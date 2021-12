Công ty TNHH Phát triển xây dựng và thương mại (DCC) vừa thông báo ký kết hợp tác, bàn giao lô máy DL320A-7M cho đơn vị thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam.

DCC là một trong những đơn vị uy tín phân phối tại Việt Nam các sản phẩm của Doosan - thương hiệu của nhiều loại máy công trình chất lượng. Năm 2021 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của DCC khi hợp tác và trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước.

Với công suất động cơ lớn và các tính năng vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường, máy xúc Doosan DL320A-7M được kỳ vọng sẽ tạo nên những kết quả ấn tượng và chinh phục mọi công trình dù trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Ngay sau khi ra mắt, máy xúc lật mới của Doosan đã chiếm lĩnh các công trường bởi các tính năng ưu việt, đáp ứng các tiêu chuẩn thế hệ mới dành cho máy xúc lật. Thiết kế mới của Doosan DL320A-7M chú trọng tới trải nghiệm người dùng và tăng sự thoải mái của người vận hành. Với cabin rộng rãi tạo ra môi trường làm việc thân thiện, người vận hành sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình sử dụng và dễ dàng điều khiển thiết bị hơn.

Bên cạnh đó, chiều cao và công suất của máy xúc Doosan DL320A-7M cũng cải thiện hơn nhiều so với các dòng máy cũ. Momen xoắn đủ để ngoạm những vật liệu cứng nhất giúp Doosan DL320A-7M vượt xa cả việc xúc, chở và tải. tăng hiệu suất sử dụng và tạo nên những công trình bền đẹp trong tương lai.

Các chi tiết của máy như: cụm đồng hồ, bàn phím mới, tầm nhìn ca bin được cải thiện với phần cuốn của kính chắn gió để dễ dàng định vị các bánh trước, tăng chiều cao ở điểm chốt gần đạt tới 4,170mm hay đối trọng được tăng cường là các ưu điểm nổi bật giúp Doosan DL320A-7M trở thành chiếc máy được nhiều đơn vị lựa chọn và tin tưởng.

Theo đánh giá của các giới chuyên môn, máy xúc lật Doosan DL320A-7M phù hợp để làm việc trong các điều kiện khắc nghiệt như ở Mỏ, khu khai thác khoáng sản hay các mỏ đá. Dung tích gầu của máy xúc Doosan DL320A-7M tăng 10% so với các dòng máy cũ và được đánh giá là tốt nhất trong các sản phẩm cùng loại, tăng khối lượng chuyên trở lên 10% so với phiên bản trước. Chiều dài cơ sở của máy cũng được tăng thêm 100mm, gia tăng tính ổn định và tải nghiêng. Công suất gầu xúc tăng 10%, con số lớn hơn nhiều so với các máy cùng phân khúc.

Ngoài ra, chức năng đảo ngược tùy chọn của quạt, đổi gió theo hướng ngược lại và cho phép tự làm sạch của bộ làm mát giúp tiết kiệm thời gian, công sức khi vận hành. Sản phẩm cũng được tích hợp và thiết kế nâng cao, phân bổ trọng lượng tốt hơn. Lực kéo của máy được tạo ra nhờ sự phân bổ trọng lượng tối ưu để khách hàng có thể tối đa hiệu suất làm việc. Động cơ của máy xúc Doosan DL320A-7M cho hiệu suất cao thông qua động cơ tự chế tạo.

Nhờ vào nhiều năm kinh nghiệm nên thương hiệu này hiểu rất rõ trong việc thiết kế và sản xuất động cơ để mang đến công suất làm việc mạnh mẽ, đáp ứng được những nhu cầu của đông đảo khách hàng. Hộp số của Doosan DL320A-7M tự đồng hoàn toàn, sang số điện tử êm ái. Tỷ số các bánh răng cách nhau hoàn hảo giúp tốc độ tối ưu, mang đến sự thoải mái, lực kéo mạnh mẽ trong nhiều điều kiện làm việc, kể cả những nơi có điều kiện khắc nghiệt như tại các hầm mỏ, nơi khác thác đá.

Đại diện công ty DCC cho biết, với gần 12 năm kinh nghiệm phân phối các sản phẩm của Doosan, DCC luôn mang đến chất lượng và sự an tâm cho khách hàng. Trong tương lai, DCC sẽ tiếp tục khẳng định, phát triển để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ hoàn thiện hơn, đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt vươn tới kỉ nguyên mới.

Thông tin Công ty TNHH Phát triển xây dựng và thương mại (DCC) Trụ sở chính: Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà Thành công Group, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Hotline 24/7: 098 117 8989 - 0932 35 2277 Website: www.dccauto.com.vn

Lệ Thanh