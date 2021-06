Việc đưa các căn hộ với mục đích xây dựng để ở trong chung cư thành cơ sở kinh doanh homestay gây nhiều phiền phức cho các hộ dân thường trú tại đó, bất cập trong quản lý lưu trú, ứng phó sự lây nhiễm dịch bệnh.

Ngừng kinh doanh

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành công văn số 6529 về rà soát việc ngưng cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch tại các chung cư nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu đề xuất của Sở Du lịch tỉnh và có ý kiến đề xuất phương án xử lý, tham mưu cho UBND tỉnh trong tháng 6/2021.

Chung cư Sơn Thịnh II, đường Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu có nhiều căn hộ kinh doanh homestay khiến cư dân bức xúc.

Trước đó, Sở Du lịch tỉnh này đã có Tờ trình số 742 về các vấn đề kinh doanh lưu trú du lịch tại các chung cư. Theo đó, việc đưa các căn hộ với mục đích xây dựng để ở trong chung cư thành cơ sở kinh doanh homestay, có thể thấy những điều bất cập, như việc biến các căn hộ trong chung cư nhà ở để kinh doanh du lịch homestay không đúng với bản chất của loại hình kinh doanh này được quy định trong Luật Du lịch.

Các căn hộ chung cư để kinh doanh homestay gây nhiều phiền phức cho các hộ dân thường trú tại đó, bất cập trong quản lý lưu trú, trong việc ứng phó sự lây nhiễm dịch bệnh. Nội quy cho khách thuê phòng không có các bộ phận chuyên môn mang tính nghiệp vụ như đăng ký lưu trú, nhận hoặc tiễn khách. Do vậy, khi khách đến thì ồn ào, đứng chật ở sảnh chung cư, gây phiền phức cư dân. Vào thang máy du khách chen lấn, ồn ào mất trật tự. Khi đã check in vào phòng du khách nói to, đùa nghịch, ăn nhậu, xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

Nhà nước khuyến khích và không cấm đầu tư, kinh doanh cơ sở lưu trú theo loại hình căn hộ kinh doanh du lịch hoặc nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do thiếu những quy định cụ thể trong Luật Nhà ở, hoặc trong các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, nên nhiều nhà đầu tư không hiểu hoặc cố tình không hiểu để nhập nhằng trong việc biến các căn hộ trong chung cư nhà ở để kinh doanh du lịch homestay.

Hiện chưa có đầy đủ khung pháp lý để quản lý các căn hộ kinh doanh lưu trú loại hình homestay; việc cấp giấy phép kinh doanh thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý chưa thường xuyên, thiếu các chế tài xử lý các vi phạm, gây khó khăn về quản lý.

Thất thu thuế

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, homestay có nhiều kiểu như nhà cấp 4, phòng riêng, phòng tập thể có giường tầng, căn hộ chung cư, villa, biệt thự. Giá cho thuê homestay tại TP.Vũng Tàu từ 300.000-6 triệu đồng/phòng (căn hộ)/ngày, tùy thuộc vị trí, diện tích, chất lượng và các tiện ích kèm theo.

Phương thức đặt phòng và thanh toán của các loại hình lưu trú này rất đơn giản, tiện lợi, chủ yếu thông qua các website đặt phòng như booking.com; mytour.vn, vntrip.vn…, cho nên rất khó kiểm soát về giá, doanh thu, chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, tình trạng phát triển nóng của các loại hình lưu trú mới đang gây ra nhiều phiền hà cho cộng đồng dân cư trong khu vực cũng như an ninh trật tự tại địa phương.

Nhiều cư dân tại chung cư Sơn Thịnh II, đường Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu tỏ ra bức xúc khi những căn hộ kinh doanh homestay kế bên thường xuyên mất trật tự, khách đến lưu trú vô tư ca hát suốt đêm, thậm chí còn mang đồ ăn ra nhậu trước cửa nhà. Hầu hết các căn hộ cho thuê đều không có chủ quản lý, cho nên trong trường hợp khách nấu nướng để xảy ra hỏa hoạn sẽ rất nguy hiểm.

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hiện nay Sở chưa có thống kê cụ thể về số lượng homestay trên địa bàn tỉnh nhưng những năm gần đây, mô hình kinh doanh này đang phát triển mạnh và dự báo tiếp tục phát triển trong năm 2019. Theo thống kê gần đây nhất vào tháng 8/2018, TP.Vũng Tàu có 332 cơ sở là các biệt thự, căn hộ và nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ dạng giường tầng, trong đó có 259 cơ sở cho thuê lưu trú du lịch tại các căn hộ trong chung cư.

Loại hình kinh doanh lưu trú homestay có xu hướng phát triển mạnh và có nguy cơ gây rối loạn đến phát triển kinh tế du lịch cũng như ảnh hưởng đến việc thu ngân sách của địa phương.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, loại hình kinh doanh lưu trú này có xu hướng phát triển mạnh và có nguy cơ gây rối loạn đến phát triển kinh tế du lịch cũng như ảnh hưởng đến việc thu ngân sách của địa phương. Và đặc biệt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đảm bản an ninh trật tự cũng như phòng chống cháy nổ, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm… Do đó, cần phải có những giải pháp hữu hiệu và biện pháp trước mắt để chấn chỉnh.

Qua khảo sát, hầu hết không đáp ứng được đầy đủ các điều kiện và quy định của pháp luật về loại hình lưu trú này. Quá trình quản lý homestay đã có nhiều khó khăn, vướng mắc. Đó là chủ biệt thự, căn hộ không có mặt tại điểm kinh doanh mà việc mua bán thông qua mạng. Việc này dẫn đến thất thu thuế.

Khách mua dịch vụ này đến ở và sinh hoạt mà không cần khai báo tên, tuổi, số lượng người như khách sạn truyền thống, do đó không kiểm soát được số lượng người. Chuyện kiểm tra của lực lượng chức năng cũng gặp khó khi chủ nhà thông đồng với người thuê khai báo là người thân của nhau...

Công an TP Vũng Tàu cho biết từ 2018 đến nay cơ quan này đã phát hiện 54 cơ sở và 289 người vi phạm khi kiểm tra các homestay. Trong đó, đã khởi tố 15 vụ, 29 đối tượng, xử phạt hành chính và bắt buộc đưa đi cai nghiện 260 đối tượng.

(Theo Tiền Phong)