Sốt ở Hồ Tràm

Cùng với làn sóng đầu tư của các siêu dự án nghỉ dưỡng, đất ven biển xung quanh Hồ Tràm cũng âm thầm tăng giá. Đặc biệt các nhà đầu tư phía Bắc đang ráo riết săn lùng đất ven biển sau dịch Covid-19.

Kích hoạt chu kỳ tăng giá

Bất động sản Hồ Tràm lâu nay được ví như nàng công chúa ngủ trong rừng. Việc đánh thức tiềm năng này phải kể đến công đầu của khu nghỉ dưỡng phức hợp 4 tỷ USD Hồ Tràm Strip. Hiện khách sạn 5 sao The Grand, sân golf The Bluffs, Casino Hồ Tràm Strip được thí điểm cho phép người Việt chơi Casino… đã đi vào vận hành.

Hồ Tràm thực sự trở thành điểm nóng khi Novaland công bố dự án NovaWorld Hồ Tràm, quy mô khoảng 1.000ha. Dự án được định hướng phát triển theo ý tưởng tổ hợp các tiện ích nghỉ dưỡng giải trí cao cấp, được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo du lịch nơi đây. Bên cạnh đó là dự án Safari Hồ Tràm tại xã Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô hơn 600ha, do liên danh Novaland - Vidotour đầu tư.

Cùng với việc khởi động các siêu dự án nghỉ dưỡng và loạt dự án hạ tầng như: Sân bay Long Thành; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; cao tốc Bến Lức - Long Thành; sân bay Lộc An; mở rộng cung đường ven biển 42m từ Vũng Tàu đến Lagi Bình Thuận…giá đất ven Hồ Tràm đã đẩy lên mặt bằng mới. Xu hướng tăng liên tục kéo dài từ khoảng giữa năm 2018 đến nay, bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Giá đất mặt tiền ngã tư Hồ Tràm từ khoảng 40 triệu/m2 đã lên gần 70 triệu/m2. Riêng những vị trí đắc địa thì mức giá đã tăng thêm khoảng 80 triệu/m2, trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Hồ Tràm Strip cho phép người Việt chơi Casino đã đi vào vận hành

Tương tự, những lô đất mặt tiền cung đường ven biển giá tăng đến 80% và được nhiều khách hàng tìm mua. Cụ thể, ở khu vực Phước Hải, Lộc An, mức giá đất thổ cư trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tất Thành đang giao dịch bình quân từ 15 - 22 triệu/m2; ở khu vực Hồ Tràm trên trục chính đường ven biển bình quân từ 30 - 45 triệu/m2. Khu vực Phước Hải, Lộc An, Đất Đỏ… giá đất hiện nay tăng khoảng 50% so với cuối năm 2018.

Tốc độ tăng giá mạnh nhất phải nói đến khu vực cách biển 3 - 5km, giá đất đã tăng trên diện rộng, nhiều vị trí giá đã tăng gấp đôi so với cuối năm ngoái. Nếu thời điểm 2018, giá khoảng 1,5 - 2 triệu/m2, thì nay đã 5 - 6 triệu/m2, diện tích khoảng 500m2.

Theo môi giới tại khu vực này cho biết, đa phần khách mua đến từ Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc đang chiếm tỷ lệ lớn, bên cạnh lượng khách đến từ Sài Gòn, Biên Hòa, Đà Nẵng… Lý do họ tìm mua cũng khá đa dạng. Có người xuất phát từ nhu cầu thường xuyên về đây nghỉ dưỡng nên việc sở hữu một bất động sản tại đây, làm căn nhà thứ 2, luôn là được ưu tiên. Ngoài ra, cũng có nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ đón đầu trước các thông tin chính sách phát triển hạ tầng, sân bay, và định hướng du lịch, đặc biệt là các dự án nghỉ dưỡng tỷ USD trong khu vực…

