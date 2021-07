Cho thuê nhà trọ luôn được xem là kênh đầu tư có sức đề kháng tốt do nhu cầu thuê trọ ở các thành phố lớn, nhất là các thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn.

Tuy nhiên, ngay cả kênh đầu tư được xem là "ăn chắc mặc bền" kiếm trăm triệu mỗi tháng giờ đây cũng lao đao trong mùa dịch.

Khoảng 5 năm trở lại đây xu hướng xây dựng chung cư mini ở Hà Nội lại bùng phát trở lại. Mặc dù vốn đầu tư ban đầu cao, có thể lên tới cả chục tỷ đồng tuy nhiên doanh thu hàng tháng ổn định đã hút mạnh giới nhà giàu đổ tiền vào phân khúc này.

Theo khảo sát, tại Hà Nội nhiều khu vực vực tập trung đông đúc các trường đại học, tòa nhà văn phòng như quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Mỹ Đình thời gian gần đây rầm rộ xuất hiện loại hình chung cư mini cho thuê. Các căn hộ có diện tích từ 20-30m2 đang được chủ nhà rao cho thuê với giá từ 3,5 – 4 triệu đồng/căn hộ/tháng đầy đủ bình nóng lạnh, rèm, kệ bếp, bồn rửa, thiết bị vệ sinh, giường tủ, camera chống trộm, đặc biệt khu chung cư này còn trang bị cả thang máy.

Theo chia sẻ của anh Đăng, một chủ chung cư cao cấp khu vực quận Cầu Giấy, so với việc mua căn hộ chung cư cao cấp cho thuê thì xây chung cư mini cho thuê an toàn và lợi nhuận hơn nhiều. Cụ thể, mua căn hộ cao cấp với giá 3,5 tỷ đồng trở lên, bỏ thêm khoảng 200-300 triệu đồng đầu tư nội thất bên trong, nhà đầu tư sẽ cho thuê với giá khoảng 15-20 triệu đồng/tháng. Còn nếu mua nhà phố hoặc căn shop khối đế chung cư cao cấp có giá khoảng 10 tỷ thì hàng tháng cũng chỉ cho thuê được khoảng 40-60 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu dùng số tiền đó đầu tư theo hình thức nhà trọ, chung cư mini cao cấp có thể thu lời nhiều hơn. Cụ thể, đất trong ngõ 100m2 có giá ở mức 4-5 tỷ đồng từng khu vực, chi phí xây dựng vào khoảng 3-4 tỷ. Với tổng mức đầu tư khoảng 7-9 tỷ cho tòa nhà mini 6 -7 tầng quy mô hơn 20 phòng mỗi tháng có thể thu về 80 - 100 triệu đồng/tháng.

Loại hình chung cư mini này đáp ứng được đa số yêu cầu của các cặp vợ chồng trẻ hay các bạn trẻ muốn tự lập nên các dãy nhà của anh luôn kín khách thuê. "Tôi cho thuê với mức giá từng căn hộ khoảng từ 4 triệu đồng, hầu như không có tháng nào trống phòng. Lúc nào có người chuyển đi là có khách khác vào hỏi thuê ngay. Tính trung bình mỗi tháng tôi thu về khoảng 100 triệu tiền từ 25 phòng cho thuê", chị Vân Anh, chủ nhân của tòa chung cư mini 6 tầng diện tích 90m2 tại Minh Khai, Hai Bà Trưng cho biết.

Nhiều tin rao bán tòa căn hộ cho thuê xuất hiện.

Mặc dù từng là "gà đẻ trứng vàng" cho giới đầu tư Hà Nội tuy nhiên khi dịch Covid-19 xuất hiện đã khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh khó khăn. Khách thuê trả nhà trong khi nặng gánh khoản nợ vay ngân hàng nên nhiều đầu tư đành phải rao bán cả khu trọ.

