Ngày 1/6, Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cho biết, đã báo cáo Bộ Công an và Công an TPHCM, sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận kinh doanh của một số cá nhân tại hàng loạt doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ lên đến 525.100 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn Cầu có vốn điều lệ lên tới 500.000 tỷ đồng.

Theo đó, chỉ tính riêng ba hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp tại TPHCM, gồm Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn Cầu, Công ty CP Tập đoàn Kinh doanh Tự động Toàn Cầu, Công ty CP Tập đoàn Công cụ Tự động Toàn Cầu đã có số vốn đăng ký lên đến 525.100 tỷ đồng, đều do Nguyễn Vũ Quốc Anh (SN 1986) đứng tên đại diện pháp luật cho cả ba doanh nghiệp thành lập.

Sở hữu số cổ phần tại ba doanh nghiệp nói trên của ông Anh lên đến 500.076 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cho rằng, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, mọi người đang cực kỳ bận rộn để khắc phục hậu quả thì sự cố tình làm sai để đùa giỡn pháp luật là rất vô ý thức nên cần thiết phải báo cáo Bộ Công an và Công an TPHCM.

Theo thông tin từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn Cầu (Auto Investment Group) có trụ sở chính tại tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower có vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng và Công ty CP Tập đoàn Kinh doanh Tự động Toàn cầu (GAB Group) vốn 25.000 tỷ đồng trụ sở tại Tầng 72, Toàn nhà Landmark 81.

Hai công ty này đều cùng có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phần mềm cùng các ngành nghề khác có liên quan đến in ấn, sản xuất linh kiện điện tử, bán buôn bán lẻ máy vi tính, đồ điện gia dụng, tư vấn máy vi tính, dịch vụ công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu...

Theo thông tin trên hệ thống đăng ký kinh doanh, ông Quốc Anh sẽ góp 499.998 tỷ đồng vào Auto Investment Group và 23.000 tỷ đồng vào GAB Group. Số vốn còn lại ở cả hai công ty sẽ do hai cá nhân góp là Nguyễn Thị Diễm Hằng và Lưu Hữu Thiện.

Nếu góp đủ vốn như đăng ký, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu sẽ trở thành doanh nghiệp có vốn lớn nhất Việt Nam, vượt qua tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay như Vingroup (gần 400.000 tỷ đồng), Vietcombank (hơn 366.000 tỷ đồng), Hoà Phát (hơn 230.000 tỷ đồng)…

"Đại gia" ở nhà cấp 4

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, dù sẽ góp 499.998 tỷ đồng vào Auto Investment Group và 23.000 tỷ đồng vào GAB Group nhưng ông Quốc Anh đang ở trong căn nhà cấp 4 tại 109 đường số 3 phường Phước Bình, TP.Thủ Đức, TPHCM.

Theo hàng xóm cho biết chủ căn nhà 109 đường số 3 phường Phước Bình là vợ chồng bà Chuyên, ở đây đã lâu. Nhà bà chuyên có hơn chục người con, trong đó có người chuyên bán bánh mỳ heo quay, có người chuyên làm cửa sắt. Nguyễn Vũ Quốc Anh là con trai út của bà Chuyện.

Căn nhà cấp 4 tại 109 đường số 3 phường Phước Bình, TP.Thủ Đức, TPHCM của ông Nguyễn Vũ Quốc Anh.

Khoảng hơn 2 tháng nay, Quốc Anh về mở công ty tại số nhà 109, đường 3 Phước Bình. Công ty chuyên bán sản phẩm chức năng và trang sức như túi xách, giày dép. Tuy nhiên chỉ bán online là chủ yếu.

"Nhà bà Chuyên tôi thấy cũng bình thường giàu có gì đâu, vẫn ở nhà cấp 4 bao năm, chưa xây lầu như nhiều nhà khác", bà Nga hàng xóm cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong, luật sư Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TPHCM nói rằng, theo Luật Doanh Nghiệp, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau 90 ngày, nếu doanh nghiệp không góp đủ vốn và không đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, theo Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

"Việc đăng ký số vốn lớn có thể là chiêu marketing để báo chí vào cuộc viết bài", ông Phát nói.

Đầu năm 2020, một trường hợp tương tự cũng thu hút sự chú ý lớn là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Quốc tế và Dịch vụ Thương mại USC (USC Interco) với vốn đăng ký 144.000 tỷ đồng. Dù vậy, một trong những cổ đông của USC Interco cho biết đây là con số đăng ký nhầm do say rượu. USC Interco cũng đã biến mất sau đó.

