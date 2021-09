Dịch bệnh đặt DN luôn trong tình trạng On – Off. Nếu DN đóng cửa hoàn toàn thì không thể ứng phó được mà phải tìm cách ứng biến như thời chiến.

"Tình trạng Off thì bảo toàn nguồn lực, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kế hoạch, để nếu được mở thì phải làm ngay những việc gì. Để một khi mở cửa, phải tận dụng được ngay cơ hội". Đây là chia sẻ của ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC tại Toạ đàm trực tuyến “Tái tạo năng lượng để đột phá” do CLB Doanh nhân Sao Đỏ tổ chức ngày 28/9/2021.

Không sợ hãi và sẵn sàng ứng biến

Ví cuộc chiến Covid như chiến tranh nhân dân, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT dự báo, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia chiến thắng Covid-19 ngoạn mục. DN Việt cần chuẩn bị để nắm bắt cơ hội này, nhất là khi bối cảnh dịch bệnh ở Việt Nam đang thay đổi rất nhanh và Chính phủ đang chuyển từ trạng thái “Zero Covid” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả”.

Đề cập đến công nghệ như một“vaccine” cho DN, lãnh đạo FPT cho rằng, đây là “mũi tiêm” có thể bảo vệ sức khỏe DN không chỉ trong thời dịch bệnh. Công nghệ, hay các giải pháp số sẽ giúp DN tiến bộ hơn, mạnh mẽ hơn trong bình thường mới, duy trì kháng thể cho DN lâu dài.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT

Để bảo toàn nguồn lực trong thời điểm thách thức nhất, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC cho biết, DN rất quý trọng và tận dụng tối đa bất cứ cơ hội nào sau giãn cách.

“Dịch bệnh ở Việt Nam đặt DN luôn trong tình trạng On – Off. Nếu DN cứ đóng cửa hoàn toàn thì không thể ứng phó được mà phải tìm cách ứng biến như thời chiến. Tức là ở tình trạng Off thì bảo toàn nguồn lực, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, các kế hoạch để nếu được mở cửa thì phải làm ngay những việc gì. Để một khi mở cửa, phải tận dụng được ngay cơ hội đó là On”.

Người đứng đầu FLC cho biết, tinh thần này đã giúp DN phục hồi nhanh ngay sau thời điểm giãn cách ở những đợt dịch trước, với công suất hoạt động tại các quần thể hoặc hàng không thậm chí còn vượt qua thời điểm trước đó.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC

“Ngay ở đợt dịch lần thứ tư, chúng tôi đã và đang chuẩn bị sẵn sàng. Chuyến bay thẳng Việt – Mỹ của Bamboo Airways vừa qua là kết quả của sự chuẩn bị lâu dài và tinh thần ứng biến đó. Đó là một chặng đường không mệt mỏi trong suốt 3 năm... Chúng tôi không thể đợi đến khi hết dịch bệnh mới bắt tay vào làm bởi lúc đó đã quá muộn”, ông Quyết nói.

Bên cạnh những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Tập đoàn Alphanam nhắc đến một loại ‘virus’ khác đang trở thành rào cản lớn đối với DN. Đó là “virus sợ hãi”.

Theo ông Hải, sự tồn tại của” virus sợ hãi” đã ảnh hưởng nghiêm trọng trong quá trình dài trước đây và suốt đợt dịch vừa qua, gây ra tình trạng ách tắc, cũng như nhiều vướng mắc bức bách DN. Điều này có nguy cơ trở thành “cục máu đông” của nền kinh tế.

“Gần đây, đã có chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm. Giải quyết “cục máu đông” để khơi thông kinh tế, khơi thông đời sống, hoạt động trở lại là cần thiết”, đại diện Alphanam nói và mong những ách tắc của DN cũng được Chính phủ đưa vào “luồng xanh” để giải quyết nhanh, quyết liệt như những quyết sách áp dụng với cuộc chiến Covid-19.

Ông Đỗ Tuấn Hải, Chủ tịch Tập đoàn Alphanam

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh khẳng định, DN không xin hỗ trợ về tiền, mà chỉ xin cơ chế.

Ông Dũng dẫn chứng, đến tháng 3/2021 Hà Nội có 322 hồ sơ tồn đọng tại Sở KH - ĐT không giải quyết về giấy phép đầu tư. Còn TP.HCM hơn 3 năm qua không có một giấy phép xây dựng nào. Hai đầu tàu kinh tế lớn nhất nước với số lượng dự án BĐS chiếm tỷ trọng khá lớn mà lại không có dự án mới nào được triển khai.

“Với doanh nghiệp, “dịch” lớn hơn đó là sự ách tắc về thủ tục hành chính, sự chồng chéo của bộl uật, nghịđịnh”, ông Dũng nói

Luồng xanh lưu thông "máu" cho DN

Để hỗ trợ DN sớm phục hồi, ông Trịnh Văn Quyết đề xuất Chính phủ và các cơ quan quản lý cần xem xét các phương án nới lỏng giãn cách, sớm mở cửa lưu thông cho người dân và DN lưu thông trở lại.

“Tôi cho rằng tiền không phải là “máu” mà đi lại, lưu thông mới là "máu", có “máu” thì người dân, DN mới tồn tại được”, ông Quyết nêu quan điểm.

Với các lĩnh vực như du lịch, hàng không, dịch vụ, khách sạn và nhiều ngành nghề khác, việc mở cửa, đi lại được ngày nào là có dòng tiền, tồn tại được ngày đó và giữ chân được người lao động.

Theo lãnh đạo FLC, nhiều người lao động ở Việt Nam thu nhập theo ngày, theo tháng chứ không thể có tích luỹ. Mở cửa được 1 tuần thì người lao động nuôi gia đình được 1 tuần. Và như vậy, với nhiều DN, mở cửa 1 tuần cũng là quý.

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Deloitte Việt Nam

Đề cập đến dự thảo về phát triển phục hồi kinh tế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Deloitte Việt Nam, cho rằng, câu chuyện phục hồi hiện được Bộ đưa ra về mặt quy hoạch, chính sách, nhưng các doanh nghiệp nên chủ động đưa ra tiếng nói của mình để góp tiếng nói vào dự thảo thay vì chờ khi văn bản ra rồi mới ứng phó.

“Cần ưu tiên tập trung vào các DN quy mô bởi họ có phục hồi và phát triển thì mới kích hoạt cả chuỗi sản xuất, là đầu tàu kéo hàng nghìn DN khác, tạo nguồn thu cho ngân sách, giữ vững được công ăn việc làm cho người lao động và tạo ra ổn định về an sinh xã hội. Vậy cơ chế cho các DN này cần thông thoáng, các vướng mắc cần được giải quyết kịp thời”, bà Thanh kiến nghị.

Thu Trúc