6 Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa được bàn giao đất. 2 KCN Kim Thành Huyện Kim Thành 164,98 Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, đang làm thủ tục xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng. 3 KCN Phúc Điền mở rộng Huyện Bình Giang 214,57 Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. 4 KCN Gia Lộc Huyện Gia Lộc 198 Đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch chi tiết. 5 KCN Quốc Tuấn – An Bình Huyện Nam Sách 180 Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng 6 KCN Lương Điền – Ngọc Liên Huyện Cẩm Giàng 150 Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập 7 KCN Bình Giang Huyện Bình Giang 150 Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập 8 KCN Thanh Hà Huyện Thanh Hà 150 Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập 9 KCN Hoàng Diệu Huyện Gia Lộc 250 Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập 10 KCN Hưng Đạo Huyện Tứ Kỳ 200 Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập

Khả năng phát triển KCN

Hải Dương được đánh giá có vị trí thuận lợi, nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng và trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là "cầu nối" giữa Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng và thành phố du lịch Hạ Long. Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh cũng là vùng tam giác kinh tế trọng điểm khu vực phía Đông của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, được thụ hưởng hệ thống giao thông liên vùng hoàn chỉnh gồm cả đường sắt, quốc lộ, cao tốc và gần các sân bay lớn là Nội Bài và Cát Bi. Nhiều tuyến giao thông quan trọng quốc gia đi qua địa bàn tỉnh như Quốc lộ 5, 10, 18, 37, 38; cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường sắt Hà Nội - Hải Phòng...

Tĩnh cũng đang tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối liên tỉnh như cầu Dinh, cầu Quang Thanh kết nối với Hải Phòng; cầu Triều, cầu Đông Mai với Quảng Ninh; cầu Đồng Việt với Bắc Giang; cầu Kênh Vàng với Bắc Ninh; tuyến cầu Hiệp mới với Thái Bình. Các tuyến giao thông nội tỉnh được đầu tư như đường dẫn cầu Hàn, đường tỉnh 390, cầu Vạn nối Chí Linh với Kinh Môn; cầu Linh Xá, cầu Bình mới nối Chí Linh với Nam Sách; cầu Bùi Thị Xuân vượt sông Thái Bình (TP Hải Dương)...

Nguồn: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Trong 5 năm qua (2015 - 2020), giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trung bình 15,4%/năm. Tổng vốn đầu tư FDI cả giai đoạn này đạt khoảng 4,3 tỷ USD, đứng thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 11 cả nước, theo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh lập quy hoạch và kêu gọi đầu tư hạ tầng từ 3 - 5 khu công nghiệp, 10 - 15 cụm công nghiệp mới với diện tích khoảng 2.000 ha và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để thu hút đầu tư, thông tin được lãnh đạo tỉnh cho biết vào cuối tháng 12/2020. Đến năm 2025, Hải Dương phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

