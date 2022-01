Cục Hải quan Quảng Ninh là đơn vị dẫn đầu trong chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp sở, ngành, còn TX Quảng Yên dẫn đầu trong khối địa phương huyện, thị xã, thành phố.

Hôm nay (20/1), UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2021. Khoảng 360 đại biểu và 35 đơn vị gồm 13/13 địa phương và 22 sở, ngành trên địa bàn tỉnh tham gia hội nghị.

Kết quả xếp hạng DDCI Quảng Ninh 2021, về khối sở, ban, ngành, Cục Hải quan Quảng Ninh quán quân với điểm số 78,48.

Về khối các huyện, thị xã, thành phố, thì TX Quảng Yên vị trí dẫn đầu với 79,83 điểm, tiếp sau là TX Đông Triều (73 điểm). Huyện Cô Tô và Hải Hà đứng cuối ở nhóm chưa tốt.

Đại diện các đơn vị sở, ngành, địa phương lên nhận giải tại hội nghị

Đại diện Sở Thông tin &Truyền thông Quảng Ninh lên nhận giải khi nằm trong top 5 sở, ngành có năng lực cạnh tranh cao nhất

Đây là năm thứ 7 tỉnh Quảng Ninh triển khai hoạt động đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương (DDCI).

Năm 2021, khảo sát DDCI còn có nhiệm vụ khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về những thủ tục hành chính cụ thể mà các sở ban ngành tương tác nhiều với doanh nghiệp và thực trạng phát triển dịch vụ logistics của Quảng Ninh.

"Năm 2021, tổng vốn thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt 360.774 tỷ đồng, trong đó thu hút FDI thế hệ mới có bước đột phá, đạt trên 1 tỷ USD, gấp 2,67 lần so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 93.938 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Năng suất lao động xã hội bình quân đạt khoảng 320 triệu đồng/người /năm, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Có 2.055 DN đăng ký thành lập mới, tăng 2% so với cùng kỳ. Lũy kế toàn tỉnh có 16.800 doanh nghiệp. GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt trên 7.600 USD. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,1%", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho hay.

Phạm Công