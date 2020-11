Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu thông tin báo VietNamNet nêu về Dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Ngày 18/10, báo VietNamNet đăng tải bài viết 'Cấp cứu' điện cho miền Nam: Ách tắc, chậm tiến độ".

Bài báo đưa thông tin: Dự án đường dây 500kV mạch 3, một trong các dự án quan trọng cấp điện cho miền Nam đang bị chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, cộng thêm ảnh hưởng của giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Tiếp đó mùa mưa năm 2020, ở nhiều địa phương có mưa to, tiếp tục ảnh hưởng tới thi công dự án.

Về thông tin nêu trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo, xử lý bảo đảm tiến độ, an toàn công trình.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 bao gồm: Dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku2.

Đường dây có chiều dài 742 km với tổng số 1606 vị trí cột đi qua địa phận 9 tỉnh, thành phố là: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai. Đây là các dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện cho đất nước nói chung và khu vực miền Nam nói riêng giai đoạn từ năm 2020 trở đi; đồng thời tăng cường độ tin cậy, ổn định của hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam.

H.Duy