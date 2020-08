Dịch vụ không tiếp xúc và các lao công robot là xu hướng “bình thường mới” trong du lịch hậu dịch bệnh.

Thiệt hại tỷ đô

Ông Safdar Khan, Chủ tịch phụ trách các thị trường mới nổi khu vực Đông Nam Á của Mastercard đánh giá, du lịch là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là ASEAN, nơi du lịch trong khu vực cũng như quốc tế đóng góp phần lớn vào nền kinh tế của nhiều quốc gia.

Theo nghiên cứu Impact Studies của Mastercard, người dân đang cảm thấy an tâm hơn khi đi du lịch trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Mặc dù hầu hết mọi người phải hủy hoặc hoãn các chuyến đi, Impact Studies chỉ ra rằng hơn một nửa số dân sống tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ lên kế hoạch cho các chuyến đi trong tương lai khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ.

Các quốc gia đang dần nới lỏng các hạn chế đi lại kèm với các biện pháp và quy trình an toàn nâng cao chưa từng có. Du lịch cần đảm bảo được chuẩn bị để đáp ứng các nhu cầu mới của khách hàng trong khi thích nghi với các biện pháp an toàn này. Các doanh nghiệp du lịch sẽ phải điều chỉnh để đáp ứng mong muốn của khách du lịch về các trải nghiệm an toàn hơn.

Ngành du lịch lao đao

Theo Tổng cục Du lịch Singapore, ngành dịch vụ khách sạn tại Singapore vẫn chưa phục hồi. Tuy nhiên, sự trở lại của du lịch thiết yếu, tiềm năng của du lịch nội địa có thể trở thành bước đệm giúp ngành dịch vụ này phục hồi ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Theo thống kê của Hội đồng Du lịch thế giới, khách du lịch đóng góp tới 13% GDP của khu vực Ðông - Nam Á năm 2018, cao thứ hai chỉ sau khu vực Caribe. Dịch vụ cho khách du lịch nước ngoài đã tạo ra 220 tỷ USD doanh thu khu vực trong năm 2018.

Dự báo, 10 quốc gia thành viên ASEAN phải đối mặt với thâm hụt tổng ngân sách tới 40 tỷ USD, nếu lượng khách du lịch giảm 50% trong năm 2020 so với năm 2018 và có thể lên tới 150 tỷ USD nếu không có khách du lịch.

Thái Lan được coi là một trong những nền kinh tế dễ tổn thương nhất do dịch Covid-19. Nguồn thu từ khách du lịch nước ngoài chiếm khoảng 11% GDP của nước này trong năm 2019. Tuy nhiên, dự báo lượng du khách nước ngoài tới Thái năm nay giảm ít nhất 25%. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, một số nhà kinh tế dự báo kinh tế Thái Lan năm 2010 sẽ tăng trưởng âm.

Tương lai của ngành du lịch

Nhằm hạn chế nhu cầu tiếp xúc vật lý, một số khách sạn tại Singapore đang xem xét dùng robot để lau dọn, làm sạch các hành lang, phòng chờ. Các khách sạn, điểm tham quan ở Singapore hiện dần bắt kịp ba xu hướng mới: tăng cường vệ sinh trở thành ưu tiên hàng đầu, giao dịch không tiếp xúc và nhiều công nghệ mới được áp dụng.

Theo Tổng cục Du lịch Singapore, dịch vụ không tiếp xúc và các lao công robot là xu hướng "bình thường mới”. Nhiều chuyên gia dự đoán, ngay cả khi dịch bệnh lắng xuống ngành du lịch toàn cầu sẽ không còn vận hành giống như trước.

Đưa ra tiên đoán về ngành du lịch trong lương lai, nghiên cứu Impact Studies của Mastercard cho thấy, các doanh nghiệp du lịch sẽ phải điều chỉnh để đáp ứng mong muốn của khách du lịch về các trải nghiệm an toàn hơn.

Ngay tại nhà, phần lớn thông tin về đặt phòng, các hướng dẫn du lịch sẽ được cung cấp cho khách qua điện thoại di động, để giúp họ chuẩn bị một cách thuận tiện. Trong quá trình di chuyển, du khách sẽ được thông báo về một số dịch vụ bị hạn chế trong thời gian này như suất ăn hay lịch trình vận chuyển.

Còn tại các nhà ga, thời gian lên máy bay được thay đổi và thông báo cho khách du lịch qua điện thoại di động của họ để giảm hàng giờ chờ đợi và tắc nghẽn. Mọi hình thức mua sắm đều đã được thực hiện qua điện thoại di động. Hầu hết trải nghiệm thanh toán với thiết bị đầu cuối sẽ được thực hiện dưới hình thức không tiếp xúc và được hỗ trợ bởi các máy dịch vụ.

Các cơ sở lưu trú sẽ tìm cách thông báo với khách hàng rằng các lợi ích về sức khỏe và an toàn của họ được ưu tiên hàng đầu. Điều này có thể được xác nhận ở dạng giấy chứng nhận sức khỏe mới và cũng có thông tin trực tuyến kèm theo chi tiết các quy trình mà chỗ ở đã thực hiện để đảm bảo sự sạch sẽ và an toàn tổng thể.

Các bữa ăn có thể được giao hoàn toàn cho khách trong phòng của họ và việc tối đa hóa công suất phòng sẽ được cân bằng với các yêu cầu về sự giãn cách xã hội. Các nhiệm vụ dịch vụ thông thường sẽ được thực hiện bởi chatbots và robot dịch vụ.

Sẽ có ít đám đông hơn tại các địa đến và điểm tham quan ở đó. Ngoài thay đổi về thời gian, các điểm đến có thể cung cấp mặt nạ cho khách du lịch. Các hệ thống biển báo nhắc nhở du khách chăm sóc vệ sinh cá nhân của họ, thông tin về cơ sở y tế gần nhất nếu họ cảm thấy không khỏe cũng sẽ được lắp đặt.

Tương tự như các nhà ga vận tải, đối với một số điểm đến, việc kiểm tra thân nhiệt, thậm chí là xét nghiệm, có thể sẽ được áp dụng cho tất cả khách du lịch. Cuối cùng, phần lớn của hoạt động hướng dẫn du lịch sẽ được thực hiện và sử dụng dưới hình thức trợ lý ảo.

Bảo Anh