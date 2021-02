Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại Việt Nam trong tháng 1/2021 đạt trên 10.000 doanh nghiệp, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng này, cả nước có gần 10.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 155 ngàn tỉ đồng và số lao động đăng ký là 115.900 lao động, tăng 21,9% về số doanh nghiệp, tăng 25,9% về vốn đăng ký và tăng 37,2% về số lao động so với cùng kỳ năm 2020. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 15,4 tỉ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu tính cả 240.000 tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 4.015 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1/2021 là 395.1000 tỉ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, còn có 6.503 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2021 lên 16.594 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.