Nhà đầu tư phía Bắc khá ráo riết gom đất ven Hồ Tràm trong thời gian gần đây

Dù nhu cầu tăng đột biến, nhưng nguồn cung còn rất hạn chế. Khu vực này chưa phát triển nhiều dự án nhà ở đầu tư bài bản và đồng bộ. Theo ghi nhận thực tế, hiện nguồn cung đất nền chỉ đến từ một số dự án quy mô nhỏ. Nguồn cung mới nhất đến từ dự án Hồ Tràm Eco Villas và một số dự án đang có hàng thứ cấp như: Axis Hồ Tràm, Bình Châu Green Garden Villa… Người mua đa phần phải “săn” đất của dân hoặc của những nhà đầu tư khác bán lại. Do nguồn cung không đủ nên nhiều nhà đầu tư phải “nằm vùng”, nhờ môi giới theo dõi thị trường một thời gian mới mua được miếng đất vừa ý.

Còn nhiều dư địa phát triển

Tốc độ tăng giá mạnh trên diện rộng tại Hồ Tràm liệu có tạo thành cơn sốt ảo, tương tự những cơn sốt từng xảy ra ở gần sân bay Phan Thiết, Phú Quốc hay vùng ven Đà Nẵng? Đây là vấn đề nhiều nhà đầu tư quan tâm, khi đặt chân vào thị trường mới.

Tuy nhiên, theo ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa, mức tăng giá ở đây không thể xem là sốt ảo vì luôn dựa trên nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng của khách hàng đa phần là tích lũy tài sản. Điều này cũng theo quy luật tự nhiên nước chảy về vùng trũng. Khi kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh hơn, khách du lịch đổ về nhiều hơn thì chắc chắn lượng giao dịch và giá của bất động sản “ăn theo” sẽ tiếp tục tăng cao. Với xu hướng sắp tới khi thông tin các dự án hạ tầng đi vào triển khai, các siêu dự án nghỉ dưỡng vận hành thì Hồ Tràm sẽ tiếp tục là điểm sáng thu hút mạnh các dòng vốn từ các thị trường khác đổ về.

Ông Trần Hữu Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản An Gia Việt, cho rằng, đứng ở góc độ so sánh bất động sản nghỉ dưỡng so với các khu vực khác như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết… thì mức giá cũng như dịch vụ du lịch tại đây vẫn là một cơ hội hấp dẫn tiềm năng cho khách hàng đầu tư.

Lợi thế thiên nhiên hoang sơ, vừa có biển vừa có rừng là điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch đa dạng

Trong khi đó, ông Hoàng Tuấn Anh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Hưng Vượng cho rằng, các điểm nóng nghỉ dưỡng như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết…đã trải qua nhiều chu kỳ tăng giá, nên có thể nói là đang ở trên đỉnh. Đất mặt tiền biển tại Đà Nẵng khoảng 250 triệu/m2; mặt tiền biển Nha Trang 210 triệu/m2, mặt tiền biển Phan Thiết khoảng 60 triệu/m2. Trong khi đó, giá trung bình tại mặt tiền đường lớn của Hồ Tràm Eco Villas khoảng 14 triệu/m2. Chỉ cần nhìn vào số liệu so sánh cũng có thể thấy được mức độ hấp dẫn cho nhà đầu tư trong giai đoạn này.

Đánh giá về tiềm năng đầu tư khu vực Hồ Tràm, ông Đỗ Văn Phúc, Tổng giám đốc Apec Corp, cho rằng, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Hồ Tràm sẽ rút ngắn xuống khoảng 1,5 giờ, nên việc sở hữu ngôi nhà thứ 2, kết hợp cho lưu trú sẽ là cơ hội phát triển mạnh, vì thị trường lưu trú tại đây luôn kín phòng vào các dịp lễ tết cuối tuần. Nhiều khu resort cần phải đặt phòng trước 1 đến 2 tháng cho các dịp lễ lớn.

“Nhìn lại tất cả các thị trường nghỉ dưỡng trọng điểm trên cả nước đều đi qua các giai đoạn khởi đầu, tăng tốc phát triển rồi mới đến lúc ổn định. Do đó, những người đón đầu luôn nắm chắc phần thắng. Điều này cũng đã minh chứng ở Hồ Tràm thời gian qua và sẽ còn tiếp diễn trong vài năm tới”, ông Phúc nói.

(Theo Reatimes)