Đơn cửa, một tòa chung cư mini tại khu vực phùng khoang có 45 phòng đang được rao bán với giá 20 tỷ đồng. Một tòa căn hộ cho thuê khác tại phố Định Công với 18 phòng đang được chủ nhà rao bán với giá 14 tỷ đồng. Theo thông tin rao bán, các căn nhà này có đầy đủ sổ đỏ, doanh thu từ cho thuê khoảng 75-100 triệu đồng/tháng.

Chị Phương Hà, một chủ trọ tại khu Mỹ Đình cho biết trước đây khu nhà trọ cao tầng của chị luôn đông khách, vì xác định cho người nước ngoài thuê nên chị đầu tư nội thất, an ninh, thang máy...thuê cả bảo vệ và vệ sinh hàng ngày. Mỗi phòng giá thuê trọ mỗi phòng khoảng 6 triệu/đồng tháng. Khu trọ của chị Hà hút được nhiều người nước ngoài, giáo viên dạy tiếng Anh tại các trung tâm đến thuê. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện lượng khách thuê giảm xuống còn 1 nửa.

Theo anh Tuấn, môi giới đang rao bán loạt tòa căn hộ cho thuê tại Hà Nội cho biết các chủ nhà rao bán hiện tại chủ yếu là những người vay đầu tư, dùng vốn ngân hàng mua đất xây nhà. Thời điểm chưa có dịch Covid-19 các căn phòng trọ này luôn đắt khách do sinh viên, người lao động, gia đình trẻ thuê nhiều. Tuy nhiên, dịch Covid-19 xảy ra, nhiều lao động tự do mất việc do hàng quán đóng cửa để giãn cách, sinh viên nghỉ học dài ngày, các doanh nghiệp cắt giảm nhân sự...đã khiến nhiều khu trọ xuất hiện tình trạng người thuê trả nhà trọ về quê, hoặc chuyển đến ở ghép với bạn, chuyển nhà xa khu vực trung tâm để giảm chi phí thuê nhà.

"Nếu trước kia các phòng trọ kiểu này cứ hở ra là có người thuê, luôn luôn kín phòng thì nay nhiều khách thuê trả phòng lâu nhưng không có người thuê lại. Nhiều chủ trọ chấp nhận hạ giá thuê để có khách nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Trước dịch, tôi cùng anh em môi giới thường đứng ra thuê cả căn nhà sau đó cắt lẻ cho thuê lại để ăn chênh lệch. Tuy nhiên, từ khi dịch xuất hiện, việc kinh doanh này cũng khó khăn hơn", anh Hà cho biết

Cũng theo môi giới này: "Khi đầu tư các khu nhà trọ thì phải chấp nhận kiểu đầu tư bỏ tiền chẵn, thu về tiền lẻ, thời gian hoàn vốn cho mô hình đầu tư này kéo dài, ít nhất 7-10 năm trở lên. Khi đầu tư mô hình nhà cho thuê cần phải có sẵn vốn, không vay ngân hàng để tránh phải ‘gánh’ lãi hàng tháng. Nếu vay ngân hàng với vốn đầu tư ban đầu lên lớn chủ nhà rất dễ gặp rủi ro khi gặp đúng đợt dịch Covid-19 này".

Theo đánh giá của giới đầu tư kì cựu, việc xây chung cư mini cho thuê tại Hà Nội luôn đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư bởi khách hàng đang ưa chuộng mô hình này. Hiện nay, đối tượng người lao động trẻ thu nhập khoảng 10 triệu đồng chiếm đa số. Họ chưa đủ tiền mua nhà hay thuê căn hộ chung cư để ở nhưng cũng không muốn ở những dãy nhà trọ lụp xụp. Đây là nguyên nhân khiến nhu cầu về căn hộ chung cư mini gia tăng nhanh chóng thời gian gần đây. Do đó, việc các khu trọ kém khách thuê thời gian gần đây chỉ là tác động ngắn hạn do dịch bệnh tác động. Xét về lâu dài, cho thuê căn hộ mini vẫn là kênh đầu tư tốt trên thị trường.

(Theo Nhịp Sống Kinh Tế)