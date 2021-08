Xác định cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, Sóc Trăng triển khai công tác cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực, nhờ đó tạo nên những chuyển biến tích cực.

Xếp hạng 19/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính

Theo công bố của Bộ Nội vụ, năm 2020, tỷ lệ điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Sóc Trăng tiếp tục được nâng lên. Với tỷ lệ điểm đạt được là 85,19% thuộc nhóm B, Sóc Trăng duy trì vị trí xếp hạng 19/63 tỉnh, thành phố và đạt mục tiêu nâng cao tỷ lệ chỉ số. Tỷ lệ chỉ số CCHC năm 2020 tăng 3,16% so với năm 2019, cũng là tỷ lệ cao nhất mà tỉnh đạt được trong suốt 9 năm tham gia đánh giá chỉ số CCHC.

Kết quả này đã giúp Sóc Trăng vươn lên vị trí xếp hạng cao hơn trong khu vực Tây Nam bộ, từ hạng 4/13 năm 2019 lên hạng 3/13 năm 2020.

Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác CCHC trên nhiều lĩnh vực, chỉ số CCHC của tỉnh có đến 4/8 chỉ số thành phần về Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Cải cách tổ chức bộ máy, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC và Cải cách tài chính công tăng vị trí xếp hạng; có 7/8 chỉ số thành phần đạt tỷ lệ trên 80%, trong đó có 3 chỉ số thành phần đạt trên 90% gồm Cải cách tổ chức bộ máy, Cải cách TTHC và Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Duy nhất chỉ số thành phần về đánh giá tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt tỷ lệ dưới 80%.

Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

tỉnh Sóc Trăng - ảnh: Báo Sóc Trăng

Theo Sở Nội vụ Sóc Trăng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá trị chỉ số thành phần về đánh giá tác động của tỉnh có sự sụt giảm đáng kể về vị trí xếp hạng, giảm gần 20 bậc so với năm 2019. Tình hình khó khăn này cũng kéo theo chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2020 giảm nhẹ 0,11% so với năm trước liền kề, tỷ lệ đạt 88,67%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn nằm trong ngưỡng cần thiết vì đảm bảo mục tiêu mà Nghị quyết số 30c/NQ-CP đề ra. Mục tiêu nghị quyết này quy định đến năm 2020, tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính đạt trên 80%.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chỉnh

Để khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh công tác CCHC, duy trì chỉ số CCHC của tỉnh, thời gian qua Sở Nội vụ Sóc Trăng đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường triển khai các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền CCHC; tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp luật để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực sự hướng đến phục vụ nhân dân.

Xác định CCHC là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược, Sóc Trăng triển khai công tác CCHC toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó TTHC ngày càng được đơn giản hóa; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong CCHC…

Thực hiện CCHC với trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, đến nay, tỉnh Sóc Trăng có 100% TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, 93 TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

Tỉnh chủ động rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 6/2021, số lượng TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh là 1822 thủ tục. Thời gian giải quyết, công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC được cải tiến, riêng 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã giải quyết 485.011 TTHC.

Cổng dịch vụ công Sóc Trăng

Một kết quả nổi bật của tỉnh là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC. Toàn tỉnh đã có 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện và xã sử dụng phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản; đã triển khai khung kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 và đang xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0; xây dựng và vận hành hệ thống họp trực tuyến liên thông 3 cấp từ UBND tỉnh đến 100% UBND cấp huyện, cấp xã.

Sau 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 100% TTHC đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2; có 312 thủ tục ở mức độ 3 và 910 thủ tục ở mức độ 4. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã đã đồng bộ xử lý 1.363 TTHC với Cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia…

Việc chú trọng, đẩy mạnh công tác CCHC tại Sóc Trăng được xem là một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

N.M